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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)

أقال فالنسيان الفرنسي مدربه، بيار بلوا، بعد يومين فقط من قيادة الفريق إلى أكبر انتصار في تاريخ النادي الممتد 113 عاماً، بفوزه الساحق 13 - 0 على هابارك، وذلك بسبب البداية المخيبة لموسمه في دوري الدرجة الثالثة.

ولم يشفع الفوز الكبير الذي حققه فالنسيان السبت في الدور الـ5 من «كأس فرنسا» أمام هابارك لبلوا، إذ يقبع الفريق في المركز الـ15 بدوري الدرجة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي، الذي ظهر آخر مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال موسم 2013 - 2014، في بيان الاثنين: «أُعفيَ بيير بلوا من مهامه مدرباً للفريق»، مضيفاً أن صامويل غوثالس سيتولى المسؤولية مؤقتاً.

وكان بلوا قد تولى تدريب فالنسيان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يحقق سوى فوزين في 9 مباريات خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم.

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ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
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ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)

لا يريد مارتن ديميكيليس، مدرب لايبزيغ، أن ينخدع فريقه بالفوز العريض على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6 - صفر في الدوري الألماني السبت، عند مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديميكيليس أن مواجهة آيندهوفن الثلاثاء، ستكون مختلفة.

وقال مدرب لايبزيغ في مؤتمر صحافي الاثنين: «أهداف الفريقين واحدة، وآيندهوفن يقدم أداء ممتعاً، ويؤدي بفلسفتنا نفسها، لقد قدمنا أداء مميزاً في المباراة الأخيرة، ونريد البناء عليه».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لقد تميزنا في الضغط العالي أمام فرانكفورت، ونريد أن نكرر ذلك في مباراة آيندهوفن، ستكون مواجهة مثيرة في ظل سعي الفريقين للاستحواذ والضغط المبكر على المنافس».

ويدخل لايبزيغ مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا وسط ضغوط شديدة، ساعياً لتعويض خسارته الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1 - 4 في الجولة الأولى.

واختتم ديميكيليس تصريحاته: «نركز في الأمور خطوة بخطوة، تركيزنا حالياً على المباراة المقبلة وحصد النقاط الثلاث».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو وكوبي ماينو في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب مايكل كاريك دخل في موجة من تراجع النتائج وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بعد أن افتتح مشواره بدوري الأبطال بالفوز على صباح الأذري 4 - صفر.

وجاء أحدث تراجع للفريق في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع توتنهام، وسجل الفريق الضيف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع رغم طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بينتانكور في الشوط الثاني.

ورغم أن شو واصل اللعب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني فيما أكمل زميله ماينو المباراة، لكنهما غابا عن تدريبات الفريق في مقره بكارينغتون قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان النادي الإنجليزي يعلن سابقاً عن قائمة اللاعبين المسافرين للمباريات الأوروبية، لكنه لم يعد يخطط للقيام بذلك بعد عودته للمنافسات القارية بعد غيابه عنها لعام.

وسيغيب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو ونصير مزراوي عن مواجهة أتلتيكو، لينضموا بذلك إلى مانويل أوغارتي في قائمة الغائبين لفترة طويلة.

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أرتيتا: جيرو لم يكن «مستهاناً به» في آرسنال

الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
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أرتيتا: جيرو لم يكن «مستهاناً به» في آرسنال

الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)

أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو «لم يكن بالتأكيد مستهاناً به» من زملائه خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان النادي اللندني، وذلك عشية المواجهة أمام ليل الفرنسي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود جيرو (40 عاماً) إلى ملعب الإمارات الذي خاض عليه مبارياته بقميص آرسنال بين صيف 2012 ويناير (كانون الثاني) 2018، مرتدياً هذه المرة قميص ليل.

وقال أرتيتا الذي لعب إلى جانب المهاجم الفرنسي في آرسنال بين عامي 2011 و2016، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: «أتذكر وصوله، بعدما تُوّج بلقب الدوري الفرنسي مع مونبلييه. جاء إلى هنا وترك أثراً كبيراً في الفريق؛ إذ كان يتمتع بخصائص مختلفة تماماً عن اللاعبين الذين اعتدنا عليهم. يا لها من مسيرة رائعة خاضها! لقد استحقها عن جدارة».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان جيرو قد تعرض للاستهانة بقدراته، على غرار ما يراه بعض المتابعين بشأن المهاجم الحالي لآرسنال (الألماني كاي هافيرتز)، أجاب أرتيتا: «من جانبنا، بالتأكيد لا، ولا من جانب أرسين (فينغر) في هذه الحالة أيضاً. أما الآخرون، فلا أعرف».

وأشاد المدرب الإسباني بذكاء جيرو وقدراته الفنية، مضيفاً: «كان ذكياً للغاية قبل كل شيء، وكان من الصعب جداً على المنافسين الحد من خطورته. في كل مرة كان يشارك فيها، كان يشكل تهديداً كبيراً داخل منطقة الجزاء. كان يتمتع بذكاء تكتيكي مميز، كما كان بارعاً في التفاهم مع زملائه، وكان حجم العمل الذي يبذله استثنائياً».

ومن المرجح أن يبدأ جيرو مواجهة الثلاثاء من مقاعد البدلاء، لمصلحة المهاجم الياباني أياسي أويدا الذي نجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة ليل، صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي حالياً.

وعن ليل، قال أرتيتا: «سنواجه الثلاثاء فريقاً صعباً للغاية، يتمتع بتنظيم تدريبي مميز. ما حققه دافيدي (أنشيلوتي) أراه أمراً لافتاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال طريقة قتال الفريق ولعبه، والمشكلات التي تسبب فيها لفرق كبيرة».

وسيخوض آرسنال المباراة في غياب المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي ولاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي، بعدما تعرض كلاهما لإصابة في الكاحل خلال حصة الاستشفاء التي أعقبت المباراة الأخيرة، السبت.

وفي المقابل، عاد المدافع الفرنسي وليام صاليبا إلى التدريبات منذ أكثر من أسبوع، بعدما غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الظهر تعرض لها قبل كأس العالم 2026.

وقال أرتيتا بشأن إمكانية عودة الفرنسي إلى الملاعب في نوفمبر (تشرين الثاني): «إنها إصابة محددة للغاية، ولا أستطيع أن أحدد بدقة كيف ستسير استجابته خلال عملية التعافي».

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