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الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

المداهمة رسالة بشأن حصرية السلاح... يرجّح نشاط تاجر متمرس متعدد المصادر

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات
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الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله». ورغم أن المخزن ليس تابعاً للحزب كما أوحى بيان الجيش الذي قال إن المداهمة تمت بعد «عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها»، إلا أن أهميتها تكمن في تحرك الجيش داخل المنطقة المحسوبة على الحزب في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وأثارت تساؤلات بشأن مصادر المضبوطات والجهة التي تعود إليها.

وأفاد الجيش بأن العملية أسفرت عن ضبط «كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية»، وأن المضبوطات سُلّمت، فيما بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

ولم يحدد البيان هوية مالك المستودع أو انتماءه إلى أي جهة، ما يترك تحديد المسؤوليات ووجهة استخدام الأسلحة رهن نتائج التحقيق. وأوقف الجيش مواطناً رُمز إلى اسمه بالأحرف «أ.أ.»، قالت معلومات «الشرق الأوسط» إن صاحب المستودع من إحدى عائلات منطقة الشياح وقد توارى فوراً عن الأنظار.

عملية استباقية ورسالتان

ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمة تعبّر عن عمل أمني استباقي، قائلاً إن «الجيش يعمل بشكل استباقي، عملية بُنيت على رصد ومتابعة وليست ردّ فعل». وشدد على أن «البيان يتحدث عن اتجار ونقل أسلحة، ولا ينسب المستودع إلى أي جهة»، مضيفاً: «إذن لا يمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة بانتظار نهاية التحقيق». ولفت إلى أن «الضاحية الجنوبية منطقة مكتظة، ومستودع ذخائر فيها خطر مباشر على السكان».

ووضع داود المداهمة في سياق أوسع، مشيراً إلى أن «هذه المداهمة تأتي في سياق وقف إطلاق نار هشّ، وملف حصرية السلاح بيد الدولة مطروح داخلياً وخارجياً»، معتبراً أنها «تحمل رسالة مزدوجة: للداخل أن السلاح من اختصاص الدولة وحدها، وللخارج أن الجيش جدّي وقادر». وبشأن طبيعة المستودع، أكد أنه «صحيح أن لا جزم بهوية المالك، لكن لا يمكن ذلك قبل التحقيق، والفرضيتان (شبكة تجارية أو مخزون منظّم) تبقيان مفتوحتين». وأدرج العملية ضمن مسار بدأ مع قرار الحكومة بحصرية السلاح، مشدداً على أهمية انتظار نتائج التحقيق وتطبيق المعيار نفسه في جميع المناطق.

وأضاف: «ها هو الجيش قد أثبت قدرته مجدداً، وسيتابع هذا النهج باستمرار وشفافية، فأداء الدولة عمل تراكمي يُقاس على مدد طويلة وليس عملية واحدة».

أسلحة متنوعة ومصادر محتملة

في المقابل، انطلق المتابع للشؤون العسكرية مصطفى الأسعد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من صور الأسلحة المعروضة لتقييم طبيعة المضبوطات. ورجّح أنها تعكس نشاط تاجر أسلحة متمرس، لا تجهيزاً مباشراً لمواجهة عسكرية، مستبعداً أن تكون جزءاً من شحنات أسلحة عسكرية وصلت من إيران إلى لبنان.

وقال إن «تنوع الأسلحة المعروضة ومصادرها يدل على أن التاجر لا يعتمد على مصدر واحد، بل يمتلك شبكة علاقات واسعة تتيح له الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة». وأشار إلى أن بعض المسدسات الظاهرة في الصور يُستورد إلى لبنان بصورة شرعية عبر جهات معروفة، فيما تبدو قطع أخرى، بحسب تقديره، مهربة أو مسروقة من العراق.

