سيميوني يقود تورينو لاكتساح بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق تورينو فوزاً عريضاً على مضيفه بارما بثلاثة أهداف دون رد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل تألق مهاجمه جيوفاني سيميوني الذي سجل هدفين.
وافتتح تورينو التسجيل مبكراً عن طريق سيميوني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز زميله شي آدامز تقدم الفريق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليضع الضيوف في موقف مريح خلال الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل تورينو تفوقه، ونجح سيميوني في تسجيل هدفيه الشخصيين الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 69، ليحسم المواجهة، ويؤكد انتصار فريقه خارج أرضه.
وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب، متأخراً بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز التاسع، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة على أتالانتا الحادي عشر.
في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليواصل معاناته في المراكز المتأخرة من الدوري الإيطالي.