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العالم العربي المشرق العربي

لبنان يترقب الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات... وآيزنكوت قد لا يكون أقل تشدداً

مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: لا موعد لجولة جديدة

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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لبنان يترقب الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات... وآيزنكوت قد لا يكون أقل تشدداً

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تضع التحولات السياسية في إسرائيل المفاوضات مع لبنان أمام مرحلة جديدة من الترقب، وسط تساؤلات عما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في إدارة المسار التفاوضي، أم أن الشروط الأمنية التي اعتمدها بنيامين نتنياهو ستبقى ثابتة، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل. وفي حين ينتظر لبنان اتضاح مصير الحكومة الإسرائيلية لتحديد موعد لاستئناف المحادثات، تبرز قراءات سياسية تستبعد أن يؤدي تغيير القيادة إلى تعديل جوهري في المقاربة الإسرائيلية، بل ترى احتمال اعتماد آيزنكوت مواقف أكثر تشدداً.

ويعكس هذا التباين اختلافاً بين التقدير الدبلوماسي المرتبط بتوقيت استئناف المفاوضات، والقراءة السياسية لمستقبلها، خصوصاً أن الجولة الأخيرة في مدينة تامبا الأميركية انتهت من دون تحديد موعد جديد، في حين يستمر الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح «حزب الله».

عناصر أمنية عند مدخل السفارة الأميركية في روما حيث كانت تُعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ب)

لبنان ينتظر تشكيل الحكومة

كشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال معلّقاً بانتظار اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي ومصير الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة.

وأوضح المصدر أن «الأميركيين هم الذين دعوا للمفاوضة» خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مدينة تامبا الأميركية، لافتاً إلى أن «الاجتماع انتهى دون تحديد موعد جديد، في ظل إدراك مختلف الأطراف أن الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمسار التفاوضي أو تبدّل الأولويات السياسية».

وأشار إلى أن الجانب اللبناني «يترقب حالياً نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت سينجح في تأليفها»، موضحاً أن موقفه من المفاوضات مع لبنان لا يزال غير معروف.

وقال المصدر: «لا نعرف رأيه في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تعثّر آيزنكوت في تشكيل الحكومة سيعيد طرح مسألة التفاوض مع بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار حكومته في تصريف الأعمال، وما يرافق ذلك من تعقيدات سياسية».

وشدّد على أن «المرحلة الحالية تفرض انتظار اتضاح هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وموقفها من استكمال المسار التفاوضي، قبل إمكان الحديث عن مواعيد جديدة أو خطوات عملية لاستئناف المحادثات».

وعن الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المفاوضات، أكد المصدر أنه «دائماً يوجد اتصال، لكنه لا يوجد جواب بهذا الموضوع»، موضحاً أن النقاش لم يتقدم حتى الآن باتجاه تحديد موعد جديد، في وقت يتجه فيه التركيز بصورة أكبر نحو الملف المتعلق بقوات «الأمم المتحدة» العاملة في جنوب لبنان.

تعقيدات إسرائيلية

ويأتي الموقف اللبناني بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة الجديدة، إثر حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو.

ورغم حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات مرتبطة بالخلافات بين القوى التي دعمته، خصوصاً بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي ومشاركة الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الدينية. ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يحتفظ نتنياهو وحكومته بصلاحياتهما إلى حين انتقال السلطة.

وتزيد هذه التعقيدات من الغموض المحيط بالمفاوضات مع لبنان، في ظل عدم وضوح الخيارات التي سيعتمدها آيزنكوت، خصوصاً أنه لم يعلن حتى الآن تصوراً تفصيلياً بشأن استكمال تطبيق «اتفاق الإطار».

مقرّ سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث عُقدت جولة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ب)

المفاوضات ستستمر

وفي قراءة مختلفة لمستقبل المسار التفاوضي، اعتبر النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن التغيير الحكومي في إسرائيل، وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، لن يؤديا إلى تبديل المسار الاستراتيجي الإسرائيلي أو وقف المفاوضات مع لبنان، مؤكداً أن هذه المفاوضات ستستمر وستفضي إلى ترتيبات جديدة بين البلدين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتقال إلى اتفاق سلام.

