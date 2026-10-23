الاتحاد الآسيوي يقرر نقل موعد إقامة كأس أمم آسيا من السنوات الفردية للزوجية

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها غير العادي، اليوم (الجمعة)، في العاصمة اليابانية طوكيو، على سلسلة من التعديلات المهمة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستجابة للظروف الاستثنائية التي أوجدتها التغييرات المرتقبة التي سيجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جدول مسابقاته الدولية، وبعد التشاور مع الهيئة الدولية المشرفة على اللعبة الشعبية الأولى في العالم، تتضمن التعديلات أحكاماً انتقالية تتعلق بالحوكمة، وتهدف لضمان استمرار التوافق بين الدورة الانتخابية للاتحاد الآسيوي ودورة مسابقاته.

وأضاف الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: «سيؤدي التطور المستمر في جدول المسابقات الرياضية الدولية لانتقال موعد إقامة كأس أمم آسيا لكرة القدم من السنوات الفردية إلى السنوات الزوجية، اعتباراً من نسخة عام 2032».

وأوضح البيان: «يضمن إطار الحوكمة المعدل استمرار توافق انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع موعد إقامة أبرز مسابقاته للمنتخبات الوطنية».

وتابع: «يعني هذا أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتمكن من مواصلة الإشراف على تنظيم المسابقة في المراحل الحاسمة، بما يضمن الاستقرار والانسجام بين مهام اتخاذ القرارات التنفيذية للاتحاد وعملياته التشغيلية».

وفي كلمته أمام الكونغرس الآسيوي لكرة القدم، الذي وافق بالإجماع على التعديلات الأساسية، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: «إن قراركم اليوم يعزز منظومة الحوكمة لدينا، ويضمن بقاء لوائحنا راسخة وشفافة وملائمة لأهدافها، بما يكفل الاستمرارية ويتيح لنا المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأفضل لكرة القدم الآسيوية».

وشدد: «دعونا نركز بالكامل على المصلحة الجماعية لكرة القدم الآسيوية، ونواصل إظهار الأسس الحقيقية للاتحاد القاري النموذجي أمام العالم. الاتحاد الذي يتسم بالشفافية في حوكمته، والوحدة في أهدافه، والشمولية في رؤيته.

وكما كان مقرراً سابقاً، سوف تجري انتخابات المناصب القيادية الرئيسية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2027، إلا أنه وعملاً بالحكم الانتقالي الجديد، سيتولى الأشخاص المنتخبون مناصبهم اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2028، لولاية تمتد من عام 2028 إلى عام 2032.

ووفقاً للاتحاد الآسيوي في بيانه: «سيواصل الأعضاء الحاليون الذين تم انتخابهم للفترة من 2023 إلى 2027 أداء مهامهم حتى نهاية العام المقبل، بما يتماشى مع التفويض الممنوح لهم حالياً».