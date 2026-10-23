«دورة اليابان»: تأهل آن لي وآشلين كروغر إلى قبل النهائي

أوقفت النجمة الأميركية آن لي مغامرة منافستها النمساوية ليلى تاغر في منافسات فردي السيدات ببطولة اليابان المفتوحة للتنس.

وصعدت لي، المصنفة الأولى للمسابقة، للدور قبل النهائي، في البطولة المقامة حالياً بمدينة أوساكا اليابانية، عقب فوزها على تاغر بنتيجة 6/ 4 و3/ 6 و7/ 6 (7/ صفر)، الجمعة، في دور الثمانية للبطولة ذات فئة الـ250 نقطة.

وضربت لي، المصنفة الـ25 عالمياً، موعداً في المربع الذهبي للمسابقة، السبت، مع مواطنتها آشلين كروغر، التي تغلبت على الأسترالية تاليا جيبسون، المصنفة الرابعة في البطولة، بنتيجة 6/ 1 و6/ 3 في دور الثمانية أيضاً.

ورغم خروجها من منافسات الفردي، فإن تاغر (18 عاماً) لا تزال تنافس في فعاليات الزوجي بالبطولة؛ إذ صعدت إلى قبل النهائي برفقة الهولندية إيزابيل هافيرلاغ، وستواجهان في هذا الدور المصنفتين الأوليين في البطولة: الأسترالية ستورم هانتر والإندونيسية جانيس تغين.