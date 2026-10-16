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أرتيتا يشيد بـ «الإرادة المذهلة» لجيوكيريس... ويرفض التعليق على تقليص الموظفين

الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (أ.ف.ب)
الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (أ.ف.ب)
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أرتيتا يشيد بـ «الإرادة المذهلة» لجيوكيريس... ويرفض التعليق على تقليص الموظفين

الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (أ.ف.ب)
الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (أ.ف.ب)

أشاد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، بالسويدي فيكتور جيوكيريس الذي يمر بفترة صعبة، مثنياً على «إرادته وعزيمته المذهلتين»، في الوقت الذي يسعى فيه المهاجم لتسجيل هدفه الأول، هذا الموسم.

ولم يشارك المهاجم البالغ 28 عاماً في التشكيلة الأساسية في المراحل الأولى من الموسم الحالي، كما لم ينجح في هز الشباك في أي مسابقة، على الرغم من تألقه وتسجيله للأهداف بانتظام مع المنتخب السويدي.

وقد فضّل أرتيتا الاعتماد على الدولي الألماني كاي هافيرتز في خط الهجوم، في حين لم يشارك جيوكيريس أساسياً في أي مباراة في الـ«بريميرليغ»، هذا الموسم.

وفي معرض رده على سؤال قبل مواجهة نوتنغهام فوريست، الأحد، حول ما إذا كان جيوكيريس يعاني من تراجع في ثقته بنفسه، قال أرتيتا: «هذا سؤال شخصي للغاية. أعتقد أن ما يظهره اللاعب هو إرادة وعزيمة مذهلتان، بالإضافة إلى اجتهاد كبير للتحسن ومساعدة الفريق، هذا كل ما في الأمر».

وأضاف: «هذا هو حال فيكتور في كل يوم، بغض النظر عن مركزه، أو ما إذا كان قد سجل هدفاً أم لا، ولهذا السبب يظل دائماً خياراً متاحاً للمشاركة».

وأشار أرتيتا إلى أن جيوكيريس، الذي سجل 21 هدفاً في الموسم الماضي فور قدومه إلى صفوف آرسنال، كان سيئ الحظ لعدم تمكنه من افتتاح سجله التهديفي، هذا الموسم.

وتابع قائلاً: «نحن نحاول مساعدته قدر الإمكان. لقد قدّم بعض اللحظات الجيدة للغاية».

وأوضح: «لقد وجد نفسه ثلاث أو أربع مرات أمام المرمى الخالي، وكان ينبغي أن تصل الكرة إليه، لكنها لم تصل».

وشدد أرتيتا على أن «الأمر يتعلق بتفاصيل صغيرة للغاية، فالتسجيل أو عدم التسجيل يغيّر الرواية تماماً».

من ناحية أخرى، ذكر أرتيتا أن لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي قد يكون جاهزاً للمشاركة أمام نوتنغهام، بينما من المرجح أن يغيب المدافع الإكوادوري بييرو هينكابيه عن الرحلة إلى ملعب «سيتي غراوند».

وكان اللاعبان قد تعرضا لإصابتين في الكاحل خلال حصة تدريبية على أرضية ملعب «الإمارات»، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق، الأسبوع الماضي، على ليدز يونايتد.

وقال أرتيتا: «حالة بييرو تتحسن بشكل جيد للغاية... أنا واثق بأن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً، لكنه على الأرجح سيحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين إضافيين. يبدو «زوبي» في حالة أفضل كثيراً، فقد كان وضعه اليوم جيداً للغاية. لدينا حصة تدريبية أخرى، السبت، وبعدها سنقيّم مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة ضد فوريست».

يحتل آرسنال حامل اللقب المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

من جهة أخرى، قال أرتيتا إن إدارة النادي أبلغته بأن عملية تسريح الموظفين ستساعد النادي على تحقيق النجاح المطلوب، وذلك بعد الكشف عن رغبة النادي في تسريح 60 موظفاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي لآرسنال، أبلغ الموظفين، هذا الأسبوع، بأن الهيئة المسؤولة عن إدارة التشغيل بالنادي ستقلص عدد الموظفين باستثناء اللاعبين والطواقم التدريبية في فريقي الرجال والسيدات.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات على ما يصل إلى 7في المائة من إجمالي الموظفين الدائمين في النادي، والبالغ عددهم 871 موظفاً.

