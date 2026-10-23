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الرياضة رياضة عالمية

دي زيربي: سجلنا السيئ أمام تشيلسي لا يُقلقنا

الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
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دي زيربي: سجلنا السيئ أمام تشيلسي لا يُقلقنا

الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)

قال الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، إن السجل السلبي لفريقه في مواجهة تشيلسي على ملعبه سيكون بمثابة حافز إضافي للاعبيه، نافياً أن يُشكل ذلك ضغطاً على لاعبيه قبل ديربي لندن السبت.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن توتنهام لم ينجح سوى في تحقيق فوز واحد فقط على ملعب «ستامفورد بريدج» في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر 10 مباريات من أصل 12 مواجهة جمعت بين الغريمين.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يلمس أي نوع من الخوف لدى فريقه قبل المباراة، قال دي زيربي: «لا، لا أعتقد ذلك لأنني لم أقد توتنهام سوى في مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي، وعلى أي حال، يجب أن يمثل هذا الأمر دافعاً أكبر لنا، وليس مشكلة إضافية».

وتابع المدرب الإيطالي: «أين المشكلة في ذلك؟ نحن لم نلعب لصالح توتنهام في الماضي، ولم أكن مدرباً للفريق في المواسم السابقة، هذا لا يُشكل عائقاً، لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات، لكن هذه ليست واحدة منها».

وأضاف: «أرى أن الأمر لا يقتصر على هذا السجل السلبي وحده، فهناك الكثير والكثير من الأرقام السلبية الأخرى، لكنها بالنسبة لي تعد حافزاً إضافياً».

وواصل دي زيربي: «بالنسبة للاعبين، أريد أن يمنحنا هذا السجل السلبي دافعاً أكبر، وعقلية أقوى، وطاقة إضافية للفوز بالمباراة وتقديم أداء جيد، لأننا نمتلك الجودة الكافية لتحقيق الانتصار».

واختتم دي زيربي تصريحاته بالقول: «نعم، إنه ديربي قوي أمام فريق مميز للغاية، ومدرب كفء، ولديهم أسلوب لعب واضح، ولاعبون رائعون، ولكن لاعبي توتنهام أيضاً ممتازون جداً».

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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الرياضة رياضة عالمية

مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقاتها

مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقات الهيئة التنظيمية المستقلة (إ.ب.أ)
مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقات الهيئة التنظيمية المستقلة (إ.ب.أ)
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مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقاتها

مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقات الهيئة التنظيمية المستقلة (إ.ب.أ)
مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقات الهيئة التنظيمية المستقلة (إ.ب.أ)

نشرت الهيئة التنظيمية المستقلة التي أنشأتها الحكومة البريطانية خلال العام الماضي لوضع معايير الحوكمة في كرة القدم الإنجليزية، مقترحاً، الجمعة، يوضح خطتها للتمويل الذاتي، بهدف تعزيز استدامة هذا القطاع.

وبمقتضى هذا المقترح ستكون أندية الدوري الإنجليزي مطالبة بدفع رسوم سنوية تصل إلى مليونَي جنيه إسترليني (2.65 مليون دولار) لتمويل الهيئة التي شُكّلت مؤخراً لإدارة اللعبة في إنجلترا.

وينص المقترح على أن تُسهم «أندية الدوري الممتاز الأعلى دخلاً» بمبلغ يصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار)، وهو ما يعادل -حسب الهيئة- أقل من 0.25 في المائة من إجمالي إيراداتها، في حين ستدفع غالبية أندية الدرجة الممتازة الأخرى 600 ألف جنيه إسترليني (795 ألف دولار) في الموسم الواحد. وأضافت الهيئة أن معظم أندية دوري البطولة (شامبيونشيب) ستدفع نحو 45 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) سنوياً.

وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية إجمالي الميزانية المطلوبة للهيئة والبالغة 20.3 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار). وأكدت الهيئة أن هذا المبلغ «أقل بكثير من ميزانيات هيئات تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، كما أنه يقل عن المصروفات الإدارية المعلنة لهيئات كروية أخرى مثل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية المستقلة، ريتشارد مونكس: «نحن على ثقة بأن الأوساط الكروية سترى في هذا الإجراء استثماراً متواضعاً نسبياً، للمساعدة على تحقيق منظومة أكثر استدامة، مما يمنح الطمأنينة للمشجعين والأندية والمجتمعات التي تخدمها».