ولفت إلى أن بعض مسدسات «غلوك»، ولا سيما ذات اللون البيج، تشبه نماذج تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، بما فيها الشرطة والجيش والقوات الخاصة، ما يفتح احتمال وصولها عبر مسار تهريب من العراق إلى سوريا ثم لبنان. لكنه حذّر من الجزم بالمصدر، قائلاً إنه «لا يمكن الجزم بمصدر هذه المسدسات من دون معاينة الأرقام التسلسلية والعلامات الموجودة عليها».

وتوقف عند ظهور بندقية «كلاشنيكوف» مذهّبة، مرجحاً أن يكون ضمن زبائن التاجر هواة اقتناء أسلحة مميزة، لا أشخاص يسعون بالضرورة إلى استخدامها في مواجهات. ورأى أن التنوع والحجم الظاهرين في الصور يوحيان بخبرة طويلة وعلاقات واسعة في تجارة السلاح، التي أشار إلى أن لها شبكات معروفة في لبنان منذ عقود.

قنابل ومعدات للرؤية الليلية

وأشار الأسعد إلى ظهور قنابل يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، معتبراً أن الكميات الظاهرة لا توحي بمخزون استثنائي من المواد المتفجرة. ولفت كذلك إلى مناظير وتجهيزات للرؤية الليلية تُستخدم عسكرياً، لكنها ليست غريبة عن سوق الأسلحة.

وتحدث عن أسلحة رشاشة صغيرة تشبه المسدسات، بينها نماذج من فئة «سكوربيون»، استُخدمت تاريخياً في عمليات اغتيال، ومنها خلال ثمانينات القرن الماضي، لكنه شدد على أن وجودها لا يثبت التحضير لاغتيالات، إذ قد تستهوي جامعي الأسلحة.

وقارن بين المضبوطات الظاهرة في الصور وأسلحة ضبطها الجيش في مداهمات سابقة في البقاع، شملت منصات صواريخ وأسلحة مضادة للدروع، وهي معدات ترتبط بصورة أوضح بالاستخدام العسكري المباشر. وقال إن الصور الحالية لا تُظهر، في تقديره، أسلحة استثنائية يصعب العثور عليها في السوق اللبنانية.

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الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات
TT
TT

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

الجيش اللبناني يضبط مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية... وتساؤلات عن مصادر المضبوطات

دهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله». ورغم أن المخزن ليس تابعاً للحزب كما أوحى بيان الجيش الذي قال إن المداهمة تمت بعد «عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها»، إلا أن أهميتها تكمن في تحرك الجيش داخل المنطقة المحسوبة على الحزب في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وأثارت تساؤلات بشأن مصادر المضبوطات والجهة التي تعود إليها.

وأفاد الجيش بأن العملية أسفرت عن ضبط «كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية»، وأن المضبوطات سُلّمت، فيما بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

ولم يحدد البيان هوية مالك المستودع أو انتماءه إلى أي جهة، ما يترك تحديد المسؤوليات ووجهة استخدام الأسلحة رهن نتائج التحقيق. وأوقف الجيش مواطناً رُمز إلى اسمه بالأحرف «أ.أ.»، قالت معلومات «الشرق الأوسط» إن صاحب المستودع من إحدى عائلات منطقة الشياح وقد توارى فوراً عن الأنظار.

عملية استباقية ورسالتان

ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمة تعبّر عن عمل أمني استباقي، قائلاً إن «الجيش يعمل بشكل استباقي، عملية بُنيت على رصد ومتابعة وليست ردّ فعل». وشدد على أن «البيان يتحدث عن اتجار ونقل أسلحة، ولا ينسب المستودع إلى أي جهة»، مضيفاً: «إذن لا يمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة بانتظار نهاية التحقيق». ولفت إلى أن «الضاحية الجنوبية منطقة مكتظة، ومستودع ذخائر فيها خطر مباشر على السكان».

