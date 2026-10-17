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مشاكل «ذهنية وبدنية» تنهي موسم لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس

لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس (رويترز)
لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس (رويترز)
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مشاكل «ذهنية وبدنية» تنهي موسم لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس

لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس (رويترز)
لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس (رويترز)

انتهى موسم الألمانية إيفا ليس في ملاعب التنس مبكراً، بسبب معاناتها من مشكلات بدنية وذهنية.

كتبت ليس، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام): «عشت أصعب مواسمي هذا العام، سواء داخل الملعب أو خارجه».

أضافت: «لقد كان عاماً محبطاً ومرهقاً، ووجدت صعوبة كبيرة في تقبله، في ظل عدم استجابة ذهنية أو جسدية لطموحاتي، لم يكن عاماً جيداً، لكن لن يهز ثقتي في قدراتي».

بدأت اللاعبة الألمانية الموسم بتوقعات كبيرة، وأنهته بخسارة 9 من أصل 27 مباراة خاضتها، وآخرها في بكين.

لم تنجح ليس في عبور دور الـ16 بأي بطولة شاركت بها هذا الموسم، ليتراجع تصنيفها إلى 136 عالمياً، بعدما كنت ضمن أفضل 40 لاعبة في التصنيف خلال يناير (كانون الثاني).

واصلت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً: «أحد أسباب معاناتي هذا الموسم، هو الصراع المستمر مع التهاب المفاصل، لقد وجدت صعوبة كبيرة معه».

وأشارت: «بعد أكثر من ست سنوات، قررنا اتخاذ خطوة كبيرة وتغيير خطتي العلاجية. إنه تغيير سيستغرق وقتاً، لكن أتمنى أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح».

وتابعت: «سأمنح نفسي حالياً الوقت اللازم لاستعادة حالتي البدنية، والتطلع بقوة للموسم المقبل في 2027».

وختمت ليس تصريحاتها قائلة: «أرجو التحلي باللطف وعدم التسرع في الحكم على الآخرين، لأنه لا أحد يعرف ما يدور في الكواليس».

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إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
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إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أن فوز فريقه على برينتفورد بنتيجة 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق بصعوبة بالغة.

وصرح إيراولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم السبت، قائلاً: «منافسة برينتفورد في ملعبه أشبه بمعركة؛ فهم يحققون نتائج جيدة على ملعبهم».

وأضاف المدرب الإسباني: «الشوط الأول كان متكافئاً، وفرصنا كانت أخطر، ولكن كان أمامنا 45 دقيقة لتعويض تأخرنا في النتيجة، وأرى أننا قدمنا أداء جيداً حتى تقدمنا بنتيجة 2/ 1، وبعدها لعبنا بتحفظ للحفاظ على الفوز».

وأشار إلى أنهم «سنحت لنا فرص كثيرة، وفي الدقائق الأخيرة كانت هجماتنا المرتدة بثلاثة لاعبين ضد مدافع واحد، وكان علينا استغلالها بشكل أفضل، وعندما تكون النتيجة 2/ 1 فإن كل رمية تماس أو ركلة حرة تشكل خطورة كبيرة».

وتطرق أندوني إيراولا إلى الحديث عن ضغط المباريات، قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن توالي المباريات، وخوض 4 مواجهات في غضون يومين، إنها مهمة شاقة للغاية».

وأضاف: «لقد عاد إلينا ألكسندر إيزاك، ولكننا فقدنا الثنائي دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، والآن علينا الحصول على راحة استعداداً لمباراة مهمة تنتظرنا بعد يومين أمام فياريال».

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ليفربول الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: أستون فيلا يهزم نيوكاسل في الفوز رقم 100 لمدربه إيمري

الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
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«البريميرليغ»: أستون فيلا يهزم نيوكاسل في الفوز رقم 100 لمدربه إيمري

الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)

احتفل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار ثمين في معقل نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

سجَّل يوهان مانزامبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بضربة رأس رائعة بعد عرضية متقنة من زميله جواو غوميز.

وواصل أستون فيلا صحوته بعد فوزين وتعادل في آخر ثلاث جولات ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويرتقي للمركز الثاني عشر متخلفاً بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الحادي عشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات أستون فيلا قبل مباراتين على أرضه أمام فايكنغ النرويجي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم استضافة مانشستر سيتي السبت في الجولة الثامنة من البريمرليغ.

