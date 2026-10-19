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فرنسا: لا خطط لإلغاء مواجهة سان جيرمان وبرشلونة رغم الاضطرابات

السلطات تستبعد تأجيل المباريات وتفرض حظر تجول جزئياً لحماية الممتلكات

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حديثه لوسائل الإعلام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حديثه لوسائل الإعلام (إ.ب.أ)
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فرنسا: لا خطط لإلغاء مواجهة سان جيرمان وبرشلونة رغم الاضطرابات

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حديثه لوسائل الإعلام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حديثه لوسائل الإعلام (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أنه لا توجد خطط لإلغاء مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، المقررة الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أن السلطات لا تعتزم إلغاء أو تأجيل مباريات كرة القدم المقبلة، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية وتعزيز انتشار قوات الشرطة والدرك، للحد من أعمال التخريب والنهب.

وقال نادي أولمبيك مرسيليا إن متجره الرسمي الواقع في شارع لا ​كانيبيير، وهو الشارع الرئيسي التاريخي في المدينة، تعرّض للنهب خلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع هذا الأسبوع. وأدان النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الحادث اليوم (الاثنين).

وقال النادي، في بيان: «يدين أولمبيك مرسيليا بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف والنهب التي استهدفت متجره الرسمي في كانيبيير، ويعبّر ‌عن تضامنه مع شريكه (بوما)، الذي يدير المتجر».

وأضاف: «تسببت هذه ⁠الأحداث ⁠في أضرار جسيمة بالممتلكات، ما أجبر النادي على إغلاق هذا المتجر مؤقتاً أمام الجمهور. ومع ذلك، يمكن للجماهير الاستمرار في زيارة المتاجر الرسمية الأخرى لنادي أولمبيك مرسيليا في المدينة. وسيُعلم النادي جماهيره حالما تسمح الظروف بإعادة فتح المتجر».

وجاءت هذه التأكيدات بالتزامن مع إعلان لوكورنو، الاثنين، توجيه محافظي المناطق إلى فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق، بهدف حماية الأفراد والممتلكات، خصوصاً المتاجر التي تعرضت لأعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر تحديد المناطق المشمولة بحظر التجول بالتشاور مع رؤساء البلديات والجهات المعنية، فيما كشفت الحكومة الفرنسية عن تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر جراء الاضطرابات الأخيرة.

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الرياضة رياضة عالمية

دينك: من السابق لأوانه حسم مشاركة ليبوفيتز وإيفينبول معاً في «سباق فرنسا للدراجات»

رالف دينك (حسابه في «فيسبوك»)
رالف دينك (حسابه في «فيسبوك»)
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دينك: من السابق لأوانه حسم مشاركة ليبوفيتز وإيفينبول معاً في «سباق فرنسا للدراجات»

رالف دينك (حسابه في «فيسبوك»)
رالف دينك (حسابه في «فيسبوك»)

ترك رالف دينك، مدير فريق ريد بول بورا هانسغروهي للدراجات، الباب مفتوحاً أمام تكرار تجربة القيادة المشتركة بين الموهبة الألمانية فلوريان ليبوفيتز وزميله البلجيكي ريمكو إيفينبول في «سباق فرنسا» لعام 2027.

وقال دينك، خلال لقاء إعلامي: «يتعيّن علينا مناقشة ما إذا كنا سنكرر التجربة وندفع بهما معاً في سباق كبير للدراجات مثل طواف فرنسا (تور دي فرانس). من السابق لأوانه بكثير اتخاذ قرار في هذا الشأن الآن».

وأضاف أن الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على مسارات طوافات الدراجات الكبرى، مشيراً إلى أن مسار طواف فرنسا سيُكشف عنه، يوم الخميس.

وشارك المتسابقان، هذا العام، في سباق فرنسا بصفة قائدين مشتركين للفريق. وكان ليبوفيتز، الذي احتل المركز الثالث في نسخة 2025، قد اضطر للانسحاب من السباق على أثر تعرضه لحادث، في حين أنهى إيفينبول الطواف في المركز الثاني خلف النجم السلوفيني تادي بوغاتشار.

