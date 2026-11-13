مدرب كوريا الجنوبية: أنا محبط... أردنا التعادل

أبدى الإسباني روبرت مورينو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، خيبة أمله عقب الخسارة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3 - 2، في المواجهة الودية التي جمعتهما، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، مشيراً إلى أن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة قياساً بمجريات المباراة.

وقال مورينو، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: أعتقد أنها كانت نتيجة محبطة، وكانت لدينا رغبة كبيرة في إهداء الجماهير الانتصار، وإظهار حجم العمل الذي قمنا به خلال الأيام الماضية.

وأضاف: أرى أن التعادل كان سيكون عادلاً اليوم، لكننا أهدينا المنافس أخطاء عديدة.

وأوضح المدرب الإسباني أن منتخب بلاده امتلك فرصاً للعودة في النتيجة، لكنه لم ينجح في استثمارها، مؤكداً أن التركيز سيتحول إلى المواجهة المقبلة، سعياً لتقديم ردة فعل أفضل.

وقال: كانت لدينا فرص لإحراز التعادل، والآن سنركز على مباراة الثلاثاء، ونسعى لإظهار ردة فعل أفضل، خصوصاً من أجل الجماهير التي دعمت منتخبها اليوم.

وفي رده على سؤال بشأن خياراته الفنية، رفض مورينو تحميل أي لاعب مسؤولية الخسارة، مؤكداً قناعته بالتشكيلة التي دفع بها أمام المنتخب السعودي.

وأضاف: لا أريد أن أتحدث عن لاعب بعينه؛ لقد اخترنا التشكيلة المثلى، واستمرار سون كان قراراً صائباً.