دي زيربي: سجلنا السيئ أمام تشيلسي لا يُقلقنا

قال الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، إن السجل السلبي لفريقه في مواجهة تشيلسي على ملعبه سيكون بمثابة حافز إضافي للاعبيه، نافياً أن يُشكل ذلك ضغطاً على لاعبيه قبل ديربي لندن السبت.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن توتنهام لم ينجح سوى في تحقيق فوز واحد فقط على ملعب «ستامفورد بريدج» في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر 10 مباريات من أصل 12 مواجهة جمعت بين الغريمين.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يلمس أي نوع من الخوف لدى فريقه قبل المباراة، قال دي زيربي: «لا، لا أعتقد ذلك لأنني لم أقد توتنهام سوى في مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي، وعلى أي حال، يجب أن يمثل هذا الأمر دافعاً أكبر لنا، وليس مشكلة إضافية».

وتابع المدرب الإيطالي: «أين المشكلة في ذلك؟ نحن لم نلعب لصالح توتنهام في الماضي، ولم أكن مدرباً للفريق في المواسم السابقة، هذا لا يُشكل عائقاً، لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات، لكن هذه ليست واحدة منها».

وأضاف: «أرى أن الأمر لا يقتصر على هذا السجل السلبي وحده، فهناك الكثير والكثير من الأرقام السلبية الأخرى، لكنها بالنسبة لي تعد حافزاً إضافياً».

وواصل دي زيربي: «بالنسبة للاعبين، أريد أن يمنحنا هذا السجل السلبي دافعاً أكبر، وعقلية أقوى، وطاقة إضافية للفوز بالمباراة وتقديم أداء جيد، لأننا نمتلك الجودة الكافية لتحقيق الانتصار».

واختتم دي زيربي تصريحاته بالقول: «نعم، إنه ديربي قوي أمام فريق مميز للغاية، ومدرب كفء، ولديهم أسلوب لعب واضح، ولاعبون رائعون، ولكن لاعبي توتنهام أيضاً ممتازون جداً».

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.