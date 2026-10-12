نوير خارج قائمة بايرن لمواجهة فايكنغ

قال البلجيكي فينسن كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إن الحارس المخضرم مانويل نوير سيغيب عن تشكيلة الفريق في مباراة الثلاثاء أمام فايكنغ النرويجي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن استبعاد نوير جاء بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكاب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، خطأين غير معتادين خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه 2-2 مع أوغسبورغ في الدوري الألماني السبت.

ورغم ذلك يشدد كومباني على أن غياب نوير هو إجراء احترازي بسبب مشكلة بسيطة في القدم، حيث سيحل محله الحارس يوناس أوربيغ ليخوض مباراته الثالثة أساسياً هذا الموسم.

وقال كومباني: «لا يستطيع مانويل التدرب اليوم، فقد شعر بشيء ما في قدمه. وهذا يجيب بسرعة على السؤال حول من سيحرس المرمى غداً».

وأضاف: «علمنا بعد مباراة أوغسبورغ أنه شعر بشيء ما، لا أحد يعلم كم سيستغرق الأمر، ولكن نظراً لعدم قدرته على التدرب أمس أو اليوم، فلا داعي للمخاطرة به من دون داعٍ».

وتابع قائلاً: «لا أريد أن أصف الأمر بأنه إصابة، ولكن عندما تشعر بشيء ولا تتحسن الحالة، تدرك في مرحلة ما أننا بحاجة للقيام بشيء ما، وسنفعل ذلك بتجنب أي مخاطرة طالما أنه لا يشعر بجاهزية تامة بنسبة 100 في المائة».

يُذكر أن أوربيغ (23 عاماً) انضم إلى بايرن قادماً من كولن العام الماضي، ويُعتبر المرشح الأبرز لخلافة نوير في المستقبل، خاصة بعد مشاركته الأولى مؤخراً مع المنتخب الألماني الأول في المباراة التي انتهت بالفوز على صربيا بنتيجة 2-صفر.