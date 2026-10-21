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لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
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لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

حقق لاسك لينتس النمساوي فوزاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

واستهل سبورتينغ المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز، الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة، غير أن رد الفريق النمساوي لم يتأخر، بعدما أدرك كريستوف لانغ التعادل في الدقيقة 15.

النمساوي أليساندرو شوبف، لاعب لاسك لينتس، يتنافس على الكرة مع البرازيلي لويس غيليرمي، لاعب سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

وفي الشوط الثاني، باغت لاسك أصحاب الأرض بهدفين خلال خمس دقائق، إذ منح ساشا كالادجيتش التقدم للضيوف في الدقيقة 63، قبل أن يعزز التشيكي كريشتوف دانييك النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وحاول الفريق البرتغالي العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح سواريز في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تثمر، ليخرج الفريق النمساوي بانتصار ثمين من ملعب «جوسيه ألفالادي».

الإسباني سيرجي ألتيميرا، لاعب سبورتينغ يبدي حسرته عقب تسجيل التشيكي كريشتوف دانييك، لاعب لاسك الهدف الثالث (أ.ف.ب)

وبهذا الفوز، دوّن لاسك أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين، فيما تلقى سبورتينغ لشبونة هزيمته الأولى في النسخة الحالية، ليتجمد رصيده عند ست نقاط.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحل سبورتينغ لشبونة ضيفاً على شاختار دانييتسك الأوكراني، بينما يستضيف لاسك لينتس نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

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دوري أبطال أوروبا النمسا البرتغال

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لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
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إيسكو يقود ريال بيتيس إلى فوزه الثالث توالياً في دوري الأبطال

لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)

واصل ريال بيتيس الإسباني انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه فينورد الهولندي بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ألفارو فاييس، حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني، في صراع على الكرة مع جيري سانت جوست، لاعب فينورد الهولندي (إ.ب.أ)

ويدين الفريق الأندلسي بانتصاره إلى نجمه المخضرم إيسكو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليقود فريقه إلى تحقيق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.

ونجح بيتيس في استعادة توازنه عقب خسارته القاسية أمام برشلونة بنتيجة 2-5 في الدوري الإسباني قبل أيام، مؤكداً قدرته على مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة الأوروبية.

ميكا مارمول، لاعب فينورد الهولندي، في صراع على الكرة مع رودريغو ريكيلمي، لاعب ريال بيتيس الإسباني (رويترز)

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بعدما سبق له الفوز على ليل الفرنسي وبورتو البرتغالي بنتيجة واحدة 3-2 في الجولتين السابقتين.

ناتشو فيري وميكا مارمول، لاعبا فينورد الهولندي، عقب الخسارة أمام ريال بيتيس الإسباني (إ.ب.أ)

في المقابل، تجمد رصيد فينورد عند ثلاث نقاط في المركز السادس والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.

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دوري أبطال أوروبا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كلوب بروج يواصل انتصاراته الأوروبية بثلاثية في شباك لانس

البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
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كلوب بروج يواصل انتصاراته الأوروبية بثلاثية في شباك لانس

البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)

واصل كلوب بروج البلجيكي نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه لانس الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وافتتح هانز فاناكين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعزز خواكين سيس تقدم الفريق البلجيكي بالهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم كارلوس فوربس الثلاثية عند الدقيقة 72.

وحقق كلوب بروج انتصاره الثاني توالياً في المسابقة، بعدما كان قد فجّر مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 4-3 في عقر داره خلال الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، معوضاً خسارته في مستهل مشواره أمام أستون فيلا الإنجليزي 2-3.

الفرنسي أودسون إدوار، لاعب لانس، في صراع على الكرة مع يان فيرجيلي، لاعب كلوب بروج البلجيكي (إ.ب.أ)

في المقابل، تلقى لانس خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، بعدما كان قد سقط أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب فوزه بصعوبة على سلافيا براغ التشيكي في مباراته الافتتاحية.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يستضيف لانس نظيره كومو الإيطالي، الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-1، فيما يحل كلوب بروج ضيفاً على آيندهوفن الهولندي، سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية.

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دوري أبطال أوروبا بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
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لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

حقق لاسك لينتس النمساوي فوزاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

واستهل سبورتينغ المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز، الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة، غير أن رد الفريق النمساوي لم يتأخر، بعدما أدرك كريستوف لانغ التعادل في الدقيقة 15.

النمساوي أليساندرو شوبف، لاعب لاسك لينتس، يتنافس على الكرة مع البرازيلي لويس غيليرمي، لاعب سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

وفي الشوط الثاني، باغت لاسك أصحاب الأرض بهدفين خلال خمس دقائق، إذ منح ساشا كالادجيتش التقدم للضيوف في الدقيقة 63، قبل أن يعزز التشيكي كريشتوف دانييك النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وحاول الفريق البرتغالي العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح سواريز في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تثمر، ليخرج الفريق النمساوي بانتصار ثمين من ملعب «جوسيه ألفالادي».

الإسباني سيرجي ألتيميرا، لاعب سبورتينغ يبدي حسرته عقب تسجيل التشيكي كريشتوف دانييك، لاعب لاسك الهدف الثالث (أ.ف.ب)

وبهذا الفوز، دوّن لاسك أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين، فيما تلقى سبورتينغ لشبونة هزيمته الأولى في النسخة الحالية، ليتجمد رصيده عند ست نقاط.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحل سبورتينغ لشبونة ضيفاً على شاختار دانييتسك الأوكراني، بينما يستضيف لاسك لينتس نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

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دوري أبطال أوروبا النمسا البرتغال