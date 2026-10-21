كولو مواني يكشف عن توتر غرفة ملابس يوفنتوس... وسباليتي ينتظر ردة الفعل

أقرّ الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بوجود توتر داخل غرفة ملابس الفريق عقب الخسارة الثقيلة أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن اللاعبين ناقشوا أسباب الهزيمة بصورة بناءة، بينما يعوّل المدرب لوتشيانو سباليتي على استعادة التوازن خلال مواجهة رين الفرنسي، الخميس، في الدوري الأوروبي.

ويستضيف يوفنتوس منافسه الفرنسي ضمن الجولة الثالثة من البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بانتصارين متتاليين، في وقت تتباين فيه نتائجه المحلية، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.

وجاءت الهزيمة أمام لاتسيو، الأحد الماضي، لتزيد الضغوط على الفريق، بعدما أثارت نقاشات حادة بين اللاعبين داخل غرفة تبديل الملابس.

وقال كولو مواني، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة رين، وفقاً لشبكة «سكاي سبورت»: «تحدث قائد الفريق بعد المباراة. كان هناك بعض التوتر، لكننا ناقشنا الأمور بصورة بناءة داخل غرفة الملابس».

وأضاف: «الأمر يعود إلينا لإظهار قدراتنا على أرض الملعب. لقد تحدثنا بالطريقة الصحيحة، تماماً كما تفعل العائلة عندما تسعى إلى حل مشكلاتها».

ونفى المهاجم الفرنسي افتقار الفريق إلى الشخصية، مؤكداً أن اللاعبين يتمتعون بروح جماعية جيدة ورغبة في مواصلة العمل، رغم الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح: «لا أعتقد أننا نفتقر إلى الشخصية. نحن مجموعة جيدة ومتماسكة، ولدينا الرغبة في العمل بجد. هناك عدد من اللاعبين الجدد، وأنا أحدهم، يحتاجون إلى الوقت للتأقلم، وهذا ما نعمل عليه حالياً».

كما أعرب كولو مواني عن ارتياحه للعب إلى جانب المهاجم الألماني نيك فولتميد، في ظل سعي الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين عناصر الخط الأمامي.

من جانبه، أكد سباليتي أن كولو مواني وفولتميد سيقودان هجوم يوفنتوس منذ البداية أمام رين، مشيراً إلى أهمية الاجتماع المطوّل الذي عقده اللاعبون عقب الخسارة الأخيرة.

وقال المدرب الإيطالي: «اللاعبون يدركون تماماً ما نناقشه. خلال اجتماعنا الأخير، شجعتهم على الحديث بإسهاب حتى أتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ومساعدتهم على الحفاظ على مستواهم خلال المباريات».

وأضاف: «تعليقاتهم عكست الصدق والاحترافية، وأظهروا رغبة واضحة في تقديم المزيد وإضفاء تنوع أكبر على أسلوب لعبنا».

ويأمل يوفنتوس أن تشكل المواجهة الأوروبية فرصة لتجاوز آثار خسارته المحلية واستعادة الثقة، مستفيداً من بدايته المثالية في البطولة القارية.