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الرياضة رياضة سعودية

دونيس: أصبحت جزءاً من السعودية... وشائعة إقالتي تردد صداها في نيوم

قال إن الأخبار الكاذبة تؤثر سلباً على «غرفة الملابس»

المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
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دونيس: أصبحت جزءاً من السعودية... وشائعة إقالتي تردد صداها في نيوم

المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)

انتقد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع «الأخضر»، مؤكداً أن الشائعات المتعلقة بإقالته أو الاستعانة بمدربين آخرين لا تؤثر عليه شخصياً، لكنها تنعكس سلباً على أجواء غرفة الملابس، مشدداً على أنه يشعر بأنه جزء من السعودية، وليس مجرد مدرب يتولى مهمة فنية.

وكشف المدرب اليوناني أن تأجيل بطولة كأس آسيا أثار تساؤلات بشأن مستقبله التعاقدي، موضحاً أنه أبلغ أعضاء جهازه الفني بأن عقودهم تنتهي قبل الموعد الجديد للبطولة.

وأضاف: «بعد تأجيل كأس آسيا، أبلغت جهازي الفني بأن عقدنا ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، ثم بدأ البعض يتداول أسماء مدربين كبار، وهذه شائعات غير مفيدة إطلاقاً».

واستعاد دونيس إحدى الوقائع التي واجه فيها أنباء إقالته، قائلاً: «حتى بعد عودتي من جدة، أخبرني صديق يوناني في نيوم عن أنباء إقالتي عقب كأس الخليج، وها أنا اليوم مستمر مع المنتخب».

وشدّد دونيس على أن المشكلة لا تتعلق بتأثير تلك الأخبار عليه بقدر ما تتركه من انعكاسات على المنتخب، مضيفاً: «الشائعات لا تؤثر عليّ شخصياً، لكنها تضر بغرفة الملابس، والمحيطون بنا يدركون حجم عملنا، وما يُثار ليس منصفاً لنا».

وعلى الصعيد الفني، أبدى دونيس رضاه عن الأداء الذي قدّمه لاعبو المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن الفريق ظهر بصورة مميزة خلال معظم فترات اللقاء، رغم الصعوبات التي واجهها في الدقائق الأخيرة.

وقال: «الأداء اليوم كان ممتازاً لمدة 75 دقيقة، وواجهنا صعوبة في نهاية المباراة، لكننا ضغطنا قدر الإمكان، وقدمنا أداءً مليئاً بالثقة».

وأوضح أن استدعاء 30 لاعباً إلى المعسكر الحالي جاء ضمن خطته للتحضير لكأس آسيا، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لإظهار قدراتهم.

وأضاف: «قررت اختيار 30 لاعباً من أجل التحضير لكأس آسيا، ولأمنح جميع اللاعبين الفرصة لإظهار إمكاناتهم، وأنا سعيد بما شاهدته منهم؛ فقد أظهروا قتالية عالية، سواء من شارك 10 دقائق أو من خاض المباراة كاملة».

وأشار دونيس إلى أن العمل الفني لا يبدأ من أرض الملعب وحدها، بل من الأجواء التي تسبق المباراة، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين اللاعبين ورفع مستوى التركيز والتواصل.

وقال: «البداية الحقيقية دائماً ما تكون من غرفة الملابس، عبر منح اللاعبين الثقة الكاملة، وتعزيز التركيز العالي والتواصل بين الجميع».

وأشاد بالتزام لاعبيه بالتعليمات الفنية، مؤكداً أنهم أظهروا احتراماً كبيراً للمنافس، إلى جانب الانضباط في تنفيذ الواجبات التكتيكية المطلوبة.

وفي ما يتعلق بمستقبل المنتخب السعودي، كشف دونيس عن امتلاكه خطة فنية للمرحلة المقبلة تمتد حتى المشاركة في «الكونكاكاف»، وتتضمن تعزيز التواصل مع الأندية، والاهتمام بالمواهب الشابة.

