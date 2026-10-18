كوندي وغارسيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة سان جيرمان

تلقَّى هانز فليك مدرب برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ضربة مزدوجة قبل أسبوع حاسم، بعدما أكد النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، إصابة المدافعَين: جولز كوندي وإريك غارسيا.

ويحلُّ الفريق الكاتالوني ضيفاً على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، قبل أن يستضيف ريال مدريد في قمة نارية يوم الأحد المقبل.

وسيغيب غارسيا عن الملاعب فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، بينما سيغيب كوندي عن مباراة باريس سان جيرمان، جرَّاء إصابته بالتواء في الكاحل، ولكنه قد يعود أمام ريال مدريد.

كما خرج جيرارد مارتن بين الشوطين خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس السبت، ولكنه لم يظهر في التقرير الطبي الذي أصدره النادي الأحد.

وفي ظل غياب الدنماركي أندرياس كريستنسن فعلاً بسبب الإصابة، يبقى مارتن وباو كوبارسي فقط خيارين طبيعيين في مركز قلب الدفاع، قبل مباراة باريس سان جيرمان.