«دورة ووهان»: شفيونتيك تقاوم الإصابة قبل السقوط أمام خفالينسكا

تعثرت البولندية إيغا شفيونتيك بسبب إصابة في الساق اليسرى، لتودع بطولة ووهان المفتوحة للتنس من الدور قبل النهائي بعد خسارتها أمام مواطنتها وصديقة طفولتها مايا خفالينسكا بنتيجة 7-5 و6-1، السبت.

البولندية مايا خفالينسكا إلى نهائي ووهان على حساب مواطنتها شفيونتيك (أ.ف.ب)

واضطرت شفيونتيك، الحاصلة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى طلب وقت للعلاج وهي متأخرة 6-5 في المجموعة الأولى، قبل أن تستكمل اللقاء وفخذها اليسرى ملفوفة بضمادة، لكنها وجدت صعوبة في الارتكاز على ساقها، وعانت في ملاحقة الكرات عبر أرجاء الملعب.

وحملت المواجهة طابعاً خاصاً، نظراً للعلاقة القديمة بين اللاعبتين، اللتين سبق أن شكلتا ثنائياً في منافسات الناشئات، ووصلتا معاً إلى نهائي زوجي الفتيات في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017.

البولندية إيغا شفيونتيك تحيي صديقة طفولتها مايا خفالينسكا بعد مواجهتهما في ووهان (رويترز)

وجاءت الخسارة في توقيت حساس لشفيونتيك، التي تسعى إلى إنقاذ موسمها وتعزيز فرصها في التأهل إلى البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما عانت من تراجع نتائجها خلال العام الحالي. وكانت البولندية قد بلغت نصف نهائي ووهان للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تجاوزت الأميركية آن لي في ربع النهائي، محققة إنجازاً بوصولها إلى المربع الذهبي في جميع بطولات الألف نقطة العشر الحالية.

البولندية إيغا شفيونتيك تبكي بعد وداعية ووهان (رويترز)

في المقابل، تستعد خفالينسكا لخوض المباراة النهائية أمام البريطانية سوناي كارتال، التي تغلبت على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين دون رد، فيما تبقى جاهزية شفيونتيك للمنافسات المقبلة مرهونة بتقييم إصابتها ومدى تعافيها.