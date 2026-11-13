أخضر دونيس ينهي عقدة 21 عاماً بثلاثية في «الشمشون الكوري»

انتقد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع «الأخضر»، مؤكداً أن الشائعات المتعلقة بإقالته أو الاستعانة بمدربين آخرين لا تؤثر عليه شخصياً، لكنها تنعكس سلباً على أجواء غرفة الملابس، مشدداً على أنه يشعر بأنه جزء من السعودية، وليس مجرد مدرب يتولى مهمة فنية.

وكشف المدرب اليوناني أن تأجيل بطولة كأس آسيا أثار تساؤلات بشأن مستقبله التعاقدي، موضحاً أنه أبلغ أعضاء جهازه الفني بأن عقودهم تنتهي قبل الموعد الجديد للبطولة.

وأضاف: «بعد تأجيل كأس آسيا، أبلغت جهازي الفني بأن عقدنا ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، ثم بدأ البعض يتداول أسماء مدربين كبار، وهذه شائعات غير مفيدة إطلاقاً».

واستعاد دونيس إحدى الوقائع التي واجه فيها أنباء إقالته، قائلاً: «حتى بعد عودتي من جدة، أخبرني صديق يوناني في نيوم عن أنباء إقالتي عقب كأس الخليج، وها أنا اليوم مستمر مع المنتخب».

وشدّد دونيس على أن المشكلة لا تتعلق بتأثير تلك الأخبار عليه بقدر ما تتركه من انعكاسات على المنتخب، مضيفاً: «الشائعات لا تؤثر عليّ شخصياً، لكنها تضر بغرفة الملابس، والمحيطون بنا يدركون حجم عملنا، وما يُثار ليس منصفاً لنا».

وعلى الصعيد الفني، أبدى دونيس رضاه عن الأداء الذي قدّمه لاعبو المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن الفريق ظهر بصورة مميزة خلال معظم فترات اللقاء، رغم الصعوبات التي واجهها في الدقائق الأخيرة.

وقال: «الأداء اليوم كان ممتازاً لمدة 75 دقيقة، وواجهنا صعوبة في نهاية المباراة، لكننا ضغطنا قدر الإمكان، وقدمنا أداءً مليئاً بالثقة».

وأوضح أن استدعاء 30 لاعباً إلى المعسكر الحالي جاء ضمن خطته للتحضير لكأس آسيا، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لإظهار قدراتهم.

وأضاف: «قررت اختيار 30 لاعباً من أجل التحضير لكأس آسيا، ولأمنح جميع اللاعبين الفرصة لإظهار إمكاناتهم، وأنا سعيد بما شاهدته منهم؛ فقد أظهروا قتالية عالية، سواء من شارك 10 دقائق أو من خاض المباراة كاملة».

وأشار دونيس إلى أن العمل الفني لا يبدأ من أرض الملعب وحدها، بل من الأجواء التي تسبق المباراة، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين اللاعبين ورفع مستوى التركيز والتواصل.

وقال: «البداية الحقيقية دائماً ما تكون من غرفة الملابس، عبر منح اللاعبين الثقة الكاملة، وتعزيز التركيز العالي والتواصل بين الجميع».

وأشاد بالتزام لاعبيه بالتعليمات الفنية، مؤكداً أنهم أظهروا احتراماً كبيراً للمنافس، إلى جانب الانضباط في تنفيذ الواجبات التكتيكية المطلوبة.

وفي ما يتعلق بمستقبل المنتخب السعودي، كشف دونيس عن امتلاكه خطة فنية للمرحلة المقبلة تمتد حتى المشاركة في «الكونكاكاف»، وتتضمن تعزيز التواصل مع الأندية، والاهتمام بالمواهب الشابة.

وقال: «لديّ خطة جاهزة ومعدة باستمرار للمرحلة المقبلة، وصولاً إلى الكونكاكاف، وتشمل عقد اجتماعات مع الأندية، والتركيز على المواهب الشابة تحت 23 عاماً لمواصلة النمو والتطور».

وأكد أن المنتخب السعودي يمتلك جيلاً جديداً يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، مشيراً إلى أن تطوير هؤلاء اللاعبين يجب ألا يرتبط باستمرار مدرب بعينه.

وأضاف: «الكرة السعودية تمتلك جيلاً جديداً بحاجة إلى استراتيجية مستقبلية واضحة، حتى لو لم أكن أنا المدير الفني الذي يقود هذا المنتخب، فسأبقى دائماً الداعم الأول للأخضر».

وأوضح أن البرنامج الفني الذي قدّمه يغطي المرحلة المقبلة حتى فترة التوقف الدولي في مارس (آذار)، التي تتضمن إقامة مباريات ودية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.