وقال: «لديّ خطة جاهزة ومعدة باستمرار للمرحلة المقبلة، وصولاً إلى الكونكاكاف، وتشمل عقد اجتماعات مع الأندية، والتركيز على المواهب الشابة تحت 23 عاماً لمواصلة النمو والتطور».

وأكد أن المنتخب السعودي يمتلك جيلاً جديداً يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، مشيراً إلى أن تطوير هؤلاء اللاعبين يجب ألا يرتبط باستمرار مدرب بعينه.

وأضاف: «الكرة السعودية تمتلك جيلاً جديداً بحاجة إلى استراتيجية مستقبلية واضحة، حتى لو لم أكن أنا المدير الفني الذي يقود هذا المنتخب، فسأبقى دائماً الداعم الأول للأخضر».

وأوضح أن البرنامج الفني الذي قدّمه يغطي المرحلة المقبلة حتى فترة التوقف الدولي في مارس (آذار)، التي تتضمن إقامة مباريات ودية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.

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رالي جدة: العطية في الصدارة... والراجحي يلاحقه

منافسة مثيرة بين المشاركين في المرحلة الخاصة من السباق (الشرق الأوسط)
منافسة مثيرة بين المشاركين في المرحلة الخاصة من السباق (الشرق الأوسط)
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رالي جدة: العطية في الصدارة... والراجحي يلاحقه

منافسة مثيرة بين المشاركين في المرحلة الخاصة من السباق (الشرق الأوسط)
منافسة مثيرة بين المشاركين في المرحلة الخاصة من السباق (الشرق الأوسط)

انتزع القطري ناصر العطية صدارة الترتيب العام للمرحلة الأولى من «رالي باها جدة 2026»، الجمعة، بعدما قطع مسافة المرحلة الخاصة البالغة 217 كيلومتراً في ساعة واحدة و33 دقيقة و47.1 ثانية، متقدماً على السعودي يزيد الراجحي الذي حلّ ثانياً بفارق دقيقة واحدة و7.8 ثوانٍ، فيما جاء صالح السيف ثالثاً بفارق 11 دقيقة و25.8 ثانية عن المتصدر.

وشهدت منافسات المرحلة الأولى من الرالي، الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، تنافساً مثيراً بين المشاركين في مختلف فئات السيارات والدراجات النارية، وسط ترقب لحسم المراكز النهائية في المرحلة الختامية، السبت.

وفي فئة «ألتيمت»، تصدر خلف الشمري الترتيب بعدما أنهى المرحلة بزمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و3.7 ثوانٍ، وجاء عيادة الشمري ثانياً، وأحمد الشمري ثالثاً.

وفي فئة «ستوك»، أحرز عبد العزيز اليعيش المركز الأول بزمن بلغ ساعتين و32 دقيقة و25.1 ثانية، متقدماً على سالم القريني الذي حلّ ثانياً، ومحمد عسيري صاحب المركز الثالث.

أما في فئة «تشالنجر»، فحقق صالح السيف المركز الأول بعدما سجل زمناً بلغ ساعة واحدة و45 دقيقة و12.9 ثانية، فيما حلّت دانية عقيل في المركز الثاني.

وفي فئة «سايد باي سايد»، تصدرت مها الحملي المنافسات بزمن بلغ ساعتين و6 دقائق و32.3 ثانية، تلاها حمد الحربي في المركز الثاني، ثم مشاعل الهويش ثالثة.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، فرض الإماراتي محمد البلوشي تفوقه في المرحلة الأولى، مسجلاً ساعتين و20 دقيقة و18.3 ثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي الذي جاء ثانياً، فيما احتل دومينيك ويلز المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد»، تصدر هيثم التويجري الترتيب بزمن بلغ ساعتين و42 دقيقة و23.9 ثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

وتُختتم منافسات الرالي السبت، بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، على أن تُعلن النتائج المؤقتة ويُعقد المؤتمر الصحافي الختامي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، قبل اعتماد النتائج النهائية من لجنة الحكام عقب استكمال الإجراءات الفنية، وتتويج الفائزين في مختلف الفئات.

