أراوخو يرى من المبكر الحديث عن «انتقال دائم» إلى ليفربول

قال الأوروغوياني رونالد أراوخو إن من «المبكر جداً» الحديث عن تحويل إعارته إلى ليفربول الإنجليزي إلى انتقال دائم، رغم بداية مميزة لفترته في ملعب أنفيلد.

وفرض قائد برشلونة الإسباني السابق نفسه ظهيراً أيمن أساسياً، رغم تفضيله اللعب في مركز قلب الدفاع.

ويملك ليفربول خيار الاستحواذ على خدمات اللاعب الذي سيبلغ 28 عاماً في مارس (آذار) بشكل نهائي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).

وقال لاعب منتخب أوروغواي قبل مباراة الثلاثاء على أرضه أمام فياريال الإسباني في دوري الأبطال: «من المبكر جداً الحديث عن هذه الأمور».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا، وعائلتي أيضاً سعيدة جداً، لكن من المبكر قليلاً الحديث عن هذه الأمور».

ويحظى أراوخو الذي لعب 10 مباريات مع ليفربول، بشعبية كبيرة بين المشجعين، ويبدو أنه تأقلم سريعاً مع متطلبات الدوري الإنجليزي.

وقال: «القدوم إلى ليفربول ليس سهلاً. هناك هذه المتطلبات، وهذه المسؤولية. شخصياً، كنت قد عشت ذلك في برشلونة».

وتابع: «الأمر يعتمد على شخصية كل لاعب وكيف يواجه هذا التحدي. كنت أعرف أن القدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحدٍّ جديد، لكن منذ لحظة وصولي لم يكن لديّ شك في أن عليّ بذل كل شيء هنا. وهكذا أعيشه».

وأضاف: «ليس سهلاً أن تكون في أندية كبيرة، لكن هذا ما جئنا لنفعله. هذا هو العمل الذي علينا القيام به».

ويحتل ليفربول بقيادة الإسباني أندوني إيراولا المركز الخامس في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، بفوزين من مباراتين، على أتلتيكو مدريد الإسباني ولاسك ليانس النمساوي.