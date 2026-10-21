برلين وباريس ولندن تستضيف كأس العالم للسباحة 2027

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية، الأربعاء، اختيار برلين وباريس ولندن لاستضافة محطات كأس العالم للسباحة لعام 2027 التي ستمنح المشاركين فرصة حجز بطاقات تأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجليس عام 2028.

وتنطلق منافسات البطولة من العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تنتقل إلى باريس بين 22 و24 من الشهر ذاته، على أن تُختتم في لندن من 29 إلى 31 أكتوبر.

وستكتسب نسخة 2027 أهمية خاصة، بعدما تقرر اعتماد السلسلة مساراً للتأهل الأولمبي المباشر في سباقات 50 متراً للفراشة والظهر والصدر، التي أُدرجت حديثاً ضمن البرنامج الأولمبي.

وتشهد محطة برلين حسم بطاقات التأهل في سباق 50 متراً ظهراً للرجال، و50 متراً فراشة للسيدات، فيما تستضيف باريس التصفيات المؤهلة لسباق 50 متراً فراشة للرجال، و50 متراً صدراً للسيدات.

أما المحطة الختامية، التي تُقام في مركز لندن للألعاب المائية فستشهد تحديد المتأهلين في سباق 50 متراً صدراً للرجال، و50 متراً ظهراً للسيدات، لتُستكمل بذلك المنافسات المؤهلة في الفئات الست.

وأكد حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، أن المدن الثلاث تتمتع بتاريخ رياضي بارز وإرث أولمبي عريق، ما يجعلها وجهات مثالية لاستضافة المنافسات التي ستُحدد المتأهلين إلى السباقات الجديدة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.