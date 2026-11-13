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الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

تسليم جثة العلواني إلى بغداد من دون تشريح

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
TT
TT

الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«

داهم الجيش اللبناني، أمس، مخزناً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل «حزب الله»، في خطوة لافتة في المضمون والتوقيت.

ورغم أن الأسلحة التي ضبطها الجيش لا تعود للحزب، فإن حصولها من دون التنسيق معه حمل دلالات عدة.

وقال بيان للجيش إن مديرية المخابرات في الجيش داهمت مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت شخصاً على خلفية رصد عمليات نقل أسلحة والاتجار بها من دون أن ينسبه إلى جهة.

من ناحية أخرى، اتخذت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مساراً جديداً، بعدما أمر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثته إلى السفارة العراقية لنقلها إلى بغداد، استجابةً لطلب عائلته. وجاء القرار من دون تشريح الجثة في لبنان، رغم إظهار صور شعاعية سوائل في أسفل البطن والحوض، وطلب القضاء فحصها لتحديد طبيعتها.

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العالم العربي المشرق العربي

الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
TT
TT

الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«

داهم الجيش اللبناني، أمس، مخزناً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل «حزب الله»، في خطوة لافتة في المضمون والتوقيت.

ورغم أن الأسلحة التي ضبطها الجيش لا تعود للحزب، فإن حصولها من دون التنسيق معه حمل دلالات عدة.

وقال بيان للجيش إن مديرية المخابرات في الجيش داهمت مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت شخصاً على خلفية رصد عمليات نقل أسلحة والاتجار بها من دون أن ينسبه إلى جهة.

من ناحية أخرى، اتخذت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مساراً جديداً، بعدما أمر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثته إلى السفارة العراقية لنقلها إلى بغداد، استجابةً لطلب عائلته. وجاء القرار من دون تشريح الجثة في لبنان، رغم إظهار صور شعاعية سوائل في أسفل البطن والحوض، وطلب القضاء فحصها لتحديد طبيعتها.

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أولى لبنان
العالم العربي المشرق العربي

الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسوية

أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
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الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسوية

أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)

قادت تسوية إلى دخول فريق تحقيق حكومي عراقي، برئاسة «الحشد الشعبي»، أمس، إلى جرف الصخر؛ معقل فصائل موالية لإيران جنوب بغداد.

وشكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريق التحقيق من مؤسسات أمنية برئاسة ضابط في «الحشد»، للتحقيق في معلومات مسربة عن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، التي يصعب دخولها من دون موافقة فصائل، أبرزها «كتائب حزب الله»، وفق مصادر. وتحركت قطعات عسكرية باتجاه محيط الجرف، بهدف تأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تؤدي «وساطات» إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.

مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، أمس (الجمعة)، أنه لا تشارك أي جهات سياسية أو فصائل في التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتمارس أعمالها التحقيقية.

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العالم العربي المشرق العربي

العراق: مقتل 3 «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك

متدربون يحملون أسلحتهم خلال دورة تأهيلية لمقاتلي قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد (د.ب.أ)
متدربون يحملون أسلحتهم خلال دورة تأهيلية لمقاتلي قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد (د.ب.أ)
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العراق: مقتل 3 «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك

متدربون يحملون أسلحتهم خلال دورة تأهيلية لمقاتلي قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد (د.ب.أ)
متدربون يحملون أسلحتهم خلال دورة تأهيلية لمقاتلي قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد (د.ب.أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، مقتل ثلاثة «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي: «تمكنت قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات كركوك، مساء اليوم (الجمعة)، من تنفيذ واجب نوعي وضربة جوية دقيقة في منطقة آلتون كوبري (شمال غرب محافظة كركوك) من قِبل طيران الجيش ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثاني والثلاثين بالفرقة الآلية الثامنة».

وأضافت أن «هذه العملية أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين، كما تم إلقاء القبض على العنصر الإرهابي الناقل لهما»، مؤكدة أن القوات الأمنية تواصل حالياً عمليات البحث والتفتيش الدقيق في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستمراراً للعمليات النوعية الاستباقية وبجهد من مديرية الاستخبارات العسكرية لملاحقة فلول العصابات «الإرهابية» وتجفيف منابعها.

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