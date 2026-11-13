الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

داهم الجيش اللبناني، أمس، مخزناً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل «حزب الله»، في خطوة لافتة في المضمون والتوقيت.

ورغم أن الأسلحة التي ضبطها الجيش لا تعود للحزب، فإن حصولها من دون التنسيق معه حمل دلالات عدة.

وقال بيان للجيش إن مديرية المخابرات في الجيش داهمت مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت شخصاً على خلفية رصد عمليات نقل أسلحة والاتجار بها من دون أن ينسبه إلى جهة.

من ناحية أخرى، اتخذت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مساراً جديداً، بعدما أمر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثته إلى السفارة العراقية لنقلها إلى بغداد، استجابةً لطلب عائلته. وجاء القرار من دون تشريح الجثة في لبنان، رغم إظهار صور شعاعية سوائل في أسفل البطن والحوض، وطلب القضاء فحصها لتحديد طبيعتها.