ووضع داود المداهمة في سياق أوسع، مشيراً إلى أن «هذه المداهمة تأتي في سياق وقف إطلاق نار هشّ، وملف حصرية السلاح بيد الدولة مطروح داخلياً وخارجياً»، معتبراً أنها «تحمل رسالة مزدوجة: للداخل أن السلاح من اختصاص الدولة وحدها، وللخارج أن الجيش جدّي وقادر». وبشأن طبيعة المستودع، أكد أنه «صحيح أن لا جزم بهوية المالك، لكن لا يمكن ذلك قبل التحقيق، والفرضيتان (شبكة تجارية أو مخزون منظّم) تبقيان مفتوحتين». وأدرج العملية ضمن مسار بدأ مع قرار الحكومة بحصرية السلاح، مشدداً على أهمية انتظار نتائج التحقيق وتطبيق المعيار نفسه في جميع المناطق.

وأضاف: «ها هو الجيش قد أثبت قدرته مجدداً، وسيتابع هذا النهج باستمرار وشفافية، فأداء الدولة عمل تراكمي يُقاس على مدد طويلة وليس عملية واحدة».

أسلحة متنوعة ومصادر محتملة

في المقابل، انطلق المتابع للشؤون العسكرية مصطفى الأسعد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، من صور الأسلحة المعروضة لتقييم طبيعة المضبوطات. ورجّح أنها تعكس نشاط تاجر أسلحة متمرس، لا تجهيزاً مباشراً لمواجهة عسكرية، مستبعداً أن تكون جزءاً من شحنات أسلحة عسكرية وصلت من إيران إلى لبنان.

وقال إن «تنوع الأسلحة المعروضة ومصادرها يدل على أن التاجر لا يعتمد على مصدر واحد، بل يمتلك شبكة علاقات واسعة تتيح له الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة». وأشار إلى أن بعض المسدسات الظاهرة في الصور يُستورد إلى لبنان بصورة شرعية عبر جهات معروفة، فيما تبدو قطع أخرى، بحسب تقديره، مهربة أو مسروقة من العراق.

ولفت إلى أن بعض مسدسات «غلوك»، ولا سيما ذات اللون البيج، تشبه نماذج تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، بما فيها الشرطة والجيش والقوات الخاصة، ما يفتح احتمال وصولها عبر مسار تهريب من العراق إلى سوريا ثم لبنان. لكنه حذّر من الجزم بالمصدر، قائلاً إنه «لا يمكن الجزم بمصدر هذه المسدسات من دون معاينة الأرقام التسلسلية والعلامات الموجودة عليها».

وتوقف عند ظهور بندقية «كلاشنيكوف» مذهّبة، مرجحاً أن يكون ضمن زبائن التاجر هواة اقتناء أسلحة مميزة، لا أشخاص يسعون بالضرورة إلى استخدامها في مواجهات. ورأى أن التنوع والحجم الظاهرين في الصور يوحيان بخبرة طويلة وعلاقات واسعة في تجارة السلاح، التي أشار إلى أن لها شبكات معروفة في لبنان منذ عقود.

قنابل ومعدات للرؤية الليلية

وأشار الأسعد إلى ظهور قنابل يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، معتبراً أن الكميات الظاهرة لا توحي بمخزون استثنائي من المواد المتفجرة. ولفت كذلك إلى مناظير وتجهيزات للرؤية الليلية تُستخدم عسكرياً، لكنها ليست غريبة عن سوق الأسلحة.

وتحدث عن أسلحة رشاشة صغيرة تشبه المسدسات، بينها نماذج من فئة «سكوربيون»، استُخدمت تاريخياً في عمليات اغتيال، ومنها خلال ثمانينات القرن الماضي، لكنه شدد على أن وجودها لا يثبت التحضير لاغتيالات، إذ قد تستهوي جامعي الأسلحة.

وقارن بين المضبوطات الظاهرة في الصور وأسلحة ضبطها الجيش في مداهمات سابقة في البقاع، شملت منصات صواريخ وأسلحة مضادة للدروع، وهي معدات ترتبط بصورة أوضح بالاستخدام العسكري المباشر. وقال إن الصور الحالية لا تُظهر، في تقديره، أسلحة استثنائية يصعب العثور عليها في السوق اللبنانية.