وشهدت بداية الطواف بعض الخلافات بين زميلَي الفريق، لكن دينك شدد على أنه لا توجد «منافسة أو أي شيء من هذا القبيل» بينهما.

وقال: «إنهما شخصيتان مختلفتان، وهذا أمر طبيعي تماماً في فريق يضم 30 متسابقاً».

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سيمينيو يغيب عن مانشستر سيتي «نحو 8 أسابيع»

أنطوان سيمينيو (أ.ب)
أنطوان سيمينيو (أ.ب)
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سيمينيو يغيب عن مانشستر سيتي «نحو 8 أسابيع»

أنطوان سيمينيو (أ.ب)
أنطوان سيمينيو (أ.ب)

خسر مانشستر سيتي الإنجليزي جهود مهاجمه الغاني أنطوان سيمينيو الذي سيغيب «على الأرجح» عن الملاعب «نحو 8 أسابيع» بسبب إصابة في الساق تعرض لها السبت، وفق ما أفاد مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، عشية مواجهة أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: «في البداية، كنا نتوقع إصابة أكثر خطورة. بعد الفحوص التي أجريت أمس، شعرنا بالارتياح. ستكون مدة الغياب 8 أسابيع، وبالتالي عندما يعود في حدود ديسمبر (كانون الأول) سيكون بمثابة صفقة جديدة من حيث الطاقة (التي سيمنحها للفريق)».

وأصيب الجناح الدولي الغاني البالغ 26 عاماً في ساقه خلال الفوز على إيبسويتش 3-2، السبت، في الدوري.

وأوضح مدربه أن الإصابة «ليست عضلية».

إنزو ماريسكا (رويترز)

وأثار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند القلق أيضاً بعدما شوهد وهو يعرج في نهاية المباراة، ولكن ماريسكا بدا مطمئناً، قائلاً: «هناك احتمال أن يكون متاحاً» للمشاركة أمام الفريق اليوناني.

واستبعد المدرب الإيطالي اللجوء إلى تدوير واسع في التشكيلة الأساسية أمام منافس يُنظر إليه على أنه أضعف نسبياً، وذلك بعد أقل من أسبوع على الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الموسمين الماضيين 2-4 على استاد «الاتحاد».

وقال: «إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا غداً (الثلاثاء)، مباراة في دوري أبطال أوروبا. للأسف خسرنا المباراة الأخيرة، لذلك يتعين علينا الفوز. سنحاول الفوز بالاعتماد على أفضل اللاعبين المتاحين حالياً».

وفاز متصدر الدوري الممتاز في مباراته الأولى في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم على بورتو البرتغالي 2-0، قبل أن يسقط بين جماهيره أمام سان جيرمان.

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تكريم نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر بمنحها لقب «أسطورة الرياضة»

أنجيليك كيربر (د.ب.أ)
أنجيليك كيربر (د.ب.أ)
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تكريم نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر بمنحها لقب «أسطورة الرياضة»

أنجيليك كيربر (د.ب.أ)
أنجيليك كيربر (د.ب.أ)

تقرر تكريم نجمة التنس الألمانية أنجيليك كيربر ومنحها لقب «أسطورة الرياضة» خلال حفل «كرة الصحافة الرياضية»، المقررة إقامته في مدينة فرنكفورت الألمانية يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتنضم كيربر إلى قائمة من الرياضيين البارزين الذين نالوا هذا التكريم، من بينهم مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا1»، ونجوم كرة القدم المتوجون بكأس العالم: فرانز بيكنباور ولوثار ماتيوس ورودي فولر، إلى جانب لاعب التنس السابق بوريس بيكر... وغيرهم.

وقالت كيربر: «لا أشعر أنني تقدمت في العمر إلى هذا الحد بعد، لكن هذه الجائزة تعني لي الكثير، فهي شرف كبير». وأضافت خلال مؤتمر صحافي الاثنين: «لطالما أردت أن يُنظر إليّ بصفتي رياضية بذلت كل ما لديها وتركت قلبها على أرض الملعب. أعتقد أنني حققت ذلك. لقد حققت جميع أحلامي، ولا يمكن أن تكون الأمور أفضل من ذلك».

وخلال مسيرتها الاحترافية، أحرزت كيربر 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس 34 أسبوعاً.

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