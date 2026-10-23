إرجاء مباراة باريس سان جيرمان وليون بسبب احتجاجات باريس

يأمل الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في قضاء «ليلة استثنائية» خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقرر إقامته، الاثنين، في مسقط رأسه لندن، حيث يُعد قائد منتخب «الأسود الثلاثة» المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة، وفقاً لتوقعات المراهنات.

سجّل المهاجم، البالغ 33 عاماً، 73 هدفاً لناديه ومنتخب بلاده، وهو ثاني أفضل رقم في التاريخ بعد إنجاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 82 هدفاً في موسم 2010-2011.

ومن خلال مواصلة عادته في إلحاق المعاناة بغريمه القديم آرسنال، الأربعاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، أثبت مهاجم توتنهام السابق مجدداً مدى تكامل مستواه كلاعب منذ انتقاله إلى ألمانيا في عام 2023.

خلال اللقاء، تراجع كين إلى الخلف لتنفيذ ركلات المرمى، وبدء هجمات بايرن، كما صنع هدف التعادل الذي سجله الكندي ألفونسو ديفيس في الشوط الأول بفضل تمريرة طويلة دقيقة.

في الشوط الثاني، حصل كين على ركلة جزاء، ونفذها بنجاح، ومنح عملاق بافاريا التقدم، قبل أن يسجل زميله في المنتخب ديكلان رايس هدفاً في وقت متأخر (2-2) فتقاسم الفريقان النقطتين.

وتُشير التوقعات إلى فوز كين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في مسيرته، لكن النتيجة تبقى غير محسومة على الإطلاق، في ظل منافسة تُعدّ من الأكثر انفتاحاً وتقارباً في الآونة الأخيرة.

يواجه مهاجم بايرن منافسة قوية من الثنائي الإسباني لامين يامال ورودري اللذين أحرزا لقب كأس العالم، إلى جانب قائد المنتخب الفرنسي المهاجم كيليان مبابي ومواطن الأخير زميل كين في الفريق البافاري مايكل أوليسيه.

وفي وقت لجأ يامال ومبابي، على وجه الخصوص، إلى وسائل الإعلام للترويج لمدى استحقاقهما للكرة الذهبية، كان كين حذراً كعادته على الرغم من كونه بات هدفاً للعديد من الأسئلة الإعلامية المستمرة.

عندما سُئل مراراً وتكراراً عن فرصه عقب تألقه داخل المستطيل الأخضر، الأربعاء، قال كين: «أحاول ألّا أفكر في الأمر، ومن الواضح أن ذلك صعب».

وأضاف: «هناك شائعات تتردد هنا وهناك؛ لذا أحاول الابتعاد عنها. سأحاول الاستمتاع بليلة الاثنين، قدر الإمكان، فهي مناسبة كبيرة وحدث مهم».

رسمياً، تُمنح جائزة الكرة الذهبية بناءً على 3 معايير رئيسة: الأداء الفردي، والسمات الشخصية المتميزة، والأداء الجماعي والتحلي بالروح الرياضية والأخلاق العالية.

وفي السنوات الأخيرة، كان الفائزون بالجائزة إما ممن تُوجوا بلقب دوري أبطال أوروبا و/أو كأس العالم، أو ممن فرضوا أنفسهم بفضل أرقامهم وإحصاءاتهم المذهلة، وهو المعيار الذي يستوفيه كين بوضوح.

كثيراً ما واجه كين انتقادات بسبب إخفاقه في الفوز بألقاب جماعية خلال فترته مع توتنهام، لكنه رفع رصيده إلى 5 ألقاب مع بايرن بعد تحقيقه ثنائية الدوري والكأس في العام الماضي، ورغم ذلك، قد لا تصب هيمنة العملاق البافاري على الكرة الألمانية في صالحه.

وصل بايرن بقيادة كين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخرج بصعوبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في طريق الأخير للاحتفاظ بلقبه.

أما على الصعيد الدولي، فقد أنهى المنتخب الإنجليزي مونديال قارة أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في المركز الثالث، حيث سجل قائد «الأسود الثلاثة» 6 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة.

وبعد تسجيله هدفاً في مرمى آرسنال، أصبح في رصيد كين هدف واحد على الأقل في كل من مبارياته العشر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، فاقترب بذلك بفارق هدف فقط من الرقم القياسي المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (11).

وأردف كين قائلاً: «حين يقترن اسمك بأي شكل من الأشكال باسم رونالدو، فهذا يعني أنك تقدم أداءً استثنائياً، لا سيما في هذه المسابقة».

من جانبه، أشاد البلجيكي فنسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، بجهود كين، وتفانيه من أجل الفريق، قائلاً: «أكثر ما أسعد هاري في السنوات الأخيرة هو أنه تمكن أخيراً من الفوز بأول ألقابه الجماعية هنا».

وأضاف: «وإذا تمكن الآن من تتويج مسيرته، أو هذا الموسم، بالحصول على جائزة الكرة الذهبية، فسيكون ذلك استحقاقاً جديراً به، نظراً للطريقة التي يلعب بها من أجل الفريق».

سجل رايس، لاعب آرسنال، هدفاً في وقت متأخر، ومنح فريقه التعادل، لكنه خصّ قائد منتخب بلاده بإشادة خاصة بعد المباراة، قائلاً: «هاري هو الفائز المستحق (بجائزة الكرة الذهبية). أرقامه تتحدث عن نفسها، وما حققه هذا العام أمر استثنائي».

وأضاف: «أن يقوم مهاجم بتمرير تلك الكرة في الهدف الأول، ثم يسدد ركلة الجزاء بتلك الطريقة... إنه لاعب مذهل، حقاً لاعب رائع».

ومن جانبه، انضم ستيفن جيرارد، لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، إلى جود بيلينغهام في وصف كين بأنه «ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا»، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدّمه أمام آرسنال.

ويأمل كين في أن يسير على خطوات مايكل أوين الذي كان آخر لاعب إنجليزي يفوز بجائزة الكرة الذهبية وذلك عام 2001، والمهاجم الألماني كارل هاينز رومينيغه، وهو آخر لاعب من بايرن ميونيخ ينال الجائزة عام 1981.

استطرد كين قائلاً: «قد تكون ليلة الاثنين استثنائية، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث».

وختم: «أحاول ألّا أفكر في الأمر كثيراً؛ لأن أمامنا مباريات مهمة، بما في ذلك مباراة أخرى الأحد (أمام فرايبورغ). أعلم أنه حدث ضخم، وأنا أتطلع إليه بالتأكيد. آمل أن تكون ليلة استثنائية».