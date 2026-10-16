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الرياضة رياضة عالمية

أفينيو كابيتال تقترب من «حقوق بث الدوري الإيطالي»

من منافسات الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
من منافسات الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
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أفينيو كابيتال تقترب من «حقوق بث الدوري الإيطالي»

من منافسات الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
من منافسات الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة إن شركة «أفينيو كابيتال» للاستثمار المباشر هي أبرز جهة قدمت عرضاً للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة التي ستمتلك حقوق البث الإعلامي الدولي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتدرس رابطة الدوري بيع حصة في شركة ستتولى حقوق البث الدولي والرعاية والمراهنات الخاصة بها، وقد تلقت الشهر الماضي العروض النهائية من شركات الاستثمار المباشر.

وقال المصدران إن أندية الدوري الإيطالي اجتمعت، الجمعة، لإجراء مراجعة أولية للعروض.

وأوضح المصدران أن شركة «أفينيو كابيتال»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تستهدف الحصول على حصة تبلغ 10 في المائة في الشركة الإعلامية مقابل 320 مليون يورو، وهو ما يرفع التقييم الإجمالي للمشروع إلى 3.2 مليار يورو (3.59 مليار دولار).

وقال أحد هذين المصدرين إن شركة «أفينيو كابيتال» تتصدر السباق رغم أن بعض المنافسين عرضوا دفع مبالغ أكبر، وذلك لأن عرضها يأتي في صورة استثمار في الأسهم العادية، دون توفير الضمانات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية التي يسعى إليها بعض المنافسين.

وأضاف المصدر أن شركتي «كارلايل» و«نيكستاليا»، اللتين تعاونتا لتقديم عرض مشترك، عرضتا نحو 650 مليون يورو مقابل حصة تبلغ نحو 17 في المائة، مما يقدر قيمة المشروع بنحو 3.75 مليار يورو.

وقال المصدران إن عرض «أفينيو كابيتال» سيخضع لدراسة أكثر تفصيلاً من الأندية خلال الأسابيع المقبلة، وأشارا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأمر.

ورفضت كل من «أفينيو كابيتال» ورابطة الدوري التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركتي «كارلايل» و«نيكستاليا».

وتتطلب أي صفقة دعم ما لا يقل عن 14 من 20 نادياً في الدوري الإيطالي.

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الدوري الإيطالي إيطاليا

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الألماني: هدف «ابن طالب» يقود فرانكفورت لهزيمة كولن

ابن طالب يتلقى التهنئة بعد الهدف (إ.ب.أ)
ابن طالب يتلقى التهنئة بعد الهدف (إ.ب.أ)
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الدوري الألماني: هدف «ابن طالب» يقود فرانكفورت لهزيمة كولن

ابن طالب يتلقى التهنئة بعد الهدف (إ.ب.أ)
ابن طالب يتلقى التهنئة بعد الهدف (إ.ب.أ)

فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه كولن 1/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وسجل يونس ابن طالب هدف المباراة الوحيد لفرانكفورت في الدقيقة الـ77.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن صاحب المركز السابع، وأوجسبورج صاحب المركز السادس في ترتيب المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كولن عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف إلفرسبيرج صاحب المركز العاشر، وماينز صاحب المركز التاسع.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الاستئناف» تؤيد عقوبة فيفا ضد المنتخب الإسباني بسبب «الهتافات العنصرية»

فيفا تمسك بعقوبته ضد المنتخب الإسباني (الشرق الأوسط)
فيفا تمسك بعقوبته ضد المنتخب الإسباني (الشرق الأوسط)
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«الاستئناف» تؤيد عقوبة فيفا ضد المنتخب الإسباني بسبب «الهتافات العنصرية»

فيفا تمسك بعقوبته ضد المنتخب الإسباني (الشرق الأوسط)
فيفا تمسك بعقوبته ضد المنتخب الإسباني (الشرق الأوسط)

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف المقدم من الاتحاد الإسباني ضد عقوبة صدرت بحق المنتخب على خلفية هتافات عنصرية خلال مباراة ودية ضد مصر في مارس (آذار) الماضي، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي، الجمعة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيا، معقل نادي إسبانيول برشلونة، في 31 مارس الماضي، هتف بعض المشجعين «كل من لا يقفز فهو مسلم».

وفي 4 أغسطس (آب)، أي بعد ثلاثة أسابيع من فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، فرضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا غرامة قدرها 20 ألف دولار (17800 يورو) وإغلاق ما لا يقل عن 15 في المائة من سعة الملعب خلال المباراة الودية التالية التي سيخوضها منتخب «لا روخا» على أرضه.