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الرياضة رياضة سعودية

دونيس: أصبحت جزءاً من السعودية... وشائعة إقالتي تردد صداها في نيوم

المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
TT
TT

دونيس: أصبحت جزءاً من السعودية... وشائعة إقالتي تردد صداها في نيوم

المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
المدرب اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)

انتقد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع «الأخضر»، مؤكداً أن الشائعات المتعلقة بإقالته أو الاستعانة بمدربين آخرين لا تؤثر عليه شخصياً، لكنها تنعكس سلباً على أجواء غرفة الملابس، مشدداً على أنه يشعر بأنه جزء من السعودية، وليس مجرد مدرب يتولى مهمة فنية.

وكشف المدرب اليوناني أن تأجيل بطولة كأس آسيا أثار تساؤلات بشأن مستقبله التعاقدي، موضحاً أنه أبلغ أعضاء جهازه الفني بأن عقودهم تنتهي قبل الموعد الجديد للبطولة.

وأضاف: «بعد تأجيل كأس آسيا، أبلغت جهازي الفني بأن عقدنا ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، ثم بدأ البعض يتداول أسماء مدربين كبار، وهذه شائعات غير مفيدة إطلاقاً».

واستعاد دونيس إحدى الوقائع التي واجه فيها أنباء إقالته، قائلاً: «حتى بعد عودتي من جدة، أخبرني صديق يوناني في نيوم عن أنباء إقالتي عقب كأس الخليج، وها أنا اليوم مستمر مع المنتخب».

وشدّد دونيس على أن المشكلة لا تتعلق بتأثير تلك الأخبار عليه بقدر ما تتركه من انعكاسات على المنتخب، مضيفاً: «الشائعات لا تؤثر عليّ شخصياً، لكنها تضر بغرفة الملابس، والمحيطون بنا يدركون حجم عملنا، وما يُثار ليس منصفاً لنا».

وعلى الصعيد الفني، أبدى دونيس رضاه عن الأداء الذي قدّمه لاعبو المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن الفريق ظهر بصورة مميزة خلال معظم فترات اللقاء، رغم الصعوبات التي واجهها في الدقائق الأخيرة.

وقال: «الأداء اليوم كان ممتازاً لمدة 75 دقيقة، وواجهنا صعوبة في نهاية المباراة، لكننا ضغطنا قدر الإمكان، وقدمنا أداءً مليئاً بالثقة».

وأوضح أن استدعاء 30 لاعباً إلى المعسكر الحالي جاء ضمن خطته للتحضير لكأس آسيا، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لإظهار قدراتهم.

وأضاف: «قررت اختيار 30 لاعباً من أجل التحضير لكأس آسيا، ولأمنح جميع اللاعبين الفرصة لإظهار إمكاناتهم، وأنا سعيد بما شاهدته منهم؛ فقد أظهروا قتالية عالية، سواء من شارك 10 دقائق أو من خاض المباراة كاملة».

وأشار دونيس إلى أن العمل الفني لا يبدأ من أرض الملعب وحدها، بل من الأجواء التي تسبق المباراة، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين اللاعبين ورفع مستوى التركيز والتواصل.

وقال: «البداية الحقيقية دائماً ما تكون من غرفة الملابس، عبر منح اللاعبين الثقة الكاملة، وتعزيز التركيز العالي والتواصل بين الجميع».

وأشاد بالتزام لاعبيه بالتعليمات الفنية، مؤكداً أنهم أظهروا احتراماً كبيراً للمنافس، إلى جانب الانضباط في تنفيذ الواجبات التكتيكية المطلوبة.

وفي ما يتعلق بمستقبل المنتخب السعودي، كشف دونيس عن امتلاكه خطة فنية للمرحلة المقبلة تمتد حتى المشاركة في «الكونكاكاف»، وتتضمن تعزيز التواصل مع الأندية، والاهتمام بالمواهب الشابة.

