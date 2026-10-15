روي كين يصف مانشستر يونايتد بـ«السيرك» بعد انتقادات مارتينيز لإدارة النادي

وصف روي كين، القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، ناديه السابق بأنه «سيرك»، عقب الانتقادات التي وجهها المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى إدارة النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مارتينيز انتقد طموحات النادي وسياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما وجّه انتقادات إلى مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس ومجلس الإدارة، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، إن تصريحات مارتينيز تُمثل هجوماً مباشراً على زملائه في الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين أصحاب الخبرة سيشعرون «بغضب شديد»، فيما عدّ كين أن هذه التصريحات تعكس حالة «الفوضى» التي يعيشها النادي.

وقال كين خلال مشاركته في بودكاست «ذا أوفرلاب - ستيك تو فوتبول»: «من الواضح أنهم ليسوا متحدين. تسود الفوضى داخل النادي من القمة إلى القاع. نذهب إلى هناك في أيام المباريات، ولا يعجبني الشعور السائد داخل النادي».

وأضاف: «يبدو كل شيء فوضوياً، وقد تعكس التصريحات ذلك. كانت هناك فوضى أيضاً في الطريقة التي توصلوا بها إلى تعيين مايكل كاريك مدرباً للفريق».

وتابع: «قلنا منذ اليوم الأول إن هناك خيارات أفضل متاحة، وربما ينظر اللاعبون إلى الأمر بالطريقة نفسها، ويعتقدون أن هناك لاعبين أفضل يمكن التعاقد معهم. إنها فوضى، أشبه بالسيرك».

وكان مارتينيز قد وجّه انتقادات حادة إلى جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم بالنادي، ومجلس الإدارة، في مقابلة جاءت في وقت يمر فيه مانشستر يونايتد بأسوأ بداية له في الدوري منذ عام 1986.

واتفق نيفيل وكين مع بعض المخاوف التي أثارها مارتينيز بشأن وضع النادي، لكنهما شككا في الوقت نفسه في مستوى المدافع الأرجنتيني، ومدى أحقيته في توجيه مثل هذه الانتقادات.

وقال نيفيل: «عندما يقول مارتينيز إنه كان ينبغي التعاقد مع مزيد من اللاعبين، فإنه يهاجم زملاءه في الفريق بشكل مباشر».

وأضاف: «لو كنت مكان برونو فرنانديز وهاري ماغواير وبقية اللاعبين أصحاب الخبرة، لغضبت للغاية منه، لأنه يقول عملياً إن بعضنا ينبغي ألا يكون هنا، وإن النادي كان يجب أن يتعاقد مع مزيد من اللاعبين. هذا ما أعتقد أنه يقصده».

وحاول مارتينيز تخفيف حدة الموقف بعدما نشر توضيحاً عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، الأربعاء.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، تعرّض لمواجهة من لاعب واحد على الأقل بشأن تصريحاته خلال رحلة العودة من إسبانيا، مشيرة إلى أن بعض زملائه في الفريق يتشاركون معه حالة الإحباط.

وقال كين: «لا أعتقد أن الأمر سيتحول إلى خلاف كبير داخل الفريق، لأن لديَّ بالفعل علامات استفهام بشأن هذه المجموعة من اللاعبين».

وأضاف: «لا أعتقد أن غرفة الملابس تضم عدداً كافياً من الشخصيات القوية والرجال القادرين على تحمل المسؤولية، ونحن نعرف ذلك».

وتابع: «لكنني لا أعدّه لاعباً قيادياً في مانشستر يونايتد، بل أراه مدافعاً يرتكب كثيراً من الأخطاء».