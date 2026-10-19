إنريكي: توقفوا عن مقارنة يامال بميسي «الأفضل في كل العصور»

قال لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن على لاعبيه الدفاع كفريق من أجل إيقاف لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، لكنه قال أيضاً إنه لا يمكن مقارنة اللاعب الشاب بليونيل ميسي؛ لأنه سيكون هناك فائز واحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن يامال قدم بداية رائعة في الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 10 أهداف، بينما حقق فريقه 11 فوزاً متتالياً.

وتولى لويس إنريكي تدريب ميسي في برشلونة بين عامي 2014 و2017، وسُئل عن المقارنة بين الأسطورة الأرجنتيني ويامال البالغ من العمر 19 عاماً في مؤتمره الصحافي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال: «لامين يامال يقدم أداءً جيداً للغاية، ويتحسن في كل جانب من جوانب اللعبة، ولكن إذا قارنت أفضل لاعب على مر العصور ليونيل ميسي بأي شخص آخر، فسيكون هناك فائز واحد فقط».

وأضاف: «ربما يمكننا التحدث عن ذلك في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، لامين يامال ذكي للغاية، ويبذل قصارى جهده».

وتابع إنريكي: «لا يمكنك الدفاع ضده بشكل فردي فحسب، بل يجب علينا أن ندافع كفريق».