وسيكون لزاماً على جميع الأندية الخاضعة للتنظيم في الدرجات الخمس الأولى في إنجلترا دفع هذه الرسوم بدءاً من الموسم المقبل.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

دي زيربي: سجلنا السيئ أمام تشيلسي لا يُقلقنا

الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
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دي زيربي: سجلنا السيئ أمام تشيلسي لا يُقلقنا

الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)
الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق توتنهام (رويترز)

قال الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، إن السجل السلبي لفريقه في مواجهة تشيلسي على ملعبه سيكون بمثابة حافز إضافي للاعبيه، نافياً أن يُشكل ذلك ضغطاً على لاعبيه قبل ديربي لندن السبت.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن توتنهام لم ينجح سوى في تحقيق فوز واحد فقط على ملعب «ستامفورد بريدج» في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر 10 مباريات من أصل 12 مواجهة جمعت بين الغريمين.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يلمس أي نوع من الخوف لدى فريقه قبل المباراة، قال دي زيربي: «لا، لا أعتقد ذلك لأنني لم أقد توتنهام سوى في مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي، وعلى أي حال، يجب أن يمثل هذا الأمر دافعاً أكبر لنا، وليس مشكلة إضافية».

وتابع المدرب الإيطالي: «أين المشكلة في ذلك؟ نحن لم نلعب لصالح توتنهام في الماضي، ولم أكن مدرباً للفريق في المواسم السابقة، هذا لا يُشكل عائقاً، لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات، لكن هذه ليست واحدة منها».

وأضاف: «أرى أن الأمر لا يقتصر على هذا السجل السلبي وحده، فهناك الكثير والكثير من الأرقام السلبية الأخرى، لكنها بالنسبة لي تعد حافزاً إضافياً».

وواصل دي زيربي: «بالنسبة للاعبين، أريد أن يمنحنا هذا السجل السلبي دافعاً أكبر، وعقلية أقوى، وطاقة إضافية للفوز بالمباراة وتقديم أداء جيد، لأننا نمتلك الجودة الكافية لتحقيق الانتصار».

واختتم دي زيربي تصريحاته بالقول: «نعم، إنه ديربي قوي أمام فريق مميز للغاية، ومدرب كفء، ولديهم أسلوب لعب واضح، ولاعبون رائعون، ولكن لاعبي توتنهام أيضاً ممتازون جداً».

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

ألونسو: مارتينيز سيغيب عن تشيلسي «لأسابيع»

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
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ألونسو: مارتينيز سيغيب عن تشيلسي «لأسابيع»

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

قال تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قبل استضافة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز سيغيب عن فريقه لعدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة بسبب كسر في الفك.

وأُصيب مارتينيز خلال فوز تشيلسي (2-صفر) على إيفرتون، السبت، ونُقل إلى المستشفى عقب اصطدامه بالمدافع غاراد برانثوايت.

وكشف ألونسو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، عن أن «حالته تتحسّن بعد خضوعه للجراحة. ما زلنا بحاجة إلى الانتظار. (سيغيب) لبضعة أسابيع. ونأمل أن تكون المدة أقصر لا أطول».

ومن المتوقع أن يبدأ مايك بندرز أساسياً أمام توتنهام.

وقال ألونسو: «إنه جاهز. لقد تدرب جيداً وشارك في مباراتين بالكأس أظهر خلالهما مستواه الجيد... وعندما دخل الملعب في مباراة إيفرتون، أظهر في غضون دقائق قليلة شخصيته وموهبته».

وأوضح مدرب تشيلسي آخر مستجدات حالة الثنائي مالو غوستو وبيب تشافاريا، اللذَين غابا عن فوز الفريق في مطلع الأسبوع بسبب المرض والإصابة على التوالي.

وقال المدرب الإسباني: «مالو (غوستو) بخير. بيب (تشافاريا) شارك لجزء في التدريبات، لكنه لم يتمكن من المشاركة».