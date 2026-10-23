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الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعم القارة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا

الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
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TT

رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعم القارة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا

الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي (الفيفا).

وكان الشيخ سلمان قد عارض في السابق خطة إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، إلى مستثمرين خارجيين، وهي الخطة التي لم تر النور في نهاية المطاف.

كما انضم إلى رئيسي الاتحاد الأوروبي (اليويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في توقيع رسالة مفتوحة، وصفوا فيها مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي طرحه إنفانتينو، بأنه «خيانة جسيمة للثقة».

وكان رئيس الفيفا قد اعتذر لاحقاً عن أوجه القصور التي شابت «عملية التواصل والتشاور» المتعلقة بالمشروع.

وفي كلمته الافتتاحية أمام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في طوكيو، أكد الشيخ سلمان وقوف القارة الآسيوية خلف إنفانتينو.

وقال مخاطباً المسؤول السويسري - الإيطالي، الذي كان حاضراً في الاجتماع: «أعتقد أننا نجدد تأكيد التزامنا الكامل بدعمك وقيادتك في مسعاك للحصول على ولاية جديدة رئيساً للفيفا».

ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات الرئاسة في مارس (آذار) المقبل، ساعياً إلى الفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031، فيما يتعين على الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم بحلول 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان عدد من أبرز أعضاء الاتحاد الآسيوي، بينهم السعودية وقطر، قد أعلنوا بالفعل تأييدهم لإنفانتينو. ورغم إقرار الشيخ سلمان بوجود خلافات سابقة بينهما بشأن بعض الملفات، فإنه شدد على ضرورة طي صفحة الماضي والتركيز على المستقبل.

وقال الشيخ سلمان، الذي يستعد بدوره لخوض انتخابات ولاية رابعة على رأس الاتحاد الآسيوي العام المقبل: «أريد أن أوضح أمراً. نعم، كانت بيننا بعض الخلافات التي ناقشناها في الماضي، لكن لا ينبغي أن نبقى أسرى لها».

وأضاف: «التقينا في زوريخ خلال الأيام الماضية، وكان هناك تفاهم حقيقي وواضح بيننا».

وتابع: «علينا أن نمضي قدماً. كرة القدم تكون أقوى عندما نعمل معاً برؤية مشتركة وهدف واحد».

ومضى قائلاً: «بصفتنا أسرة آسيوية واحدة، نحن مستعدون للمضي قدماً، ومتحدون في دعمنا لك يا جياني. وأردت أن يكون ذلك واضحاً اليوم».

من جانبه، بادل إنفانتينو رئيس الاتحاد الآسيوي الدعم خلال كلمته أمام الوفود الحاضرة.

وقال: «لقد قمت بعمل رائع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدى الأعوام الـ13 الماضية، عزيزي سلمان».

وأضاف: «أنا على يقين بأنك ستواصل تحقيق إنجازات كبيرة في السنوات المقبلة، مهما امتدت مسيرتك. وستجد دائماً دعمي الكامل، إلى جانب دعم الفيفا وشراكته، لأن ما أنجزناه معا خلال السنوات الماضية خير دليل على ما يمكننا تحقيقه».

وعندما سئل لاحقاً عن تصريحات الشيخ سلمان، قال إنفانتينو: «يسعدني كثيراً الدعم الذي أحظى به من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

ورغم أن الاتحادات الأفريقية أعلنت أيضاً تأييدها لإعادة انتخاب إنفانتينو، فإنه لا يزال يواجه تحفظات من الاتحاد الأوروبي، الذي طالب الفيفا بإيضاحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإدارته، من بينها مشروع «فيفا فوروارد إنتربراز» و«جائزة الفيفا للسلام».

وتواصلت «رويترز» مع اليويفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وقال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، لكنه لم يتخذ قراراً بعد.

كما أعرب عن عدم يقينه بشأن ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 47 دولة، متحدة في دعم إنفانتينو.

وقال مياموتو: «لا أعتقد أن آراء أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متوافقة تماماً، لكنني أعتقد أن الاتحاد الآسيوي والفيفا يعقدان اجتماعات بشكل مستمر. أدرك أيضاً أنهم ناقشوا هذه المسألة في الاجتماع الأخير لمجلس الفيفا في زوريخ. لذا أعتقد أن هذا (الدعم لإنفانتينو) هو نتيجة للمناقشات التي جرت في مناسبات مختلفة. أكد بوضوح أنه سيتخلى عن مشروع (فيفا فوروارد إنتربرايز) نهائياً، وأنه لا يعتزم المضي قدماً فيه مستقبلاً. كما قدم اعتذاراً بشأن هذه القضية، ولذلك تقبل الجميع ما قاله».

واتصلت «رويترز» بالاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعياً لتوضيح مواقفها.