وقال سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزلزال الذي حصل» في المنطقة أدى إلى انتقال إسرائيل «من موقع المتفرج أو المنتظر للأحداث إلى موقع انتزاع بوليصة تأمين طويلة المدى من دول الجوار»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يتغير من حكومة إلى أخرى، ومن رئيس حكومة إلى آخر».

وأضاف أن «المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستستمر، وهذه المفاوضات حتماً ستؤدي إلى ترتيب أوضاع جديد بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا سنذهب إلى موضوع السلام إلا من خلال مبادرة عربية كبيرة في المنطقة».

وربط سعيد مستقبل العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية بـ«التحولات الأوسع» التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية حول قيام نظام إقليمي جديد قد تفتح الباب أمام تسويات شاملة، تستفيد منها الدول التي دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي على مدى عقود.

وقال إن «الكل يتكلم عن شرق جديد في المنطقة»، معتبراً أن هذه التحولات «قد تؤدي إلى إرساء حالة جديدة يستفيد منها كل البلدان التي دفعت الثمن غالياً جراء الصراع العربي – الإسرائيلي».

وفي قراءته للترابط بين الجبهات الإقليمية، رأى سعيد أن المواجهات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب وصولاً إلى مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تندرج ضمن معركة واحدة، مستبعداً أن تنتهي عبر تسويات منفصلة أو متدرجة.

وأكد أن «هذه معركة واحدة»، معرباً عن اعتقاده بأنها «لن تنتهي على مراحل، بل خلال مؤتمر عام في المنطقة يجد فيه الجميع موقعه في منطقة جديدة».

آيزنكوت أكثر تشدداً؟

وعن احتمال أن يؤدي تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير أسلوب التفاوض مع لبنان، استبعد سعيد حصول أي تحول جوهري، معتبراً أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى اعتماد مواقف لا تقل تشدداً عن مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد سعيد على أنه «لا يقل خشونة عن بنيامين نتنياهو»، مرجحاً أن يعتمد سياسة تفاوضية أكثر تشدداً، ليس فقط انطلاقاً من حساباته الأمنية والعسكرية، وإنما أيضاً لاعتبارات تتصل بالتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل.

وختم بالقول إن آيزنكوت «ربما سيستخدم سياسة أكثر تشدداً حتى يقفل الباب أمام أكثر القوى تشدداً على يمينه، ما يعني أن تبديل القيادة الحكومية الإسرائيلية لا يشكل، بحد ذاته، مؤشراً إلى مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان».

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ماسة تكبر وقناعها يضيق... نقص مواد تصنيع الأقنعة يهدّد علاج أطفال غزة من حروق الوجه

الطفلة ماسة ياسين خلال جلسة علاج في عيادة «أطباء بلا حدود» التي توفّر أقنعة خاصة لتخفيف ندوب الحروق في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)
الطفلة ماسة ياسين خلال جلسة علاج في عيادة «أطباء بلا حدود» التي توفّر أقنعة خاصة لتخفيف ندوب الحروق في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)
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ماسة تكبر وقناعها يضيق... نقص مواد تصنيع الأقنعة يهدّد علاج أطفال غزة من حروق الوجه

الطفلة ماسة ياسين خلال جلسة علاج في عيادة «أطباء بلا حدود» التي توفّر أقنعة خاصة لتخفيف ندوب الحروق في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)
الطفلة ماسة ياسين خلال جلسة علاج في عيادة «أطباء بلا حدود» التي توفّر أقنعة خاصة لتخفيف ندوب الحروق في مدينة غزة يوم 5 نوفمبر 2026 (رويترز)

تغطي الحروق المؤلمة جانباً من وجه ماسة ياسين الصغير، وتمتد إلى خلف أذنها وفروة رأسها، وصولاً إلى رقبتها.

