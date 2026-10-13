إيراولا: ما زلت أثق بفيرتز وباركولا

أبدى أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، ثقته التامة في اللاعبَين؛ الألماني فلوريان فيرتز، والفرنسي برادلي باركولا، وذلك بعد تعرضهما للانتقادات عقب انضمامهما للفريق في صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار).

وحظي فيرتز بفرصة خوض موسم كامل مع النادي، لكنه لم يرقَ بعد إلى مستوى التوقعات التي تبرر قيمته البالغة 116 مليون جنيه إسترليني. ففي المواجهة البارزة التي أقيمت الأحد ضد مانشستر سيتي، عانى اللاعب في سبيل ترك أي بصمة على مجريات اللقاء، حتى في الأوقات التي كان فيها فريقه هو المسيطر والمبادر بالهجوم.

في المقابل، يمكن منح باركولا بعض العذر نظراً لانضمامه المتأخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه بدا مفتقراً للثقة ولم يقدم مساهمة حقيقية تذكر خلال مشاركاته الست حتى الآن.

وزادت حدة الضغوط على اللاعبين في ظل غياب الثلاثي الهجومي الأبرز في الفريق هذا الموسم؛ ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي، بسبب الإصابة، ما وضع الفريق، الذي يمتلك قائمة محدودة العدد، أمام مسؤولية الاعتماد على الصفقات الكبرى المتبقية لإحداث الفارق وتقديم الأداء المنتظر.

وسيغيب الثلاثي المصاب عن رحلة الفريق إلى النمسا لمواجهة فريق لاسك في دوري أبطال أوروبا، ومع عدم تأكد إيراولا من جاهزيتهم للمباريات الثلاث التالية ضد برينتفورد وفياريال وبرايتون، فإن الأضواء المسلطة على فيرتز وباركولا ستزداد كثافة.

وقال مدرب ليفربول، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «صحيح أن كودي وأليكس ودومينيك هم هدافو الفريق هذا الموسم، نظراً لأنهم الأكثر مشاركة في تلك المراكز».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن يقدم لنا اللاعبون هذه الأرقام والإحصائيات، ولدينا ثقة تامة في اللاعبين المتاحين حالياً لشغل هذه المراكز».

وقال أيضاً: «لقد كنت سعيداً بأمور كثيرة في المباراة الماضية، فقد أتيحت لبرادلي فرص جيدة، وإن لم ننجح في استغلالها، لكنني أثق به وبـفلوريان، ثقةً تامة».