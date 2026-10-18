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كوندي وغارسيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة سان جيرمان

الفرنسي جولز كوندي خارج مواجهة البارسا وسان جيرمان (إ.ب.أ)
الفرنسي جولز كوندي خارج مواجهة البارسا وسان جيرمان (إ.ب.أ)
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كوندي وغارسيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة سان جيرمان

الفرنسي جولز كوندي خارج مواجهة البارسا وسان جيرمان (إ.ب.أ)
الفرنسي جولز كوندي خارج مواجهة البارسا وسان جيرمان (إ.ب.أ)

تلقَّى هانز فليك مدرب برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ضربة مزدوجة قبل أسبوع حاسم، بعدما أكد النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، إصابة المدافعَين: جولز كوندي وإريك غارسيا.

ويحلُّ الفريق الكاتالوني ضيفاً على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، قبل أن يستضيف ريال مدريد في قمة نارية يوم الأحد المقبل.

وسيغيب غارسيا عن الملاعب فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، بينما سيغيب كوندي عن مباراة باريس سان جيرمان، جرَّاء إصابته بالتواء في الكاحل، ولكنه قد يعود أمام ريال مدريد.

كما خرج جيرارد مارتن بين الشوطين خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس السبت، ولكنه لم يظهر في التقرير الطبي الذي أصدره النادي الأحد.

وفي ظل غياب الدنماركي أندرياس كريستنسن فعلاً بسبب الإصابة، يبقى مارتن وباو كوبارسي فقط خيارين طبيعيين في مركز قلب الدفاع، قبل مباراة باريس سان جيرمان.

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لاعبو هوفينهايم يحيون جماهيره الزائرة بعد الفوز في مونشينغلادباخ (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: الهزيمة السادسة... مونشنغلادباخ يسقط بأرضه أمام هوفنهايم

لاعبو هوفينهايم يحيون جماهيره الزائرة بعد الفوز في مونشينغلادباخ (د.ب.أ)
لاعبو هوفينهايم يحيون جماهيره الزائرة بعد الفوز في مونشينغلادباخ (د.ب.أ)

واصل بوروسيا مونشنغلادباخ أداءه الكارثي في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خلال الموسم الحالي.

وخسر مونشنغلادباخ 1/ 2 أمام ضيفه هوفنهايم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر بامباسي كونتي بالتسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 11، ثم تعادل اليافع الألماني من أصول مغربية وائل محيي لمونشنغلادباخ في الدقيقة 49.

ومنح النمساوي أليكساندر براس النقاط الثلاث لمصلحة هوفنهايم، عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة، بقي مونشنغلادباخ في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته مبارياته الست الأخيرة في المسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 هزائم، إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

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«الدوري الفرنسي»: سقوط أول لموناكو... وباريس إف سي يقفز لمشاركة الصدارة

حسرة لاعبي موناكو بعد الهزيمة في لوريان (أ.ف.ب)
حسرة لاعبي موناكو بعد الهزيمة في لوريان (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: سقوط أول لموناكو... وباريس إف سي يقفز لمشاركة الصدارة

حسرة لاعبي موناكو بعد الهزيمة في لوريان (أ.ف.ب)
حسرة لاعبي موناكو بعد الهزيمة في لوريان (أ.ف.ب)

واصل فريق موناكو نتائجه المخيبة بالخسارة أمام مضيّفه لوريان بنتيجة صفر - 1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

سجل نواه كاديو الهدف الوحيد لفريق لوريان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليتكبد فريق الإمارة خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

كما تواصل نزف النقاط بعد تعادلين في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيد موناكو عند 14 نقطة، بينما رفع لوريان رصيده إلى 11 نقطة، ليقفز للمركز السابع بعد فوز ثان على التوالي.

فرحة لاعبي باريس اف سي بالفوز العصيب على رين (أ.ف.ب)

وفي التوقيت نفسه، حقق باريس إف سي فوزاً مثيراً على ضيفه رين بنتيجة 4 - 3 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء.

أحرز ماكسيم لوبيز «هدفين» وأضاف زميله لاسين سينايوكو هدفاً لباريس إف سي في الدقائق 14 و45+4 و76، بينما سجل استيبان ليبول مهاجم رين «هاتريك» بثلاث ركلات جزاء في الدقائق 29 و74 و88.

وخطف الفريق الباريسي الفوز بركلة جزاء رابعة، سددها سينايوكو في الدقيقة 97، ليسجل الهدف الشخصي الثاني له، ويمنح ناديه ثلاث نقاط غالية.

بهذه النتيجة، تتساوى أربعة أندية في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حيث يعتلي باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب متفوقاً بفارق الأهداف عن كل من باريس إف سي وليل وموناكو، أصحاب المراكز من الثاني للرابع على الترتيب.

أما رين فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة، ليتراجع للمركز الخامس بعد تلقيه الخسارة الثانية في آخر خمس جولات.

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«البريميرليغ»: آرسنال يستعيد الوصافة بصاروخ مادويكي في فورست

نوني مادويكي يحتفل بهدفه القاتل في مرمى فورست (رويترز)
نوني مادويكي يحتفل بهدفه القاتل في مرمى فورست (رويترز)
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«البريميرليغ»: آرسنال يستعيد الوصافة بصاروخ مادويكي في فورست

نوني مادويكي يحتفل بهدفه القاتل في مرمى فورست (رويترز)
نوني مادويكي يحتفل بهدفه القاتل في مرمى فورست (رويترز)

واصل آرسنال مطاردة مانشستر سيتي في السباق المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق آرسنال انتصاراً صعباً 1-صفر على مضيّفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي يحمل الفريق الملقب بـ«المدفعجية» لقبها.

وعلى ملعب «سيتي غراوند»، جاء هدف المباراة الوحيد بصاروخ أطلقه البديل نوني مادويكي في الدقيقة 80، ليترجم سيطرة آرسنال على مجريات الأمور، خاصة في الشوط الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة، ومتفوقاً بنقطتين على مفاجأة الموسم برايتون الذي انتزع الوصافة سابقاً بشكل مؤقت بفوزه على كريستال بالاس بخماسية.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليواصل بدايته المخيبة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية لآرسنال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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