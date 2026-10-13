ليل يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بعد إصابة خطيرة لمدافعه أمام لوهافر

قال ليل إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بعد أن تعرض مدافعه تياغو سانتوس لإصابة خطيرة في ​الركبة جراء تدخل «خارج عن السيطرة، وخطير» خلال مواجهة لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وأصيب سانتوس (24 عاماً) بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وغضروف ركبته اليمنى، وخرج من الملعب على محفة بعد عرقلة من أمير ريتشاردسون لاعب وسط لوهافر خلال الشوط الأول ‌من المباراة ‌التي انتهت بفوز ليل 1 - صفر. وأعلن الحكم ​عن ‌مخالفة ⁠بسبب ​التدخل، لكنه ⁠لم يوجه إنذاراً لريتشاردسون. وأكد ليل أن التدخل كان يستحق الطرد، وأنه طلب من رابطة الدوري إحالة القضية إلى لجنتها التأديبية. كما يسعى النادي للحصول على شرح بشأن عملية مراجعة تقنية الفيديو التي أجراها حكام المباراة. وقال النادي: «يستكشف نادي ليل ⁠كافة المسارات القانونية الممكنة، مع الاحتفاظ بحقه ‌في اتخاذ أي ‌إجراء قانوني ضروري للحصول على ​تعويض عن خسائره. سندعم تياغو ‌في أي خطوات يقرر اتخاذها للدفاع عن حقوقه».

وفي ‌رده على ذلك، تمنى لوهافر الشفاء العاجل لسانتوس، لكنه شدد على أن حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو المساعد لم يريا أن التدخل يستوجب العقوبة. وأضاف النادي: «في ضوء ‌ذلك، يشكك نادي لوهافر في خطوة نادي ليل الرامية إلى دفع الاتحاد ⁠الفرنسي ⁠لكرة القدم ورابطة الدوري إلى معاقبة لاعبه بأثر رجعي، إذ إن مثل هذا القرار يخرج عن نطاق اللوائح الحالية. يحترم نادي لوهافر جميع أندية الدوري الفرنسي، ويتوقع نفس الاحترام في المقابل». ولم يرد الاتحاد الفرنسي ورابطة الدوري على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة في فرنسا.

وتعرض المدافع البرتغالي سانتوس سابقاً لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى عام 2024.

ويواجه ليل، ​صاحب المركز الثاني ​في الدوري الفرنسي، آرسنال في لندن في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.