ومنذ التهمت النيران خيمة عائلتها جراء انفجار أسطوانة لغاز الطهي بالقرب منها في يوليو (تموز)، يتضمن جزء من علاج الطفلة البالغة 6 سنوات قناعاً شفافاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يساعد على تخفيف التورم، وتحسين شكل الندوب في وجهها، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

إسلام ياسين تضبط القناع الضاغط على وجه ابنتها ماسة البالغة 6 سنوات داخل خيمتهما في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

لكن ماسة تكبر، وقريباً لن يعود القناع مناسباً لها، وتقول منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية الدولية، التي تدير العيادة الوحيدة في غزة القادرة على صنع قناع جديد لها، إن إسرائيل منعتها من استيراد المواد البلاستيكية اللازم لذلك.

وقالت والدة ماسة، إسلام ياسين، وهي تعدّل برفق أربطة قناع ابنتها الجالسة في حجرها على كرسي بلاستيكي داخل خيمتهما في مخيم بمدينة غزة: «أنا كأم يعني بصمم أنه بنتي تلبس هذا القناع؛ لأنه الأفضل إلها بيخفف من آثار الحرق يعني بيخفف يعني كثير من آثار الحرق بدل لو يعني لا كان موجود هذا القناع لكان لجأت إلى العمليات الجراحية الصعبة اللي أصلاً مش متوفرة في قطاع غزة».

الطفلة ماسة ياسين ووالدتها إسلام أمام خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

خلاف إسرائيلي مع «أطباء بلا حدود»

بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى العمليات القتالية الرئيسية في غزة، يعيش جميع سكان القطاع، وعددهم أكثر من مليوني فلسطيني، في نحو ثلث مساحة الجيب الصغير، معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ مهدمة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على كل ما يدخل إلى القطاع ويخرج منه. وتقول إسرائيل إنها تسمح بإدخال كل المعدات والإمدادات الطبية المطلوبة، لكن العديد من جماعات الإغاثة تقول إن القيود تجعل من المستحيل توفير الرعاية الطبية الأساسية التي يحتاج إليها بشدة سكان معرَّضون للخطر محاصرون داخل منطقة صراع.

وأصبحت الأقنعة الطبية المصممة تحديداً لكل حالة والتي توفرها منظمة «أطباء بلا حدود» لعشرات من مصابي الحروق في غزة محور خلاف بين المنظمة الطبية الدولية وإسرائيل على خلفية مطالب إسرائيل بالحصول على معلومات عن الموظفين المحليين العاملين لدى المنظمات الأجنبية.

الطفلة ماسة ياسين ووالدتها إسلام أمام خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

منعت إسرائيل الموظفين الدوليين التابعين لمنظمة «أطباء بلا حدود» من دخول غزة، وحظرت على المنظمة استيراد أي إمدادات منذ نهاية فبراير (شباط)، بعدما رفضت المنظمة طلباً إسرائيلياً بتقديم أسماء جميع موظفيها المحليين في غزة. وتقول المنظمة إنها لا تستطيع تقديم مثل هذه القوائم من دون ضمانات تكفل سلامة موظفيها؛ لأن مئات العاملين في المجال الطبي قُتلوا خلال الحرب.

وفي رد على طلب للتعليق، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن المساعدات إلى غزة، أنها منعت واردات منظمة «أطباء بلا حدود» لعدم امتثالها للمتطلبات، بما في ذلك تقديم قوائم الموظفين اللازمة للحيلولة دون «إساءة استخدام المنظمات الإرهابية للمساعدات الإنسانية».

وأضافت أن منظمات إغاثة أخرى، على خلاف منظمة «أطباء بلا حدود»، امتثلت للمتطلبات وتعمل بحرية. وأردفت أنها وافقت على إدخال أكثر من 24 ألف طن من الإمدادات الطبية إلى غزة، ورفضت الاتهامات بأنها تعرقل المساعدات الطبية، ووصفتها بأنها أكاذيب تروّج لها حركة «حماس».