وحقق إيمري 100 انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 75 انتصاراً مع أستون فيلا مقابل 25 فوزاً أثناء عمله مديراً فنيا لآرسنال.

ووصل أوناي إيمري لهذا الرقم المميز بعد 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح تاسع أسرع مدرب يحقق هذا الإنجاز، أمامه كلاوديو رانييري 100 انتصار بعد 187 مباراة ثم رافاييل بينيتيز بعد 181 مباراة، وأرسين فينغر بعد 179 مباراة، وميكيل أرتيتا بعد 169 مباراة، والسير أليكس فيرغسون بعد 162 مباراة.

ويحل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الأسبق ثالثاً في هذه القائمة التاريخية بعد 159 مباراة أمامه جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد السابق بـ 100 انتصار بعد 142 مباراة، بينما وصل الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني الأسطوري لمانشستر سيتي لهذا الرقم المميز بعد 134 مباراة قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

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«البوندسليغا»: بايرن يخطف الصدارة بسداسية في لايبزيغ

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: بايرن يخطف الصدارة بسداسية في لايبزيغ

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير أليانز أرينا بعد الفوز الكبير على لايبزيغ (د.ب.أ)

بعد سقوط قاري غير متوقع في النرويج، وقبله تعثر أول منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، أهدر بوروسيا دورتموند النقاط مجدداً بتعادله السلبي مع مضيّفه هرتا برلين في المرحلة الـ6، ما سمح لبايرن ميونيخ بالتصدر بعد حسمه مواجهته مع لايبزيغ بفوز ساحق 6 - 1، بطلاه الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين.

وبانتظار مباراة فرايبورغ (13 نقطة) مع مضيّفه باير ليفركوزن، الأحد، تقدم بايرن ميونيخ إلى الصدارة بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام دورتموند، بفوزه الساحق على ضيفه القوي لايبزيغ 6 - 1 عقب تعادلين مخيبين في المرحلة الماضية مع أوغسبورغ 2 – 2، ثم في منتصف الأسبوع مع فايكينغ النرويجي 3 - 3 في دوري أبطال أوروبا.

في مواجهة بين فريقين يقارعان على الصدارة، ضرب بايرن باكراً عندما توغل جوشوا كيميش قبل أن يمرر الكرة بينية للويس دياز الذي أودعها الشباك (12).

ولم ينتظر بايرن طويلاً لإضافة الثاني عندما لعب كين تمريرة رائعة لدياز الذي توغل وسط دفاع الضيوف، قبل أن يمرر الكرة إلى ألكسندر بافلوفيتش الذي أطلقها قوية في الشباك (26).

وكاد الفرنسي مايكل أوليسيه يضيف الثالث لولا تدخل الحارس البلجيكي مارتن فاندرفوردت والقائم لحرمانه من الوصول إلى الشباك (30).

لكن النجم الفرنسي عوّض هذه الفرصة بعدما تسلم الكرة من بعيد قبل أن يمرر الكرة إلى كين الذي أعادها إليه، فأطلقها محكمة من مشارف منطقة الجزاء إلى الشباك (34)، مسجلاً هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وبتمريرة حاسمة ثالثة من كين الذي كان يخوض مباراته الـ100 في الدوري الألماني، سجل دياز الهدف الرابع لبايرن والثاني له مع بداية الشوط الثاني (47)، ثم كوفئ كين على جهوده بتسجيله الهدف الخامس في اللقاء والرابع هذا الموسم والـ102 في «بوندسليغا» بتمريرة من ناثانييل براون (53).

وأكمل دياز ثلاثيته في الدقيقة الـ69 بتمريرة من أوليسيه هذه المرة، قبل أن يجنب الصربي أندريا ماكسيموفيتش لايبزيغ أكبر هزيمة له في الدوري، بالتعادل مع الهزيمة 0 - 6 أيضاً أمام بايرن بالذات في أغسطس (آب) 2025، بتقليصه الفارق في الوقت بدلاً من الضائع بتسديدة قوية جداً عجز الحارس يوناس أوروبيغ الذي لعب أساسياً بسبب إصابة مانويل نوير، عن صدها (1+90).

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