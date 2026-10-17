الدوري الفرنسي: ديمبيلي يقود سان جيرمان لقلب الطاولة على ستراسبورغ

قاد المهاجم الدولي البديل عثمان ديمبيلي فريقه باريس سان جيرمان إلى قلب الطاولة على مضيّفه ستراسبورغ (3-1)، السبت، في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لتتواصل سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق العاصمة.

وبدا أن سيناريو الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات في مختلف المسابقات يُرسم لسان جيرمان، حين تأخر بهدف الأميركي جيوفاني رينا (17)، وأهدر له ديمبيلي بعد 9 دقائق من دخوله ركلة جزاء (72).

لكن أفضل لاعب في العالم لعام 2025 قدّم تمريرة حاسمة، ثم سجّل هدف الفوز في ثماني دقائق، قبل أن يؤكد البديل الآخر ديزيري دوي الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ولم يكن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي ليقبل بالخسارة في ظل تألقه القاري بتحقيق انتصارَين في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله 10 أهداف في مباراتين، خاصة أنه فقد 7 نقاط في الدوري.

وحقق سان جيرمان فوزه الثاني توالياً على ستراسبورغ، وهو الثاني في ملعب «دو لامينو» أيضاً.

وتأتي هذه النتيجة الإيجابية قبل مباراتَين صعبتَين لفريق العاصمة، إذ يستضيف برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لـ«دوري الأبطال»، ومن بعدها يلتقي ضيفه ليون في الدوري.

وأصبح سان جيرمان يتشارك الصدارة مع موناكو (14 نقطة)، قبل أن يواجه فريق الإمارة لوريان، الأحد.

وتقدم ستراسبورغ بهدف رينا بتسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء إلى يمين الحارس الروسي ماتفي سافونوف (17).

وكما حدث أمام لومان الأسبوع الماضي (فوز 3-1)، أجرى إنريكي تدويراً واسعاً في تشكيلته، مؤكداً المقولة القائلة إن لديه فريقاً للدوري وآخر لـ«دوري الأبطال».

ودخل كل من البرتغاليين نونو مينديز وفيتينيا ودوي وديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي لقلب النتيجة.

ورغم السيطرة الكبيرة لفريق إنريكي، انتظر حتى الدقيقة 72 للاقتراب من هزّ الشباك حين نفّذ ديمبيلي ركلة جزاء، لكنه سددها بجانب القائم الأيمن.

لكن ديمبيلي صحّح خطأه بتقديمه عرضية متقنة نحو الأوكراني إيليا زابارني غير المراقب الذي تابع الكرة من لمسة واحدة في المرمى (77).

وقلب ديمبيلي النتيجة بتسديدة قوية زاحفة (85)، قبل أن يؤكّد دوي التفوّق، مستغلاً تمريرة حاسمة من الإسباني فيران توريس (90+3).

وتعكّرت أفراح سان جيرمان قليلاً بإصابة مينديز في نهاية المباراة.