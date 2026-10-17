مشاكل «ذهنية وبدنية» تنهي موسم لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس

انتهى موسم الألمانية إيفا ليس في ملاعب التنس مبكراً، بسبب معاناتها من مشكلات بدنية وذهنية.

كتبت ليس، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام): «عشت أصعب مواسمي هذا العام، سواء داخل الملعب أو خارجه».

أضافت: «لقد كان عاماً محبطاً ومرهقاً، ووجدت صعوبة كبيرة في تقبله، في ظل عدم استجابة ذهنية أو جسدية لطموحاتي، لم يكن عاماً جيداً، لكن لن يهز ثقتي في قدراتي».

بدأت اللاعبة الألمانية الموسم بتوقعات كبيرة، وأنهته بخسارة 9 من أصل 27 مباراة خاضتها، وآخرها في بكين.

لم تنجح ليس في عبور دور الـ16 بأي بطولة شاركت بها هذا الموسم، ليتراجع تصنيفها إلى 136 عالمياً، بعدما كنت ضمن أفضل 40 لاعبة في التصنيف خلال يناير (كانون الثاني).

واصلت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً: «أحد أسباب معاناتي هذا الموسم، هو الصراع المستمر مع التهاب المفاصل، لقد وجدت صعوبة كبيرة معه».

وأشارت: «بعد أكثر من ست سنوات، قررنا اتخاذ خطوة كبيرة وتغيير خطتي العلاجية. إنه تغيير سيستغرق وقتاً، لكن أتمنى أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح».

وتابعت: «سأمنح نفسي حالياً الوقت اللازم لاستعادة حالتي البدنية، والتطلع بقوة للموسم المقبل في 2027».

وختمت ليس تصريحاتها قائلة: «أرجو التحلي باللطف وعدم التسرع في الحكم على الآخرين، لأنه لا أحد يعرف ما يدور في الكواليس».