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لبنان يأمل بصيغة بديلة لـ«يونيفيل» أقرب إلى مراقبي الهدنة

أرشيفية لرئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمِعاً مع الرئيس جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
أرشيفية لرئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمِعاً مع الرئيس جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
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لبنان يأمل بصيغة بديلة لـ«يونيفيل» أقرب إلى مراقبي الهدنة

أرشيفية لرئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمِعاً مع الرئيس جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
أرشيفية لرئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمِعاً مع الرئيس جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

تتأرجح الجهود الرامية لمعاودة الحوار المباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون و«حزب الله» في منتصف الطريق، ولن تصل إلى خواتيمها ما لم يبادر الحزب إلى مقاربة نقاط الخلاف على نحوٍ يفتح الباب أمام استعداده للتلاقي على قواسم مشتركة تأخذ بعين الاعتبار عدم ربطه بشروط مسبقة لا تلقى التجاوب من عون، وبالأخص بكل ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة المباشرة بتمسك الحكومة بـ«اتفاق الإطار» وحصرية السلاح بيد الدولة.

ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يتصدر الجهود الرامية لمعاودة الحوار بين الطرفين، ويشجع الحزب على الانخراط فيها بما يؤدي إلى خفض منسوب التوتر للحفاظ على السلم الأهلي، فإن المواقف النارية الصادرة تباعاً عن أمينه العام نعيم قاسم لا تدعو، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» للارتياح، رغم أن تعاطي عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام مع شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر حالت دون انفجار الوضع واللجوء إلى الشارع، وأُوكلت محاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء العسكري والتريث بإحالتها إلى المجلس العدلي، ما لقي ارتياحاً لدى الحزب؛ لأنه حصر الادعاء بالمتورطين، ولم تُلصق بهم تهمة الإرهاب.

التمسك بـ«مذكرة التفاهم» وإسقاط «اتفاق الإطار»

ولفت المصدر الوزاري إلى أن مواقف قاسم لا تدعو للارتياح بمقدار ما تطرح أسئلة مشروعة حول الجدوى من تمسكه بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية وعدم تخليه عن سلاحه، في مقابل إصراره على إسقاط «اتفاق الإطار»، مع أن الولايات المتحدة بلسان وزير خارجيتها ماركو روبيو ترفض ربط لبنان بالمذكرة، وبالتالي: أين المصلحة في الإبقاء على مصير البلد معلقاً عليها، في ظل تعذُّر تطبيقها في ضوء تبادل التهديدات بين الطرفين الموقّعين عليها؟

وأكد أن مواقف قاسم تبقى تحت سقف رفع معنويات محازبيه وجمهوره وشد عصبهم. وسأل: أين يُصرف كلامه بأن المقاومة منعت الجيش الإسرائيلي من التقدُّم إلى صيدا؟ وأن «مذكرة التفاهم» كانت وراء خفض الاعتداءات الإسرائيلية؟ وقال المصدر إن أقواله في هذا الخصوص وفّرت الذرائع، ليس لخصومه فحسب، وإنما لحاضنته الشعبية لسؤاله عن الأسباب الكامنة وراء عدم منع الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى مدينتي بنت جبيل والخيام، ولاحقاً للسيطرة على تلال «علي الطاهر»، بدلاً من أن يخليها للجيش اللبناني ويحمّله مسؤولية الدفاع عنها؟

ورأى أن المواقف الشعبوية لقاسم ارتدت عليه، ولم تجد من يأخذها على محمل الجد حتى من قبل جمهوره ومحازبيه، وسأل: أين تُصرف «مذكرة التفاهم» بخفض الاعتداءات الإسرائيلية، رغم أن التوقيع عليها بين طهران وواشنطن لم يوقف تمدد الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف وعدد من البلدات المحيطة بها، إضافة إلى سيطرته بالنار على الجزء الأكبر من منطقة شمال نهر الليطاني؟

كتلة «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد بالقصر الجمهوري بعد لقائها الرئيس جوزيف عون في وقت سابق (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

