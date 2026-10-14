الاتحاد الدولي لألعاب القوى: استضافة كينيا مونديال 2029 فرصة للتخلص من المنشطات

رأى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، الأربعاء، أن استضافة كينيا بطولة العالم لعام 2029 ستكون فرصة للمساعدة في مكافحة آفة المنشطات المستشرية بين الرياضيين في البلد الأفريقي.

وفي حين تُعد كينيا من الدول الكبرى في ألعاب القوى العالمية، لا سيما في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، فإنها تواجه أيضاً ازدياداً في حالات المنشطات خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك لم يَحُل دون حصولها على شرف أن تكون في 2029 أول بلد أفريقي يستضيف بطولة العالم.

ويخضع أكثر من مائة رياضي كيني حالياً للوقف، من بينهم حالة إيجابية جديدة أعلنتها الثلاثاء وحدة نزاهة ألعاب القوى، الهيئة المكلفة بمكافحة المنشطات في أم الألعاب.

وقال البريطاني كو، لوكالة الصحافة الفرنسية خلال لقاء مع الصحافة في نيروبي، الأربعاء: «ستساعدنا هذه البطولة في هذه المساعي» الرامية إلى جعل ألعاب القوى الكينية أكثر نزاهة.

وأضاف: «هل لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه؟ نعم. هل ستعزز هذه البطولة التركيز على هذه القضية؟ بالتأكيد»، مشدداً على أن وحدة نزاهة ألعاب القوى «واضحة جداً في التقارير التي ترفعها إليّ: هناك تقدم يتحقق» في كينيا «لكن لنكن واقعيين، لقد بدأنا من نقطة بعيدة جداً».

واحتلت كينيا المركز الثاني في الترتيب العام خلف الولايات المتحدة بعدما حصدت 11 ميدالية (7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين) في بطولة العالم الأخيرة في طوكيو عام 2025.

لكن في الوقت الذي كانت فيه البلاد تحتفي بهذا الإنجاز الكبير، كان نحو 140 رياضياً موقوفين، من بينهم نجوم بارزون.

وعاقبت وحدة النزاهة في 2025 حاملة الرقم القياسي العالمي في الماراثون روث تشيبنغيتيتش، بالوقف لثلاثة أعوام بعدما أقرت بتناول المنشطات، إضافةً إلى بينارد كيبيت كويتش، صاحب المركز الخامس في أولمبياد باريس في سباق 10 آلاف متر.

وتُعد ألعاب القوى الرياضة الوطنية في كينيا، البلد الذي لا يزال يعاني الفقر ويكافح سكانه للعثور على وظائف توفر دخلاً مناسباً.

وينظر كثيرون في البلاد إلى هذه الرياضة على أنها وسيلة للخروج من الفقر، حتى لو استلزم الأمر اللجوء إلى المنشطات لتحقيق ذلك.

وقال كو: «أعلم، بعدما تحدثت إلى الرئيس السابق (للبلاد أوهورو كينياتا) كما إلى الرئيس الحالي (وليام روتو الذي تسلم منصبه عام 2022)، أن نزاهة ألعاب القوى التي تحظى بأهمية بالغة في كينيا وتشكل رمزاً للطريقة التي يُنظر بها إلى البلاد في أنحاء العالم، تُعد أولوية وطنية كبرى».

وأضاف أن الحكومة الكينية زادت تمويل جهود مكافحة المنشطات، لكنه أشار إلى «أننا لن نعيش أبداً في عالم مثالي. لكننا اليوم متقدمون أكثر بكثير مما كنا عليه عندما بدأنا هذا المسار في عام 2015».