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ابنة مارادونا تطالب بالعدالة قبيل صدور الأحكام في قضية وفاته

من المتوقع صدور القرارات القضائية من المحكمة ديسمبر المقبل (أ.ف.ب)
من المتوقع صدور القرارات القضائية من المحكمة ديسمبر المقبل (أ.ف.ب)
TT
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ابنة مارادونا تطالب بالعدالة قبيل صدور الأحكام في قضية وفاته

من المتوقع صدور القرارات القضائية من المحكمة ديسمبر المقبل (أ.ف.ب)
من المتوقع صدور القرارات القضائية من المحكمة ديسمبر المقبل (أ.ف.ب)

وجهت الابنة الكبرى لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، نداء مؤثراً طلباً للعدالة، وذلك مع اقتراب انتهاء جلسات المحاكمة المتعلقة بوفاة والدها، إذ من المتوقع صدور الأحكام في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت دالما مارادونا (39 عاماً) أمام القضاة في محكمة بمدينة سان إيسيدرو، شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: «كل ما أطلبه منكم هو تحقيق العدالة لوالدي».

وتشارك دالما وشقيقتها جيانينا في إجراءات المحاكمة بوصفهما مدعيتين في القضية.

وأضافت، والدموع في عينيها: «استمعت إلى الكثيرين يتحدثون عن مدى صعوبة حياتهم منذ بدء هذه المحاكمة. وأقول لهؤلاء الأشخاص إن لديهم الفرصة للبقاء مع عائلاتهم؛ وهو أمر لم يعد متاحاً لوالدي للأسف».

وتوفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عن عمر يناهز 60 عاماً، داخل مجمع سكني خاص، علماً بأن النجم الذي توج بكأس العالم عام 1986 قد خضع لجراحة في الدماغ قبل أسابيع قليلة من وفاته.

ويخضع عدد من أطباء وممرضي مارادونا للمحاكمة، بتهم تتعلق بإخفاقات وأخطاء جسيمة تسببت في وفاته.

ويطالب الادعاء ومحامو العائلة بفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على بعض المتهمين، بينما يطالب فريق الدفاع بالبراءة.

وأعلن القاضي ألبرتو جايج أن الأحكام سوف تصدر في 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد مراجعة شاملة للقضية، إذ قال في ختام الجلسات: «الآن تقع على عاتقنا مهمة ومسؤولية اتخاذ القرار».

وبدا التأثر واضحاً على القاضي وهو يصف الضغوط التي فرضتها هذه القضية البارزة على المحكمة، إذ توقف عن الحديث عدة مرات أثناء كلمته.

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كرة القدم الرياضة محاكمة الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعم القارة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا

الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعم القارة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا

الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي (الفيفا).

وكان الشيخ سلمان قد عارض في السابق خطة إنفانتينو المثيرة للجدل لبيع الحقوق التجارية لبطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، إلى مستثمرين خارجيين، وهي الخطة التي لم تر النور في نهاية المطاف.

كما انضم إلى رئيسي الاتحاد الأوروبي (اليويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في توقيع رسالة مفتوحة، وصفوا فيها مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي طرحه إنفانتينو، بأنه «خيانة جسيمة للثقة».

وكان رئيس الفيفا قد اعتذر لاحقاً عن أوجه القصور التي شابت «عملية التواصل والتشاور» المتعلقة بالمشروع.

وفي كلمته الافتتاحية أمام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي في طوكيو، أكد الشيخ سلمان وقوف القارة الآسيوية خلف إنفانتينو.

وقال مخاطباً المسؤول السويسري - الإيطالي، الذي كان حاضراً في الاجتماع: «أعتقد أننا نجدد تأكيد التزامنا الكامل بدعمك وقيادتك في مسعاك للحصول على ولاية جديدة رئيساً للفيفا».

ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات الرئاسة في مارس (آذار) المقبل، ساعياً إلى الفوز بولاية رابعة تمتد حتى عام 2031، فيما يتعين على الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم بحلول 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان عدد من أبرز أعضاء الاتحاد الآسيوي، بينهم السعودية وقطر، قد أعلنوا بالفعل تأييدهم لإنفانتينو. ورغم إقرار الشيخ سلمان بوجود خلافات سابقة بينهما بشأن بعض الملفات، فإنه شدد على ضرورة طي صفحة الماضي والتركيز على المستقبل.

وقال الشيخ سلمان، الذي يستعد بدوره لخوض انتخابات ولاية رابعة على رأس الاتحاد الآسيوي العام المقبل: «أريد أن أوضح أمراً. نعم، كانت بيننا بعض الخلافات التي ناقشناها في الماضي، لكن لا ينبغي أن نبقى أسرى لها».

وأضاف: «التقينا في زوريخ خلال الأيام الماضية، وكان هناك تفاهم حقيقي وواضح بيننا».

وتابع: «علينا أن نمضي قدماً. كرة القدم تكون أقوى عندما نعمل معاً برؤية مشتركة وهدف واحد».

ومضى قائلاً: «بصفتنا أسرة آسيوية واحدة، نحن مستعدون للمضي قدماً، ومتحدون في دعمنا لك يا جياني. وأردت أن يكون ذلك واضحاً اليوم».

من جانبه، بادل إنفانتينو رئيس الاتحاد الآسيوي الدعم خلال كلمته أمام الوفود الحاضرة.