من جانبها، تقول «أطباء بلا حدود» إن الامتثال لمتطلبات التسجيل الإسرائيلية من شأنه أن يعرض موظفيها للخطر، مشيرة إلى أن مرضى فلسطينيين ضعفاء مثل ماسة هم من سيتحملون تبعات هذه القيود.

وقال فيليبي ريبيرو، رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأراضي الفلسطينية، في رسالة إلى «رويترز» إنه «لم يعد بالإمكان تقديم حتى أبسط أشكال العلاج لطفلة مشوهة الوجه، ليس بسبب نقص التكنولوجيا أو الخبرات الطبية؛ بل لأن إسرائيل تفرض نظاماً أصبح فيه الحصول على العلاج نفسه امتيازاً».

ماسة ياسين مع والدها قرب مكان إعداد الطعام خارج خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

«مستقبل مدمر»

في عيادة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» بمدينة غزة، أخذ فنيون قياسات وجه ماسة في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إجراء تعديلات على قناعها الحالي حتى تتمكن من الاستمرار في ارتدائه لمدة أطول مع نموها؛ إذ لا تتوفر لديهم المواد اللازمة لصنع قناع جديد.

وداخل العيادة، قال محمد القطراوي، المشرف على العلاج الطبيعي لدى منظمة «أطباء بلا حدود - فرنسا» في غزة «تم إيقاف بعض التدخلات بالأقنعة ثلاثية الأبعاد بسبب نفاد المواد الطبية اللازمة من الشرائح البلاستيكية والخيوط البلاستيكية». وأضاف أنه عندما تكبر ماسة ولا يعود القناع ملائماً لوجهها على نحو صحيح، فقد يسبب لها ألماً وتقل فوائده العلاجية.

وأضاف أن العيادة تشهد ازدياداً كبيراً في أعداد المرضى؛ إذ يتلقى 70 مريضاً، بينهم 50 طفلاً، علاجاً من حروق في الوجه، ويحتاج 20 منهم إلى أقنعة على وجه السرعة. ومع حاجة هذا العدد الكبير من الأطفال إلى أقنعة جديدة، بدأت المنظمة تزيّن بعضها برسومات لشخصيات كرتونية مثل السنافر وسبونج بوب.

وحذّر القطراوي من أن «عدم استمرار هذه الخدمة للمرضى سوف يؤثر سلباً فيهم من ناحية وظيفية، حيث إن المريض سوف تتشكل عنده المضاعفات والندب؛ ما قد يؤثر في الحياة الوظيفية من الحكي، من الكلام، من الأكل، من الشرب ومن النظر للأشخاص». وأضاف أن الأطفال قد يعانون تشوهات أكثر حدة، قد تؤدي إلى نبذهم اجتماعياً.

وخارج خيمتها، تلعب ماسة بكرات زجاجية صغيرة (المرمر) في التراب مع شقيقتها التوأم وشقيقتهما الصغرى، ويمكن رؤية وجهها من تحت القناع البلاستيكي الشفاف وهي تبتسم.

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العالم العربي المشرق العربي

«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)
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«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)

كيف ينقل الصحافي أهوال حرب يجد نفسه ضحية لها، بينما يفقد أفراداً من عائلته وأصدقاء وزملاء، ويكافح من أجل البقاء، ثم يجد أن شهادته على ما يجري موضع تشكيك؟

هذا ما يرويه الفيلم الوثائقي الجديد «داخل غزة» (Inside Gaza) الذي يسلّط الضوء على محنة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في القطاع، يوثقون الدمار والموت من حولهم، بينما كانوا هم أنفسهم يواجهون خطر القتل خلال الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتنقل المخرجة هيلين لام ترونغ إلى الشاشة شهادات هؤلاء الصحافيين المخضرمين الذين اضطروا إلى الموازنة بين واجب نقل الحقيقة ومحاولات النجاة، بينما كانت الحرب تدمر مدينتهم، وتودي بحياة أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.

