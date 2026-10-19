تكريم نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر بمنحها لقب «أسطورة الرياضة»

تقرر تكريم نجمة التنس الألمانية أنجيليك كيربر ومنحها لقب «أسطورة الرياضة» خلال حفل «كرة الصحافة الرياضية»، المقررة إقامته في مدينة فرنكفورت الألمانية يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتنضم كيربر إلى قائمة من الرياضيين البارزين الذين نالوا هذا التكريم، من بينهم مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا1»، ونجوم كرة القدم المتوجون بكأس العالم: فرانز بيكنباور ولوثار ماتيوس ورودي فولر، إلى جانب لاعب التنس السابق بوريس بيكر... وغيرهم.

وقالت كيربر: «لا أشعر أنني تقدمت في العمر إلى هذا الحد بعد، لكن هذه الجائزة تعني لي الكثير، فهي شرف كبير». وأضافت خلال مؤتمر صحافي الاثنين: «لطالما أردت أن يُنظر إليّ بصفتي رياضية بذلت كل ما لديها وتركت قلبها على أرض الملعب. أعتقد أنني حققت ذلك. لقد حققت جميع أحلامي، ولا يمكن أن تكون الأمور أفضل من ذلك».

وخلال مسيرتها الاحترافية، أحرزت كيربر 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس 34 أسبوعاً.