وقال: «لديّ خطة جاهزة ومعدة باستمرار للمرحلة المقبلة، وصولاً إلى الكونكاكاف، وتشمل عقد اجتماعات مع الأندية، والتركيز على المواهب الشابة تحت 23 عاماً لمواصلة النمو والتطور».

وأكد أن المنتخب السعودي يمتلك جيلاً جديداً يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، مشيراً إلى أن تطوير هؤلاء اللاعبين يجب ألا يرتبط باستمرار مدرب بعينه.

وأضاف: «الكرة السعودية تمتلك جيلاً جديداً بحاجة إلى استراتيجية مستقبلية واضحة، حتى لو لم أكن أنا المدير الفني الذي يقود هذا المنتخب، فسأبقى دائماً الداعم الأول للأخضر».

وأوضح أن البرنامج الفني الذي قدّمه يغطي المرحلة المقبلة حتى فترة التوقف الدولي في مارس (آذار)، التي تتضمن إقامة مباريات ودية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.

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كأس آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العطية لـ«الشرق الأوسط»: رالي جدة «جميل وصعب»

من منافسات المرحلة الأولى لرالي جدة (الشرق الأوسط)
من منافسات المرحلة الأولى لرالي جدة (الشرق الأوسط)
TT
TT

العطية لـ«الشرق الأوسط»: رالي جدة «جميل وصعب»

من منافسات المرحلة الأولى لرالي جدة (الشرق الأوسط)
من منافسات المرحلة الأولى لرالي جدة (الشرق الأوسط)

أكد القطري ناصر العطية، المتسابق في رالي باها جدة تويوتا، رضاه عن المستوى الذي قدمه في المرحلة الأولى من المنافسات، مشيراً إلى أن طبيعة المسارات وتنوع تضاريسها شكّلا تحدياً أمام المتسابقين، في ظل قوة المنافسة وارتفاع متطلبات التركيز والملاحة.

وقال العطية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الجولة الثانية من بطولة المملكة بجدة، والحمد لله وُفِّقنا في مرحلة حائل، واليوم أيضاً نتصدر بطولة المملكة. انطباعي عن الرالي أنه جميل جداً، لكنه يتضمن تضاريس صعبة، بعضها حجري وجبلي، فيما اتسم القسم الثاني بطبيعة صحراوية رملية».

وأضاف: «نشارك بسيارة (إم دي أوبتيما) الفرنسية ذات الدفع الخلفي، وغداً لدينا مرحلة تمتد لمسافة 82 كيلومتراً، ونتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز بالجولة».

وعن أبرز التحديات التي واجهته خلال المنافسات، أوضح العطية أن طبيعة الراليات الصحراوية تفرض صعوبات مختلفة، وقال: «الرالي دائماً ما يحمل تحديات، وهذه المنافسة تتكون من مرحلتين بإجمالي يقارب 182 كيلومتراً، وكانت هناك مرحلة سريعة تتطلب تركيزاً عالياً، كما أن المنافسة كانت قوية جداً».

من جانبه، أكّد المتسابق الإماراتي محمد البلوشي، المشارك في فئة الدراجات النارية، أن اختياره خوض منافسات رالي باها جدة جاء رغم وجود خيار المشاركة في البرتغال، مفضلاً الحضور إلى جدة.

وقال البلوشي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «فضلت سباق جدة على البرتغال لأنه بين أهلي وربعي، والحمد لله على سلامة الجميع. المرحلة الأولى كانت صعبة جداً من ناحية الملاحة، والجميع واجه صعوبات، لكن الله أكرمنا وتمكنا من إنهائها دون أخطاء».

وأضاف: «نحن في صدارة الرالي، ومستعدون للمرحلة الختامية غداً، ونتطلع إلى مواصلة الأداء الجيد وإنهاء المنافسات بأفضل صورة ممكنة».

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