المخرجة الفرنسية هيلين لام ترونغ خلال جلسة تصوير ضمن المهرجان الأميركي الفرنسي للأفلام في لوس أنجليس يوم 8 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت الصحافية المستقلة والمخرجة الوثائقية لام ترونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في لوس أنجليس، حيث عُرض الفيلم ضمن المهرجان الأميركي الفرنسي للأفلام، إن «معظم المراسلين الدوليين... يغطون حرباً أو حدثاً إخبارياً، ثم يعودون إلى منازلهم حيث الأمان».

وأضافت: «لم يكن الصحافيون الفلسطينيون قادرين على فعل ذلك؛ فقد كانوا عالقين إلى جانب السكان المدنيين في غزة، من دون أي سبيل للخروج، ومع مرور الأيام أصبحوا هم أنفسهم ضحايا الحرب».

فلسطينيون يحاولون إخماد النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

التشكيك

أسفر الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، كما تم نقل أكثر من 200 رهينة إلى غزة حيث تم احتجازهم.

وأغلقت إسرائيل حدود قطاع غزة بشكل شبه فوري، ومنعت الصحافيين الدوليين من دخوله.

ثم شنّت حملة عسكرية دمرت مساحات شاسعة من غزة في هجمات أسفرت عن مقتل 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس»، وتعدّها الأمم المتحدة أرقامها موثوقاً بها.

ومع تعذّر إرسال فريق لتعزيز التغطية، اعتمدت «وكالة الصحافة الفرنسية» بالكامل على موظفيها المحليين، من مراسلين ومصورين صحافيين ومصوري فيديو مخضرمين، عمل كثيرون منهم على المستوى الدولي، لتوثيق انزلاق غزة إلى دوامة من العنف واليأس.

طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت لام ترونغ إنه لولا هؤلاء الصحافيين الذين كانت أعمالهم تُرسل إلى آلاف المؤسسات الإعلامية المشتركة في خدمات «وكالة الصحافة الفرنسية»، لمّا عرف العالم الخارجي ما كان يحدث داخل غزة.

وفي الفيلم الذي أُعد باستخدام مواد أنتجها الفريق على الأرض، إضافة إلى مقابلات أُجريت مع أفراده بعدما تمكنوا من مغادرة القطاع، يتحدث الصحافيون عن إحباطهم إزاء التشكيك في أعمالهم أو عدم بثها أو نشرها من الأساس.

في أحد المشاهد، يصف الفريق استياءه من مزاعم روّج لها دعائيون إسرائيليون بأن صوراً حقيقية لطفل ميت كانت مفبركة باستخدام دمية.

ويقول مدير مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة عادل الزعنون: «في (وكالة الصحافة الفرنسية)، تستخدم وسائل الإعلام حول العالم صورنا وتقاريرنا الإخبارية ومقاطع الفيديو التي ننتجها، لكن خلال هذه الحرب، لم تُستخدم بعض صورنا إطلاقاً».

ويضيف: «أثار ذلك قلقنا، بل أرعبنا؛ لأنه منذ الأيام الأولى، لم يكن لآلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا أي اعتبار لدى وسائل الإعلام».

أشخاص في موقع انهيار ساتر رملي أودى بحياة 5 أشخاص في مخيّم للنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ثمن التغطية الصحافية

في وقت يتراجع فيه الإقبال على الصحافة التقليدية مع انتقال الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى الرقابة على المحتوى، وسعي سياسيين إلى تشويه سمعة أي مؤسسة إعلامية تنشر أخباراً لا تعجبهم، ترى المخرجة لام ترونغ أنه من الضروري أن يفهم الجمهور كيفية جمع الأخبار، بما في ذلك الأثمان التي يدفعها الصحافيون والمخاطر التي يتعرّضون لها.

وتشمل هذه المخاطر تحوّل الصحافيين أنفسهم إلى أهداف للهجمات. وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، قُتل نحو 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب.

وتعرّض مكتب «وكالة فالصحافة الفرنسية» في غزة الذي كان يؤمّن بثّاً مباشراً للمؤسسات الإعلامية المشتركة في خدماتها، لضربة يُرجح أنها ناجمة عن قذيفة دبابة إسرائيلية، بحسب تحقيق أجرته الوكالة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية أخرى.