وأعاد الاتحاد الإسباني التأكيد على أن هذا السلوك المخالف «تم رصده من خلال أنظمة المراقبة الخاصة بالاتحاد»، مشيراً إلى أنه جرى توجيه رسائل للجماهير تطالبها بالتوقف عن الهتافات، وذلك بين الشوطين وخلال الشوط الثاني، إضافة إلى عرض تنبيهات على الشاشات العملاقة في الملعب.

كما شدد على تعاونه الكامل للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين عن هذه الهتافات، وأنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

ووصف المهاجم الدولي لامين جمال (19 عاماً)، نجم برشلونة، الغريم المحلي لإسبانيول، والمتحدر من ضاحية قريبة من ملعب كورنيا، الهتافات حينها بأنها «قلة احترام وأمر لا يُطاق».

كما اعتبر لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، الهتافات «غير مقبولة».

وقال المدرب الإسباني البالغ 65 عاماً بعد المباراة: «يستغل بعض الأفراد العنيفين كرة القدم لفرض أنفسهم. يجب إبعادهم عن المجتمع، والتعرف عليهم، وكلما ابتعدوا أكثر كان ذلك أفضل».

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً أعرب فيه عن «إدانته الشديدة للحادث العنصري البغيض» الذي ارتكبه بعض المشجعين الذين «تجاوزوا كل الحدود».

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العنصرية كرة القدم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: الرابطة تطالب بحظر بعض فئات المراهنات

رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
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«إن بي إيه»: الرابطة تطالب بحظر بعض فئات المراهنات

رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)

طالبت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) شركاءها من مكاتب المراهنات الرياضية في مذكرة، الجمعة، بحظر فئات معينة من الرهانات والربح هذا الموسم في أعقاب فضائح الرهانات الأخيرة، وفق ما أفاد تقرير إعلامي.

ويشمل هذا الحظر إحصائيات اللاعبين، وكذلك الرهانات على تحقيق اللاعبين لأداء أقل من الحد المتوقع، وذلك بسبب ارتباط لاعبين سابقين بقضايا مراهنات، بينهم تيري روزيير وجونتاي بورتر الذي تم إيقافه مدى الحياة في عام 2024، وفقاً لما ذكرت قناة «إي إس بي إن».

ووجّهت الرابطة شركاءها المعتمدين في مجال المراهنات، بما في ذلك «فاندويل» و«درافتكينغز»، بعدم تقديم رهانات على فئات معينة، مثل الفائز في المباراة الافتتاحية، أو اللاعبين الذين يهدرون رميات معينة، وآخرين من المتوقع أن يخوضوا أقل من 12 دقيقة خلال المباراة.

وقال سكوت كوفمان - روس، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة لـ«إي إس بي إن»: «هناك توازن بين التأكد من أننا نزيل فئات الرهانات المثيرة للمشكلات، ولكن أيضاً ضمان أننا لا ننقل النشاط إلى السوق غير القانونية».

وأضاف: «نعتقد أن ما وصلنا إليه الآن هو التوازن الصحيح بين هذين الهدفين».

وستمنع مكاتب المراهنات الرياضية من تقديم رهانات تدرّ أرباحاً أعلى على توقعات تراجع أداء اللاعبين أو تحقيقهم أرقاماً أقل من المتوقع.

وتسمح اتفاقيات الرابطة مع مكاتب المراهنات الرياضية، للدوري بتقييد الرهانات التي يقدمونها.

وقال المدعون الفيدراليون إن أحد المراهنين راهن بمبلغ 80 ألف دولار على 6 فئات إحصائية لبورتر في مباراة تورونتو رابتورز، خلال حملة موسم 2023 - 2024، مع فوز محتمل قدره 1.1 مليون دولار.

لعب بورتر 3 دقائق فقط، قبل أن يقرّ لاحقاً أنه تعمد الظهور بهذه الصورة الرديئة لصالح المراهنين.

ويزعم المدعون أن روزيير كان متورطاً في موقف مماثل أثناء دفاعه عن ألوان مع شارلوت هورنتس في عام 2023، على الرغم من أنه دفع بأنه غير مذنب، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي مذكرة أخرى للأندية، أشارت الرابطة الوطنية لكرة السلة إلى إجراءات النزاهة الجديدة التي ستبدأ هذا الموسم، حيث قاد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي «إن إف إل» السابق ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد تشارلز تيلمان التدريب على قوانين المراهنة الرياضية وتعزيز الذكاء الاصطناعي بحثاً عن أنماط مراهنة غير عادية تتعلق بالدوري.

وقالت المذكرة إن الرابطة تسعى إلى توفير حماية أفضل للاعبين والمدربين وغيرهم من الموظفين من التهديدات أو المضايقات من المراهنين.

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