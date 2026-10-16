كاريك: مارتينيز اعتذر وسيكون متاحاً أمام ليدز

قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إن المدافع ليساندرو مارتينيز سيكون متاحاً للمشاركة في المباراة أمام ليدز يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن قبل النادي اعتذاره عن انتقاده لسياسة الانتقالات.
والتقى مارتينيز بكاريك وكبار مسؤولي النادي، الخميس، بعد يومين من إشارته إلى أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى استثمارات أكبر للمنافسة على أعلى المستويات، عقب هزيمته 2-صفر أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
واعتذر المدافع عن تصريحاته، وسعى كاريك إلى التقليل من أهمية الأمر خلال حديثه للصحافيين، الجمعة.
وقال كاريك: «تجاوزنا هذا الأمر. كان مجرد أمر عابر. هي حقاً ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للفريق».
وأضاف: «تدرب الفريق بشكل جيد للغاية، واللاعبون في حالة معنوية جيدة. هناك حيوية جديدة في الفريق... هو (مارتينيز) جزء من التشكيلة (لمباراة الأحد)».
وخص المدافع الدولي الأرجنتيني بالذكر جيسون ويلكوكس مدير الكرة في مقابلة عقب مباراة أتلتيكو، مشيراً إلى أن يونايتد يحتاج لصفقات جديدة للمنافسة مع منافسيه وبناء تشكيلة قادرة على المنافسة في أوروبا.
وأدلى مارتينيز بهذه التصريحات في وقت عصيب ليونايتد، الذي يحتل المركز 13 في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من مبارياته الست الأولى، في أسوأ بداية له منذ 40 عاماً.
وقال المدرب إن النادي قبل اعتذار مارتينيز.
وأضاف كاريك: «لقد أدرك أنه ارتكب خطأ. وهذا يكفي بالنسبة لنا للمضي قدماً. أتفهم هذه المشاعر. نحن نطلب الشغف. لكن هناك طريقة معينة للتعبير عن ذلك، وقد جرى الاعتراف بذلك. لكننا بحاجة إلى توجيه هذا الشغف بالطريقة الصحيحة».
وتعرض كاريك، الذي عُين مدرباً بعقد نهائي في مايو (أيار) بعد أن قاد عودة الفريق في الموسم الماضي، لضغوط عقب البداية السيئة في الموسم، لكنه قال إن الثقة داخل غرفة الملابس لا تزال قائمة.
وقال كاريك: «لست أنا الذي أحتاج إلى نتائج. نحن جميعاً بحاجة إلى نتائج. الأمر أكبر مني... لا يتعلق الأمر بأي لاعب على حدة. إنه يتعلق بنادٍ لكرة القدم».
وأضاف: «هناك الكثير من الناس يقولون أشياء كثيرة. هذا لا يعني أنكم تعرفون ما يجري هنا. هذا لا يشتت انتباهنا عما نبنيه هنا كفريق».
ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليدز صاحب المركز السابع، ساعياً إلى تحقيق فوزه الأول منذ أكثر من شهر.