وقالت لام ترونغ: «في غزة على وجه الخصوص، أصبحت الصحافة والصحافيون في صلب الأحداث؛ إذ تعرّضوا للقتل والهجمات والاضطهاد».

وأضافت: «لا نستحق أن نُتهم بالدعاية عندما ننجز تغطيات صحافية ميدانية».

وتأمل لام ترونغ، الحاصلة على جائزة «ألبير لوندر» التي توصف غالباً بأنها المعادل الفرنسي لجائزة «بوليتزر»، أن يسهم الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، وأصبح مؤهلاً للمنافسة على جوائز «الأوسكار»، في إيصال رسالة بشأن أهمية الصحافة.

وقالت إن الحملة الترويجية للفيلم خلال موسم الجوائز تمثل «فرصة لإيصال رسالة بالغة الأهمية إلى هوليوود... مفادها أن حرية الصحافة مهددة، وأن علينا الدفاع عن الصحافيين، ليس عن الصحافة فحسب، بل عن الصحافيين أنفسهم».

وغادر موظفو «وكالة الصحافة الفرنسية» قطاع غزة عام 2024. وتواصل الوكالة تغطيتها المحايدة في القطاع بالاعتماد على متعاونين مستقلين موثوق بهم.

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العالم العربي المشرق العربي

لبنان يترقب الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات... وآيزنكوت قد لا يكون أقل تشدداً

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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لبنان يترقب الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات... وآيزنكوت قد لا يكون أقل تشدداً

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تضع التحولات السياسية في إسرائيل المفاوضات مع لبنان أمام مرحلة جديدة من الترقب، وسط تساؤلات عما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في إدارة المسار التفاوضي، أم أن الشروط الأمنية التي اعتمدها بنيامين نتنياهو ستبقى ثابتة، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل. وفي حين ينتظر لبنان اتضاح مصير الحكومة الإسرائيلية لتحديد موعد لاستئناف المحادثات، تبرز قراءات سياسية تستبعد أن يؤدي تغيير القيادة إلى تعديل جوهري في المقاربة الإسرائيلية، بل ترى احتمال اعتماد آيزنكوت مواقف أكثر تشدداً.

ويعكس هذا التباين اختلافاً بين التقدير الدبلوماسي المرتبط بتوقيت استئناف المفاوضات، والقراءة السياسية لمستقبلها، خصوصاً أن الجولة الأخيرة في مدينة تامبا الأميركية انتهت من دون تحديد موعد جديد، في حين يستمر الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح «حزب الله».

عناصر أمنية عند مدخل السفارة الأميركية في روما حيث كانت تُعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ب)

لبنان ينتظر تشكيل الحكومة

كشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال معلّقاً بانتظار اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي ومصير الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة.

وأوضح المصدر أن «الأميركيين هم الذين دعوا للمفاوضة» خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مدينة تامبا الأميركية، لافتاً إلى أن «الاجتماع انتهى دون تحديد موعد جديد، في ظل إدراك مختلف الأطراف أن الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمسار التفاوضي أو تبدّل الأولويات السياسية».

وأشار إلى أن الجانب اللبناني «يترقب حالياً نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت سينجح في تأليفها»، موضحاً أن موقفه من المفاوضات مع لبنان لا يزال غير معروف.

وقال المصدر: «لا نعرف رأيه في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تعثّر آيزنكوت في تشكيل الحكومة سيعيد طرح مسألة التفاوض مع بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار حكومته في تصريف الأعمال، وما يرافق ذلك من تعقيدات سياسية».

وشدّد على أن «المرحلة الحالية تفرض انتظار اتضاح هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وموقفها من استكمال المسار التفاوضي، قبل إمكان الحديث عن مواعيد جديدة أو خطوات عملية لاستئناف المحادثات».

