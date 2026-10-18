«البريميرليغ»: آرسنال يستعيد الوصافة بصاروخ مادويكي في فورست

واصل آرسنال مطاردة مانشستر سيتي في السباق المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق آرسنال انتصاراً صعباً 1-صفر على مضيّفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي يحمل الفريق الملقب بـ«المدفعجية» لقبها.

وعلى ملعب «سيتي غراوند»، جاء هدف المباراة الوحيد بصاروخ أطلقه البديل نوني مادويكي في الدقيقة 80، ليترجم سيطرة آرسنال على مجريات الأمور، خاصة في الشوط الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة، ومتفوقاً بنقطتين على مفاجأة الموسم برايتون الذي انتزع الوصافة سابقاً بشكل مؤقت بفوزه على كريستال بالاس بخماسية.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليواصل بدايته المخيبة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية لآرسنال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.