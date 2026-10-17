أكليوش يتألق مع باريس سان جيرمان

بات ماغنيس أكليوش يلعب دوراً أكثر أهمية في تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مشاركته أساسياً وتسجيله هدفاً في مرمى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كما يعطي انطباعاً بأنه يكتسب مزيداً من الثقة.

وسيتيح له الظهور أساسياً مجدداً أمام ستراسبورغ السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم مواصلة الارتقاء في مستواه.

قال مدربه الإسباني لويس إنريكي في نهاية الأسبوع الماضي: «أحب كل ما يفعله أكليوش: الطريقة التي يلعب بها سواء أكان في مركز المهاجم أو الجناح أو لاعب وسط، وقدراته الفنية والبدنية... أنا سعيد جداً بوجوده». كما أشاد إنريكي كثيراً بقدرته على شغل مراكز متعددة و«قدراته الدفاعية»، وهما أبرز ميزتين لديه.

وليست هذه المرة الأولى التي يدعم فيها المدرب الإسباني اللاعب السابق لموناكو أمام وسائل الإعلام، كما اعتاد أن يفعل مع صفقاته الجديدة أو عندما لا يكون لاعبوه في أفضل حالاتهم.

وقال أكليوش الأربعاء: «إنهم يساعدونني كثيراً يومياً، سواء المدرب أو أفراد جهازه الفني. يمنحونني قدراً كبيراً من الثقة، وهذا مهم جداً».

وبتسجيله هدفه الأول السبت الماضي أمام لومان (3-1)، اكتسب لاعب المنتخب الفرنسي (12 مباراة دولية وهدف واحد)، دون شك، مزيداً من الثقة بعد بداية موسم باهتة نسبياً.

واصل تألقه بعد أربعة أيام، خلال المواجهة الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (4-2) في دوري أبطال أوروبا، مستفيداً من خطأ من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما. كما كان وراء الهدف الثالث الذي سجله البرتغالي فيتينيا بفضل انطلاقته على الجهة اليمنى.

وفي ملعب الاتحاد، بدا المولود في إقليم سين سان دوني (شمال باريس) حراً في تحركاته ومرتاحاً جداً بالكرة، مبرراً قرار إشراكه أساسياً بشكل مفاجئ على حساب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وكان اللاعب الجزائري الأصل قد قال في مارس (آذار) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عندما كان لا يزال لاعباً في صفوف موناكو الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2020: «الضغط يدفعك إلى رفع مستوى متطلباتك، ما دمت تعرف كيف تتعامل معه. أنا أفرضه على نفسي. لكن لا يزعجني أن تتم مطالبتي بالمزيد أو أن يكون الآخرون أكثر صرامة معي». وأضاف عن موناكو قبل ست سنوات الذي يحمل له مكانةً خاصةً في قلبه: «إنه النادي الذي أنتمي إليه».

ومنذ ذلك الحوار، تغيرت أشياء كثيرة.

في سن الرابعة والعشرين، شارك هذا الصيف في كأس العالم في أميركا الشمالية مع المنتخب الفرنسي. وفي الوقت نفسه، وبعد مفاوضات بدأت قبل أشهر عدة، أُتمّ انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو (نحو 56 مليون دولار).

وأكد اللاعب الذي شارك أيضاً في أول معسكر للمنتخب الفرنسي في عهد زين الدين زيدان، مستفيداً من غياب وارن زاير إيمري بسبب الإصابة: «لقد نشأت في منطقة إيل دو فرانس، والانضمام إلى نادٍ بهذا الحجم يعني الكثير بالنسبة إليّ».

ماغنيس أكليوش وهو يسجل هدفاً لباريس في مرمى مان سيتي (د.ب.أ)

ويبقى مجال تطوره الأكبر في الحفاظ على مستواه بشكل منتظم في أعلى المستويات، وهو أمر أكثر أهمية في النادي الباريسي حيث المنافسة شديدة في الخط الأمامي.

وقال مدربه السابق في موناكو، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي: «يمر ماغنيس بفترات صعود وهبوط، وهذا يجعل تقييمه أمراً مربكاً بعض الشيء. أحياناً نقول: (يا له من لاعب!)، وفي أحيان أخرى: (يمكنه أن يقدم أكثر)».

وهذا الاستنتاج يشاركه اللاعب نفسه أيضاً: «يجب أن أكون أكثر انتظاماً».

خارج الملاعب، قد يبدو خجولاً. وعندما سُئل لويس إنريكي الجمعة عن شخصيته الهادئة نسبياً، لم يرغب في الخوض في التفاصيل، قائلاً: «يجب أن أتحدث عن اللاعب أكثر من الشخص. لا يهم أسلوبه في التعبير، فالمستوى العالي يعتمد على المستوى الكروي. لقد بدأ الموسم بطريقة رائعة، ويمكنه اللعب في كل المراكز تقريباً. أنا سعيد جداً بتأقلمه».

وعند وصوله إلى باريس، حدد أكليوش هدفه قائلاً: «حالياً، هدفي أن أندمج جيداً، وأن أتطور، وأن أكون فعالاً على أرض الملعب».

لكن إنريكي أكد الجمعة أن التأقلم مع أسلوب اللعب الذي يعتمده «أمر سهل».

وأضاف المدرب السابق لمنتخب إسبانيا: «عليك أن تركض كالمجنون، وهذا لا يتعلق بالعمر بل بجودتك الفنية وعقليتك. هذا هو المفتاح: أن تكون مستعداً للهجوم والدفاع».