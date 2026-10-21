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الرياضة رياضة عالمية

برلين وباريس ولندن تستضيف كأس العالم للسباحة 2027

مركز الألعاب المائية في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية (رويترز)
مركز الألعاب المائية في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية (رويترز)
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برلين وباريس ولندن تستضيف كأس العالم للسباحة 2027

مركز الألعاب المائية في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية (رويترز)
مركز الألعاب المائية في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية، الأربعاء، اختيار برلين وباريس ولندن لاستضافة محطات كأس العالم للسباحة لعام 2027 التي ستمنح المشاركين فرصة حجز بطاقات تأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجليس عام 2028.

وتنطلق منافسات البطولة من العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تنتقل إلى باريس بين 22 و24 من الشهر ذاته، على أن تُختتم في لندن من 29 إلى 31 أكتوبر.

وستكتسب نسخة 2027 أهمية خاصة، بعدما تقرر اعتماد السلسلة مساراً للتأهل الأولمبي المباشر في سباقات 50 متراً للفراشة والظهر والصدر، التي أُدرجت حديثاً ضمن البرنامج الأولمبي.

وتشهد محطة برلين حسم بطاقات التأهل في سباق 50 متراً ظهراً للرجال، و50 متراً فراشة للسيدات، فيما تستضيف باريس التصفيات المؤهلة لسباق 50 متراً فراشة للرجال، و50 متراً صدراً للسيدات.

أما المحطة الختامية، التي تُقام في مركز لندن للألعاب المائية فستشهد تحديد المتأهلين في سباق 50 متراً صدراً للرجال، و50 متراً ظهراً للسيدات، لتُستكمل بذلك المنافسات المؤهلة في الفئات الست.

وأكد حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، أن المدن الثلاث تتمتع بتاريخ رياضي بارز وإرث أولمبي عريق، ما يجعلها وجهات مثالية لاستضافة المنافسات التي ستُحدد المتأهلين إلى السباقات الجديدة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

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برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
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برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيز.

داني أولمو (رويترز)

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد يضطر أولمو، إحدى ركائز المنتخب الإسباني، أيضاً إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.

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الرياضة كرة القدم برشلونة دوري أبطال أوروبا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
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مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

باتت مواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، المقررة، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، مهدَّدة بالتأجيل بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بمظاهرات منتظرة في العاصمة الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وطلبت مديرية شرطة باريس تأجيل المباراة، في ظل الحاجة إلى تخصيص أعداد كبيرة من عناصر الأمن لمواكبة الاحتجاجات المتوقعة، بالتزامن مع استضافة ملعب «ستاد دو فرانس» مباراة في كرة القدم الأميركية؛ ما يفرض إجراءات أمنية إضافية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الاحتمال الأقرب يتمثل في تأجيل المواجهة لمدة 24 ساعة، لتقام مساء الاثنين بدلاً من الأحد، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي.

غير أن الموعد البديل يطرح إشكالية جديدة، نظراً إلى تزامنه مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، في سيناريو مشابه لما حدث الموسم الماضي عندما أقيمت مباراة الكلاسيكو الفرنسي بالتزامن مع الحفل.

ولا تزال المشاورات مستمرة بين الجهات المعنية، وسط ترقب من الناديين للقرار النهائي بشأن موعد المباراة، الذي يُنتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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انتكاسة جديدة تهدد بإبعاد سيسكو عن مانشستر يونايتد حتى 2027

مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
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انتكاسة جديدة تهدد بإبعاد سيسكو عن مانشستر يونايتد حتى 2027

مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)

تتصاعد المخاوف داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن إمكانية استمرار غياب مهاجمه السلوفيني بنجامين سيسكو حتى مطلع عام 2027، في ظل معاناته من مشكلة بدنية جديدة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويبتعد سيسكو، البالغ من العمر 23 عاماً، عن المشاركة منذ خمسة أسابيع بسبب إصابة تختلف عن المشكلة التي عانى منها في ساقه خلال الأشهر الستة الماضية، فيما يواصل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة في مقر تدريبات النادي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة التعافي.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تسود حالة من القلق داخل مانشستر يونايتد من احتمال امتداد غياب المهاجم السلوفيني إلى أربعة أشهر، في حين يأمل المقربون منه ألا تتأخر عودته حتى فبراير (شباط) المقبل، رغم توقعاتهم باستمرار ابتعاده عن الملاعب لفترة إضافية.

وقد تدفع هذه التطورات إدارة النادي إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز الخط الهجومي، بعدما تعثرت محاولاتها لضم مهاجم جديد الصيف الماضي، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل الهولندي جوشوا زيركزي.

وكان إيفرتون قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع زيركزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن مانشستر يونايتد فضّل الاحتفاظ بخدماته حفاظاً على الخيارات المتاحة في تشكيلته.

ورغم استمراره مع الفريق، لم يبدأ زيركزي سوى مباراة واحدة أساسياً من أصل 27 مواجهة خاضها مانشستر يونايتد منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، ما يعكس محدودية مشاركاته تحت إشراف المدرب الإنجليزي.

وعلى الصعيد الهجومي، بدأ البرازيلي ماتيوس كونيا الموسم في مركز رأس الحربة، قبل أن يتولى الكاميروني برايان مبيومو المهمة، ليصبح هداف الفريق حالياً برصيد أربعة أهداف.

وكان مبيومو قد أحرز خمسة أهداف خلال مشاركاته في مركز المهاجم الصريح الموسم الماضي تحت قيادة كاريك، ما يجعله أحد أبرز الخيارات المتاحة لتعويض غياب سيسكو.

وتأتي الأزمة الهجومية رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضخها مانشستر يونايتد لتعزيز هذا المركز خلال السنوات الأخيرة، إذ أنفق 108.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع زيركزي وراسموس هويلوند في فترتي انتقالات صيفيتين متتاليتين، قبل أن يضم سيسكو عام 2025 مقابل 73.62 مليون جنيه إسترليني.

وبات النادي أمام تحدٍ جديد لإيجاد حلول هجومية تضمن استمرارية الفريق، في انتظار اتضاح نتائج الفحوصات الطبية وتحديد موعد عودة المهاجم السلوفيني.

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