لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

حقق لاسك لينتس النمساوي فوزاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

واستهل سبورتينغ المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز، الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة، غير أن رد الفريق النمساوي لم يتأخر، بعدما أدرك كريستوف لانغ التعادل في الدقيقة 15.

النمساوي أليساندرو شوبف، لاعب لاسك لينتس، يتنافس على الكرة مع البرازيلي لويس غيليرمي، لاعب سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

وفي الشوط الثاني، باغت لاسك أصحاب الأرض بهدفين خلال خمس دقائق، إذ منح ساشا كالادجيتش التقدم للضيوف في الدقيقة 63، قبل أن يعزز التشيكي كريشتوف دانييك النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وحاول الفريق البرتغالي العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح سواريز في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تثمر، ليخرج الفريق النمساوي بانتصار ثمين من ملعب «جوسيه ألفالادي».

الإسباني سيرجي ألتيميرا، لاعب سبورتينغ يبدي حسرته عقب تسجيل التشيكي كريشتوف دانييك، لاعب لاسك الهدف الثالث (أ.ف.ب)

وبهذا الفوز، دوّن لاسك أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين، فيما تلقى سبورتينغ لشبونة هزيمته الأولى في النسخة الحالية، ليتجمد رصيده عند ست نقاط.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحل سبورتينغ لشبونة ضيفاً على شاختار دانييتسك الأوكراني، بينما يستضيف لاسك لينتس نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.