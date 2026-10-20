إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

تكشف أحدث نسخة من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات عن استمرار الهيمنة الأوروبية على المراكز الأولى، في وقت تحضر فيه اليابان ممثلةً وحيدةً لآسيا ضمن العشرة الأوائل عالمياً، في حين يواصل المغرب صدارة المنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ64.

وحافظت إسبانيا على صدارة التصنيف برصيد 2121.50 نقطة، متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت ثانية بـ2042.38 نقطة، وألمانيا الثالثة بـ2034.62 نقطة، وإنجلترا الرابعة بـ2025.47 نقطة.

واحتلت اليابان المركز الخامس عالمياً، تلتها فرنسا سادسة، والبرازيل سابعة، والسويد ثامنة، وكندا تاسعة، في حين عادت الدنمارك إلى قائمة العشرة الأوائل باحتلالها المركز العاشر.

وبهذا التوزيع، استحوذت المنتخبات الأوروبية على ستة مقاعد ضمن العشرة الأوائل، مقابل مقعدين لأميركا الشمالية ومقعد لكل من آسيا وأميركا الجنوبية، في انعكاس واضح لثقل الكرة الأوروبية النسائية على مستوى المنافسة الدولية.

وسجلت الدنمارك أبرز التحركات في هذه المجموعة، بعدما تقدمت مركزين لتعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2010، في حين تراجعت هولندا إلى المركز الـ11 وكوريا الشمالية إلى المركز الـ12.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتصدر اليابان منتخبات القارة باحتلالها المركز الخامس عالمياً، تليها كوريا الشمالية في المركز الـ12، ثم أستراليا في المركز الـ15، وكوريا الجنوبية في المركز الـ17، والصين في المركز الـ18، ليكون لآسيا خمسة منتخبات ضمن قائمة العشرين الأوائل عالمياً.

وتأتي فيتنام في المركز السادس آسيوياً والـ37 عالمياً، تليها الصين تايبيه في المركز الـ38، والفلبين في المركز الـ39، وتايلاند في المركز الـ50، ثم أوزبكستان في المركز الـ51 عالمياً.

عربياً، واصل المغرب تصدره ترتيب المنتخبات النسائية باحتلاله المركز الـ64 عالمياً، متقدماً على الجزائر التي جاءت في المركز الـ73، والأردن في المركز الـ79، لتقتصر قائمة المنتخبات العربية ضمن أول مائة مركز عالمياً على هذه المنتخبات الثلاثة.

وحلَّت تونس في المركز الرابع عربياً والـ107 عالمياً، تلتها مصر في المركز الـ113، والبحرين في المركز الـ117، والإمارات في المركز الـ125، وفلسطين في المركز الـ127، ولبنان في المركز الـ130.

وجاء المنتخب السعودي في المركز العاشر عربياً والـ157 عالمياً، برصيد 980.32 نقطة، محافظاً على موقعه مقارنة بالتصنيف السابق.

ويضع التصنيف الأخير إسبانيا في صدارة المشهد العالمي، واليابان في واجهة المنافسة الآسيوية، والمغرب على رأس المنتخبات العربية، في حين تتجه الأنظار إلى التحديث المقبل المقرر صدوره في 7 ديسمبر (كانون الأول).