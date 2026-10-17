عملية جراحية ناجحة لقائد هامبورغ في لندن

قلب منتخب ألمانيا تأخره بهدف إلى فوز على الأرجنتين 1/2، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم للناشئات لأقل من 17 عاماً لكرة القدم التي انطلقت، السبت، في المغرب، تحديداً بمجمع محمد السادس للكرة النسائية بمدينة سلا.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة التاسعة عن طريق مرسيدس ديز، ثم سجلت يوهانا هيبين هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ25.

وعانى المنتخب الأرجنتيني من النقص العددي في الدقيقة الـ42 بعد طرد اللاعبة أوريانا برالو، فيما استغل المنتخب الألماني ذلك ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ52 عن طريق مويا كون.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي المغرب، البلد المضيف، ونيوزيلندا ويلتقيان في وقت لاحق من السبت.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كاسحاً على بورتو ريكو 6/صفر.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي بولندا ونيجيريا في وقت لاحق من السبت.

وتقدم منتخب كوريا الشمالية عن طريق يو يونغ هيانغ في الدقيقة السادسة، ثم سجلت زميلتها ري يوي جينغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ19، فيما أضافت كيم وون سيم الهدف الثالث في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ38، سجلت يو يونغ هيانغ الهدف الثاني لها والرابع لكوريا الشمالية، ثم سجلت ري يي ريم الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واختتمت كيم وون سيم السداسية في الدقيقة الـ50.