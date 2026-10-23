أموريم مدرب ميلان يعرب عن أسفه للخسارة القاسية أمام بورنموث

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أنه «لم تكن هناك مباراة» لفريقه أمام مضيّفه بورنموث الإنجليزي، مشيراً إلى أن النقص العددي لفريقه بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 28 جعل من المستحيل تجنب الفريق خسارة ثقيلة.

وعلق المدرب البرتغالي قائلاً عقب المباراة، التي أقيمت بملعب «فيتاليتي»: «لا يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء».

وتلقى ميلان هزيمة قاسية أمام مضيّفه بورنموث بنتيجة صفر-3، مساء الخميس، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويملك أموريم سجلاً سيئاً أمام بورنموث، منذ أن كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد، حيث كان من بينها الخسارة صفر-3 أمام الفريق الملقب بـ«حبات الكرز»، وقد استمر هذا المسلسل السلبي الخميس.

ودفع ميلان ثمن خطأين ساذجين في وقت مبكر، الأول كان لمسة يد من كوني دي وينتر تسببت في ركلة جزاء سجلها جاستن كلويفرت، والثاني كان دفع مايك ماينان، حارس مرمى الفريق الإيطالي، للاعب تايلر آدامز، مما أدى إلى عقوبة مزدوجة، حيث نال الحارس الفرنسي بطاقة حمراء واحتسبت ركلة جزاء أخرى للفريق الإنجليزي نفذها بنجاح ماركوس تافيرنييه.

وقبل نهاية المباراة، أضاف أمين عدلي هدفاً ثالثاً لبورنموث من ركلة حرة، وهو أمر قد يكون حاسماً نظراً لأهمية فارق الأهداف في النظام الحالي لبطولة الدوري الأوروبي.

وصرح أموريم لمحطة «سكاي سبورتس» في نسختها الإيطالية بالقول: «تسببت ركلة الجزاء التي احتسبت من ركلة ركنية والبطاقة الحمراء، في تغيير كل شيء، لذا لم تكن هناك مباراة. لم يكن هذا لقاء حقاً».

وأضاف المدرب البرتغالي: «لم نجد الوقت الكافي للتعافي بعد ركلة الجزاء الأولى. حاولنا الضغط في النهاية، لكن الهدف الثالث زاد من صعوبة الموقف».

ولدى سؤاله عن سياسة التدوير في تشكيلته، حيث نجح البدلاء في الفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-1، بينما أثبت فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز مثل بورنموث أنه خصم من طراز مختلف تماماً، أجاب أموريم بنبرة يغلب عليها الضيق: «الأمر لا يتعلق بإيقاع اللعب أو بمواجهة سالزبورغ، ببساطة لم تكن هناك مباراة. نحن نواجه فريقاً مختلفاً، ولا يمكن السماح باحتساب ركلة جزاء في موقف مثل هذا، كما لا يمكن التعرض للطرد في مثل تلك الظروف».

وشدد أموريم: «لا يمكننا ارتكاب مثل تلك الأخطاء. نحتاج إلى الحفاظ على وجود 11 لاعباً على أرض الملعب. لدينا لاعبون أكثر خبرة، لكن يتعين علينا الآن التعافي والاستعداد للمباراة القادمة».

وتابع: «عندما تلعب بنقص عددي، فإنك تضطر لبذل مجهود بدني مضاعف، ومحاولة الضغط في التوقيت المناسب، لذا كانت أمسية سلبية من جميع النواحي بالنسبة لنا».

وعما إذا تحدث مع ماينان بعد حالة الطرد، أجاب أموريم: «لا، لم يسعفني الوقت. ينبغي علي الآن التوجه إلى ميلانو للتحضير للمباراة القادمة ضد أودينيزي. سنتحدث في هذا الأمر عند عودتنا».

واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: «نمر بمرحلة مختلفة. يتحدث فابيو كابيلو عن تاريخ النادي، وأنا أتفهم ذلك، لكن يجب أن نكون واقعيين. لقد أعجبت بالروح القتالية التي أظهرناها، حاولنا تقديم شيء ما ودعم بعضنا بعضاً. ينبغي علينا أن نتعلم من مثل هذه اللحظات، وأن ندرك أن هذه هي طبيعة كرة القدم».

يشار إلى أن رصيد ميلان تجمد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والعشرين بترتيب المسابقة القارية، بعدما حقق فوزاً وحيداً، مقابل خسارتين.