رفض ربط لبنان بالمواقف الإيرانية

ودعا المصدر «حزب الله» للوقوف أمام التحولات في المنطقة والكف عن المكابرة وإنكار دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل إسناده لغزة وإيران. وقال نحن على استعداد لمد اليد له؛ لأن البلد لا يتحمل إقحامه في لعبة شراء الوقت والإبقاء عليه معلقاً أسير رهان قاسم على أن هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات النصفية، كما قال قاسم، ستنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة، ولا في رهانه على انكسار بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست في إسرائيل.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

البحث عن قوة بديلة لـ«يونيفيل»

وسأل المصدر قاسم: أين هي الدول التي تقف إلى جانبكم باستثناء إيران؟ وماذا تقول لإجماع الدول السبع في اجتماع باريس على حصرية السلاح بيد الدولة وملء الفراغ المترتب على انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في الجنوب نهاية العام الحالي؟ وأكد أن لقاء روبيو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو فتح الباب مجدداً أمام البحث عن طبيعة القوة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل». وأمل بحصول تقدم في البحث عن القوة البديلة، ما يدعو للترقب للوقوف على ما يحمله في جعبته مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز في زيارته إلى بيروت، الاثنين المقبل، واجتماعه بعون. وقال إنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى الانخراط في مشروع الدولة، ودعمه لـ«اتفاق الإطار» مع أن تطبيقه لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وأن الرهان يبقى على تدخُّل واشنطن للضغط على إسرائيل لتسهيل تنفيذه على مراحل.

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)

مراقبو الهدنة ولجنة «الميكانيزم»

وتوقع المصدر أن يحظى تشكيل القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، وتكون أقرب إلى الدور الموكل لمراقبي اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949. وقال إنه لا عوائق تمنع الاستعانة بهم بعد زيادة عددهم وعديدهم وتفعيل دورهم، ما داموا أنهم ينتشرون على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية ولديهم مقرّان: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني في القدس المحتلة، مستبعداً إنشاء قوة مراقبة مدنية تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل لمنع مسلحي «حزب الله» من الوجود فيها. وتوقّع أن يوكل الإشراف على تطبيق انتشار الجيش إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، ولكن بصيغة جديدة أميركية بامتياز.

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لبنان يسلم جثة العلواني إلى بغداد دون تشريحها

قصر العدل في بيروت (متداولة)
قصر العدل في بيروت (متداولة)
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لبنان يسلم جثة العلواني إلى بغداد دون تشريحها

قصر العدل في بيروت (متداولة)
قصر العدل في بيروت (متداولة)

أمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج بتسليم جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى السفارة العراقية في بيروت، لنقلها إلى بغداد بناءً على طلب عائلته.

وأوضح مصدر قضائي أنه بنتيجة الصور الشعاعية التي أُجريت أمس على جثة العلواني، تبيّن وجود كمية من السوائل في أسفل بطن المغدور وحوضه، لافتاً إلى أن القضاء أعطى أمراً بتشريح الجثة لتحديد طبيعة هذه السوائل، وما إذا كانت عبارة عن دماء أم لا، بما قد يشير إلى تعرّضه للضرب وإصابته بنزف داخلي.

إلا أن السفارة العراقية طلبت من القضاء صرف النظر عن تشريح الجثة ونقلها إلى بغداد، ليُصار إلى إجراء تلك الإجراءات هناك، فتمّت تلبية طلبها.

وقال المصدر القضائي إنه بالنسبة إلى تحديد أسباب الوفاة، يمكن القيام بذلك عند توقيف الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين في الجريمة، ومن خلال اعترافاتهم.

وكشف المصدر عن إخضاع شخصين للتحقيق، ممن باعوا خطوط هاتف للجناة في منطقة الطريق الجديدة، من دون اتخاذ قرار بتوقيفهما أو تركهما حتى الآن.

وأوضح المصدر القضائي أيضاً أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن أي جواب من الجانب السوري بشأن توقيف وتسليم المشتبه بهما السوريين اللذين فرّا إلى الداخل السوري.

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