وجاءت تلك الخطوة بعدما تم تجديد عقد أرتيتا، الأسبوع الماضي، لمدة 4 أعوام، حيث سيحصل على مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (26.7 مليون دولار) في الموسم الواحد بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقال أرتيتا رداً على ذلك: «أولاً هذا السؤال ليس موجهاً لي».

وأضاف: «لقد تم توضيح الأمر لي فيما يتعلق بهذه الخطوة والتحليلات التي أجريت على مستوى النادي، والتي تهدف دائماً إلى التطور والتحسين».

وتابع أرتيتا: «لا بد من اتخاذ بعض القرارات لوضع الأشخاص في الأدوار المناسبة، ومواصلة الاستثمار، من أجل تحقيق ما نطمح إليه، أي النجاح الذي نسعى لبنائه، هذا ما تم توضيحه».

واختتم قائلاً: «من الواضح أنني لست الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال، هذا أمر مؤكد، وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك».

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«إن بي إيه»: الرابطة تطالب بحظر بعض فئات المراهنات

رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
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«إن بي إيه»: الرابطة تطالب بحظر بعض فئات المراهنات

رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)
رابطة «إن بي إيه» تطالب بحظر بعض فئات المراهنات (أ.ب)

طالبت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) شركاءها من مكاتب المراهنات الرياضية في مذكرة، الجمعة، بحظر فئات معينة من الرهانات والربح هذا الموسم في أعقاب فضائح الرهانات الأخيرة، وفق ما أفاد تقرير إعلامي.

ويشمل هذا الحظر إحصائيات اللاعبين، وكذلك الرهانات على تحقيق اللاعبين لأداء أقل من الحد المتوقع، وذلك بسبب ارتباط لاعبين سابقين بقضايا مراهنات، بينهم تيري روزيير وجونتاي بورتر الذي تم إيقافه مدى الحياة في عام 2024، وفقاً لما ذكرت قناة «إي إس بي إن».

ووجّهت الرابطة شركاءها المعتمدين في مجال المراهنات، بما في ذلك «فاندويل» و«درافتكينغز»، بعدم تقديم رهانات على فئات معينة، مثل الفائز في المباراة الافتتاحية، أو اللاعبين الذين يهدرون رميات معينة، وآخرين من المتوقع أن يخوضوا أقل من 12 دقيقة خلال المباراة.

وقال سكوت كوفمان - روس، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة لـ«إي إس بي إن»: «هناك توازن بين التأكد من أننا نزيل فئات الرهانات المثيرة للمشكلات، ولكن أيضاً ضمان أننا لا ننقل النشاط إلى السوق غير القانونية».

وأضاف: «نعتقد أن ما وصلنا إليه الآن هو التوازن الصحيح بين هذين الهدفين».

وستمنع مكاتب المراهنات الرياضية من تقديم رهانات تدرّ أرباحاً أعلى على توقعات تراجع أداء اللاعبين أو تحقيقهم أرقاماً أقل من المتوقع.

وتسمح اتفاقيات الرابطة مع مكاتب المراهنات الرياضية، للدوري بتقييد الرهانات التي يقدمونها.

وقال المدعون الفيدراليون إن أحد المراهنين راهن بمبلغ 80 ألف دولار على 6 فئات إحصائية لبورتر في مباراة تورونتو رابتورز، خلال حملة موسم 2023 - 2024، مع فوز محتمل قدره 1.1 مليون دولار.

لعب بورتر 3 دقائق فقط، قبل أن يقرّ لاحقاً أنه تعمد الظهور بهذه الصورة الرديئة لصالح المراهنين.

ويزعم المدعون أن روزيير كان متورطاً في موقف مماثل أثناء دفاعه عن ألوان مع شارلوت هورنتس في عام 2023، على الرغم من أنه دفع بأنه غير مذنب، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي مذكرة أخرى للأندية، أشارت الرابطة الوطنية لكرة السلة إلى إجراءات النزاهة الجديدة التي ستبدأ هذا الموسم، حيث قاد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي «إن إف إل» السابق ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد تشارلز تيلمان التدريب على قوانين المراهنة الرياضية وتعزيز الذكاء الاصطناعي بحثاً عن أنماط مراهنة غير عادية تتعلق بالدوري.

