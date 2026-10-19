فرنسا: لا خطط لإلغاء مواجهة سان جيرمان وبرشلونة رغم الاضطرابات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أنه لا توجد خطط لإلغاء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، المقررة الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أن السلطات لا تعتزم إلغاء أو تأجيل مباريات كرة القدم المقبلة، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية وتعزيز انتشار قوات الشرطة والدرك، للحد من أعمال التخريب والنهب.

وقال نادي أولمبيك مرسيليا إن متجره الرسمي الواقع في شارع لا ​كانيبيير، وهو الشارع الرئيسي التاريخي في المدينة، تعرّض للنهب خلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع هذا الأسبوع. وأدان النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الحادث اليوم (الاثنين).

وقال النادي، في بيان: «يدين أولمبيك مرسيليا بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف والنهب التي استهدفت متجره الرسمي في كانيبيير، ويعبّر ‌عن تضامنه مع شريكه (بوما)، الذي يدير المتجر».

وأضاف: «تسببت هذه ⁠الأحداث ⁠في أضرار جسيمة بالممتلكات، ما أجبر النادي على إغلاق هذا المتجر مؤقتاً أمام الجمهور. ومع ذلك، يمكن للجماهير الاستمرار في زيارة المتاجر الرسمية الأخرى لنادي أولمبيك مرسيليا في المدينة. وسيُعلم النادي جماهيره حالما تسمح الظروف بإعادة فتح المتجر».

وجاءت هذه التأكيدات بالتزامن مع إعلان لوكورنو، الاثنين، توجيه محافظي المناطق إلى فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق، بهدف حماية الأفراد والممتلكات، خصوصاً المتاجر التي تعرضت لأعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر تحديد المناطق المشمولة بحظر التجول بالتشاور مع رؤساء البلديات والجهات المعنية، فيما كشفت الحكومة الفرنسية عن تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر جراء الاضطرابات الأخيرة.