وقال: «لقد قمت بعمل رائع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدى الأعوام الـ13 الماضية، عزيزي سلمان».

وأضاف: «أنا على يقين بأنك ستواصل تحقيق إنجازات كبيرة في السنوات المقبلة، مهما امتدت مسيرتك. وستجد دائماً دعمي الكامل، إلى جانب دعم الفيفا وشراكته، لأن ما أنجزناه معا خلال السنوات الماضية خير دليل على ما يمكننا تحقيقه».

وعندما سئل لاحقاً عن تصريحات الشيخ سلمان، قال إنفانتينو: «يسعدني كثيراً الدعم الذي أحظى به من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

ورغم أن الاتحادات الأفريقية أعلنت أيضاً تأييدها لإعادة انتخاب إنفانتينو، فإنه لا يزال يواجه تحفظات من الاتحاد الأوروبي، الذي طالب الفيفا بإيضاحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإدارته، من بينها مشروع «فيفا فوروارد إنتربراز» و«جائزة الفيفا للسلام».

وتواصلت «رويترز» مع اليويفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وقال رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، لكنه لم يتخذ قراراً بعد.

كما أعرب عن عدم يقينه بشأن ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 47 دولة، متحدة في دعم إنفانتينو.

وقال مياموتو: «لا أعتقد أن آراء أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متوافقة تماماً، لكنني أعتقد أن الاتحاد الآسيوي والفيفا يعقدان اجتماعات بشكل مستمر. أدرك أيضاً أنهم ناقشوا هذه المسألة في الاجتماع الأخير لمجلس الفيفا في زوريخ. لذا أعتقد أن هذا (الدعم لإنفانتينو) هو نتيجة للمناقشات التي جرت في مناسبات مختلفة. أكد بوضوح أنه سيتخلى عن مشروع (فيفا فوروارد إنتربرايز) نهائياً، وأنه لا يعتزم المضي قدماً فيه مستقبلاً. كما قدم اعتذاراً بشأن هذه القضية، ولذلك تقبل الجميع ما قاله».

واتصلت «رويترز» بالاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعياً لتوضيح مواقفها.

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كأس آسيا فيفا انتخابات كرة القدم رياضة اليابان
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الآسيوي يقرر نقل موعد إقامة كأس أمم آسيا من السنوات الفردية للزوجية

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

الاتحاد الآسيوي يقرر نقل موعد إقامة كأس أمم آسيا من السنوات الفردية للزوجية

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها غير العادي، اليوم (الجمعة)، في العاصمة اليابانية طوكيو، على سلسلة من التعديلات المهمة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستجابة للظروف الاستثنائية التي أوجدتها التغييرات المرتقبة التي سيجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جدول مسابقاته الدولية، وبعد التشاور مع الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة الشعبية الأولى في العالم، تتضمن التعديلات أحكاماً انتقالية تتعلق بالحوكمة، وتهدف لضمان استمرار التوافق بين الدورة الانتخابية للاتحاد الآسيوي ودورة مسابقاته.

وأضاف الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: «سيؤدي التطور المستمر في جدول المسابقات الرياضية الدولية لانتقال موعد إقامة كأس أمم آسيا لكرة القدم من السنوات الفردية إلى السنوات الزوجية، اعتباراً من نسخة عام 2032».

وأوضح البيان: «يضمن إطار الحوكمة المعدل استمرار توافق انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع موعد إقامة أبرز مسابقاته للمنتخبات الوطنية».

وتابع: «يعني هذا أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتمكن من مواصلة الإشراف على تنظيم المسابقة في المراحل الحاسمة، بما يضمن الاستقرار والانسجام بين مهام اتخاذ القرارات التنفيذية للاتحاد وعملياته التشغيلية».

وفي كلمته أمام الكونغرس الآسيوي لكرة القدم، الذي وافق بالإجماع على التعديلات الأساسية، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: «إن قراركم اليوم يعزز منظومة الحوكمة لدينا، ويضمن بقاء لوائحنا راسخة وشفافة وملائمة لأهدافها، بما يكفل الاستمرارية ويتيح لنا المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأفضل لكرة القدم الآسيوية».

وشدد: «دعونا نركز بالكامل على المصلحة الجماعية لكرة القدم الآسيوية، ونواصل إظهار الأسس الحقيقية للاتحاد القاري النموذجي أمام العالم. الاتحاد الذي يتسم بالشفافية في حوكمته، والوحدة في أهدافه، والشمولية في رؤيته.

وكما كان مقرراً سابقاً، سوف تجري انتخابات المناصب القيادية الرئيسية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2027، إلا أنه وعملاً بالحكم الانتقالي الجديد، سيتولى الأشخاص المنتخبون مناصبهم اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2028، لولاية تمتد من عام 2028 إلى عام 2032.

ووفقاً للاتحاد الآسيوي في بيانه: «سيواصل الأعضاء الحاليون الذين تم انتخابهم للفترة من 2023 إلى 2027 أداء مهامهم حتى نهاية العام المقبل، بما يتماشى مع التفويض الممنوح لهم حالياً».

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