وقالت المذكرة إن الرابطة تسعى إلى توفير حماية أفضل للاعبين والمدربين وغيرهم من الموظفين من التهديدات أو المضايقات من المراهنين.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال أفريقيا»: الزمالك يخطف الجيش الرواندي بهدف «منسي»

الزمالك هزم الجيش الرواندي في ملعبه بهدف قاتل (نادي الزمالك)
الزمالك هزم الجيش الرواندي في ملعبه بهدف قاتل (نادي الزمالك)
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«أبطال أفريقيا»: الزمالك يخطف الجيش الرواندي بهدف «منسي»

الزمالك هزم الجيش الرواندي في ملعبه بهدف قاتل (نادي الزمالك)
الزمالك هزم الجيش الرواندي في ملعبه بهدف قاتل (نادي الزمالك)

حقّق فريق الزمالك المصري فوزاً صعباً خارج ملعبه، على مضيّفه الجيش الرواندي، 1 - صفر، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وجاء الفوز عبر البدلاء، حيث سجّل الهدف الوحيد المهاجم البديل ناصر منسي، في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد تمريرة ساحرة من البديل الآخر أحمد عبد الرحيم «إيشو»، ليحقق الفريق انتصاراً يقربه من التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

ويجدد الفريقان المواجهة إياباً في القاهرة يوم 24 أكتوبر (تشرين الحالي)، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

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الرياضة رياضة عالمية

بعد غياب 15 عاماً... ديوكوفيتش يعود إلى «دورة بازل»

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد للمشاركة في «دورة بازل» (رويترز)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد للمشاركة في «دورة بازل» (رويترز)
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بعد غياب 15 عاماً... ديوكوفيتش يعود إلى «دورة بازل»

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد للمشاركة في «دورة بازل» (رويترز)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد للمشاركة في «دورة بازل» (رويترز)

حصل نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة بازل للتنس، التي سيشارك فيها للمرة الأولى منذ عام 2011، ضِمن مساعي اللاعب الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتأهل للبطولة الختامية للموسم وإحراز اللقب رقم 103 في مسيرته.

وسيخوض الصربي، البالغ من العمر 39 عاماً، البطولة السويسرية بعد جولة آسيوية متباينة الأداء، حيث حصد لقب بطولة الصين المفتوحة، للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، قبل أن يتعرض لهزيمةٍ مفاجئة أمام البولندي هوبرت هوركاتش في الدور الثاني لبطولة شنغهاي، التي سبق له الفوز بها 4 مرات، وهو رقم قياسي.

ويمر ديوكوفيتش بموسم متفاوت الأداء وفقاً لمعاييره العالية، إذ ودَّع المصنف الأول على العالم سابقاً بطولة أميركا المفتوحة من الدور الأول، وهو أسرع خروج له في إحدى البطولات الكبرى منذ «أستراليا المفتوحة» في عام 2006.

يأتي قرار إضافة بطولة بازل إلى جدول مشاركاته بمثابة مفاجأة، بعد أن صرَّح ديوكوفيتش، عقب خروجه المبكر من «شنغهاي»، بأنه يعتزم المشاركة فقط في بطولة باريس للأساتذة، المقررة من الثاني إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل البطولة الختامية للموسم.

وستتيح بطولة بازل لديوكوفيتش فرصة تعزيز حظوظه في المشاركة للمرة 17 في البطولة الختامية. ويحتل الصربي، الآن، المركز 11 في قائمة المتنافسين على التأهل للبطولة المقررة في تورينو، ويحتاج إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز التسعة الأولى، إذ يغيب المصنف الأول عالمياً يانيك سينر عن الملاعب حتى نهاية عام 2026 بسبب إصابة في الركبة.

وسيشارك ديوكوفيتش للمرة الرابعة في بطولة بازل، بعد أن تُوّج بها في عام 2009 بفوزه على السويسري روجر فيدرر في النهائي.

وينضم ديوكوفيتش في البطولة إلى مجموعة بارزة من اللاعبين؛ منهم الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم، والأميركيان بن شيلتون وتايلور فريتز، وتقام البطولة المنتمية لفئة 500 نقطة على الملاعب الصلبة من 26 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أول نوفمبر.

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