وعن الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المفاوضات، أكد المصدر أنه «دائماً يوجد اتصال، لكنه لا يوجد جواب بهذا الموضوع»، موضحاً أن النقاش لم يتقدم حتى الآن باتجاه تحديد موعد جديد، في وقت يتجه فيه التركيز بصورة أكبر نحو الملف المتعلق بقوات «الأمم المتحدة» العاملة في جنوب لبنان.

تعقيدات إسرائيلية

ويأتي الموقف اللبناني بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة الجديدة، إثر حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو.

ورغم حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات مرتبطة بالخلافات بين القوى التي دعمته، خصوصاً بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي ومشاركة الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الدينية. ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يحتفظ نتنياهو وحكومته بصلاحياتهما إلى حين انتقال السلطة.

وتزيد هذه التعقيدات من الغموض المحيط بالمفاوضات مع لبنان، في ظل عدم وضوح الخيارات التي سيعتمدها آيزنكوت، خصوصاً أنه لم يعلن حتى الآن تصوراً تفصيلياً بشأن استكمال تطبيق «اتفاق الإطار».

مقرّ سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث عُقدت جولة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ب)

المفاوضات ستستمر

وفي قراءة مختلفة لمستقبل المسار التفاوضي، اعتبر النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن التغيير الحكومي في إسرائيل، وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، لن يؤديا إلى تبديل المسار الاستراتيجي الإسرائيلي أو وقف المفاوضات مع لبنان، مؤكداً أن هذه المفاوضات ستستمر وستفضي إلى ترتيبات جديدة بين البلدين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتقال إلى اتفاق سلام.

وقال سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزلزال الذي حصل» في المنطقة أدى إلى انتقال إسرائيل «من موقع المتفرج أو المنتظر للأحداث إلى موقع انتزاع بوليصة تأمين طويلة المدى من دول الجوار»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يتغير من حكومة إلى أخرى، ومن رئيس حكومة إلى آخر».

وأضاف أن «المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستستمر، وهذه المفاوضات حتماً ستؤدي إلى ترتيب أوضاع جديد بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا سنذهب إلى موضوع السلام إلا من خلال مبادرة عربية كبيرة في المنطقة».

وربط سعيد مستقبل العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية بـ«التحولات الأوسع» التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية حول قيام نظام إقليمي جديد قد تفتح الباب أمام تسويات شاملة، تستفيد منها الدول التي دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي على مدى عقود.

وقال إن «الكل يتكلم عن شرق جديد في المنطقة»، معتبراً أن هذه التحولات «قد تؤدي إلى إرساء حالة جديدة يستفيد منها كل البلدان التي دفعت الثمن غالياً جراء الصراع العربي – الإسرائيلي».

وفي قراءته للترابط بين الجبهات الإقليمية، رأى سعيد أن المواجهات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب وصولاً إلى مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تندرج ضمن معركة واحدة، مستبعداً أن تنتهي عبر تسويات منفصلة أو متدرجة.

وأكد أن «هذه معركة واحدة»، معرباً عن اعتقاده بأنها «لن تنتهي على مراحل، بل خلال مؤتمر عام في المنطقة يجد فيه الجميع موقعه في منطقة جديدة».

آيزنكوت أكثر تشدداً؟

وعن احتمال أن يؤدي تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير أسلوب التفاوض مع لبنان، استبعد سعيد حصول أي تحول جوهري، معتبراً أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى اعتماد مواقف لا تقل تشدداً عن مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد سعيد على أنه «لا يقل خشونة عن بنيامين نتنياهو»، مرجحاً أن يعتمد سياسة تفاوضية أكثر تشدداً، ليس فقط انطلاقاً من حساباته الأمنية والعسكرية، وإنما أيضاً لاعتبارات تتصل بالتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل.

وختم بالقول إن آيزنكوت «ربما سيستخدم سياسة أكثر تشدداً حتى يقفل الباب أمام أكثر القوى تشدداً على يمينه، ما يعني أن تبديل القيادة الحكومية الإسرائيلية لا يشكل، بحد ذاته، مؤشراً إلى مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان».

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