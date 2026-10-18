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الرياضة رياضة عالمية

دورة ووهان: البولندية خفالينسكا تقلب الطاولة على كارتال... وتتوج باللقب

النجمة البولندية تحتفل باللقب (أ.ف.ب)
النجمة البولندية تحتفل باللقب (أ.ف.ب)
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دورة ووهان: البولندية خفالينسكا تقلب الطاولة على كارتال... وتتوج باللقب

النجمة البولندية تحتفل باللقب (أ.ف.ب)
النجمة البولندية تحتفل باللقب (أ.ف.ب)

توجت البولندية مايا خفالينسكا بلقب بطولة ووهان الصينية للتنس، الأحد، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على البريطانية سوناي كارتال بنتيجة 2-6 و6-4 و6-2، لتحصد أول ألقابها في بطولات المحترفات على مستوى الجولة.

وحسمت خفالينسكا التي بلغت نهائي النسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس، المباراة لصالحها في غضون ساعتين و43 دقيقة.

ستتقدم خفالينسكا إلى المركز الحادي عشر عالمياً وهو أفضل تصنيف تصل إليه في مسيرتها (أ.ف.ب)

ونجحت خفالينسكا، المصنفة الـ16 في البطولة، في العودة إلى المباراة بعدما تأخرت بمجموعة وكسر إرسال، لتصبح رابع لاعبة تحرز لقبها الأول في بطولات المحترفات ضمن فئة «دبليو تي إيه 1000»، لتنضم إلى اليابانية ناومي أوساكا، والكندية بيانكا أندريسكو، ومواطنتها فيكتوريا مبوكو.

وكانت البولندية، التي تلعب باليد اليسرى، قد لفتت الأنظار إليها في باريس، حيث وصلت إلى النهائي رغم أنها كانت خارج قائمة أفضل 100 لاعبة عالمياً، وجاء تأهلها حينها عبر التصفيات.

اللاعبة البولندية خفالينسكا تلتقط صورة سيلفي مع المشجعين بعد فوزها (رويترز)

وقدمت اللاعبة البولندية، البالغة 25 عاماً، واحدة من أبرز مفاجآت الموسم، بعدما بدأت العام في المركز الـ146 عالمياً، قبل أن تبلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو (حزيران)، بصفتها لاعبة متأهلة من التصفيات.

وبفضل هذا الفوز، ستتقدم خفالينسكا، الاثنين، إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وهو أفضل تصنيف تصل إليه في مسيرتها.

سوناي كارتال (رويترز)

وفرضت كارتال سيطرتها على المجموعة الأولى، معتمدة على الضربات القوية من الخط الخلفي، لتحسمها بنتيجة 6-2 خلال 45 دقيقة، وسط صعوبات واجهتها خفالينسكا في التعامل مع هجمات منافستها.

مايا خفالينسكا (رويترز)

لكن اللاعبة البولندية استعادت توازنها في المجموعة الثانية، وبدأت الضغط على إرسال كارتال عبر إطالة التبادلات وتغيير إيقاع اللعب، وهي الأساليب التي ساعدتها على تجاوز مواطنتها إيغا شفيونتيك في الدور نصف النهائي. ورغم تقدم كارتال 2-0، نجحت خفالينسكا في حسم المجموعة 6-4 بعد 71 دقيقة.

وفي المجموعة الفاصلة، تراجعت قدرة كارتال على مجاراة منافستها، لتكسر خفالينسكا إرسالها مرتين وتحسم المواجهة من فرصتها الثالثة للفوز باللقب، بعد ساعتين و43 دقيقة من اللعب.

خفالينسكا تحتفل بفوزها في المباراة النهائية (رويترز)

في المقابل، أخفقت كارتال في إحراز اللقب، رغم بلوغها أول نهائي لها في بطولات «دبليو تي إيه 1000»، وذلك في ثاني بطولة تخوضها منذ عودتها إلى المنافسات عقب غياب ستة أشهر بسبب إصابة إجهادية في العمود الفقري. ومن المنتظر أن تعود البريطانية إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي.

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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحرم فرايبورغ من استعادة القمة ويُسقطه بثنائية

لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحرم فرايبورغ من استعادة القمة ويُسقطه بثنائية

لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)

واصل باير ليفركوزن صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وحرم ضيفه فرايبورغ من استعادة صدارة ترتيب المسابقة.

وحقق ليفركوزن انتصاراً ثميناً 2-1 على فرايبورغ، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر فرايبورغ بالتسجيل عن طريق ديري شيرانت في الدقيقة 14، لكن النجم الجزائري الدولي إبراهيم مازا منح التعادل لليفركوزن في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني؛ حيث اقتنص ليفركوزن النقاط الثلاث، بعدما أحرز باتريك شيك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفركوزن -الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة على التوالي والرابع طوال الموسم بالبطولة مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة- إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

ويتأخر ليفركوزن بفارق الأهداف عن فرايبورغ، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بعدما تكبد خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، علماً بأن الفريقين يتأخران بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: كومو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفيولا

الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: كومو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفيولا

الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)

فاز كومو على مضيّفه فيورنتينا 3 - 1، الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «أرتيمو فرانكي» بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كومو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ4، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الـ3، الذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز الـ19 (ما قبل الأخير) بفارق نقطة واحدة فقط عن فينيسيا متذيل الترتيب.

وتقدم كومو في الدقيقة الـ32 عن طريق ماتيا ليبرالي، ثم أضاف زميله الأرجنتيني الواعد نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وفي الدقيقة الـ42 سجل فيورنتينا هدف تقليص الفارق عن طريق مارين بونغراتشتيش، ثم أضاف كومو الهدف الـ3 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الـ56.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: ثلاثة أهداف عربية في اكتساح مرسيليا لأنجيه بخماسية

احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: ثلاثة أهداف عربية في اكتساح مرسيليا لأنجيه بخماسية

احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)

اكتسح أولمبيك مرسيليا مضيفه أنجيه بالفوز بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

تقدم أنجيه بهدف ليليان راوليسوا بعد مرور 14 دقيقة، ليرد مارسيليا بثلاثية سجلها الجزائري حمد عبدلي والمالي نوهوم كاميسوكو والجزائري الآخر أمين جويري في الدقائق 37 و43 و60.

وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف ثان سجله المغربي أمين الوزاني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 3 - 2.

لكن مرسيليا قضى على آمال منافسه بثنائية في أقل من دقيقتين، سجلها المغربي أمين حارث والبرازيلي إيغور بايكساو في الدقيقتين 83 و85.

بهذا الفوز العريض، يواصل مرسيليا صحوته بعد الفوز بثنائية على تروا في الجولة الماضية، ليرتقي للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

في المقابل، اهتزت شباك أنجيه بخماسية جديدة بعد السقوط بنتيجة 1 - 5 أمام بريست في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

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