«لا ليغا»: أوساسونا يتجاوز كبوته بالفوز على سانتاندير «الجريح»

تجاوز فريق أوساسونا كبوته بالفوز (2/ صفر) على ضيفه راسينغ سانتاندير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

أنهى أوساسونا الشوط الأول متقدماً بهدف مبكّر، سجله أنتي بوديمير بعد مرور تسع دقائق من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عزَّز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف آسير أوسامبيلا في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، يتجاوز أوساسونا كبوته بعد أربع هزائم وتعادل وحيد في الجولات الخمس الماضية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

أما سانتاندير الصاعد حديثاً للدوري الممتاز هذا الموسم، فقد تواصلت معاناته بخسارة رابعة في آخر ست جولات، ليتجمَّد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر، مبتعداً بنقطة واحدة عن خطر الهبوط للدرجة الثانية.