رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

أقال فالنسيان الفرنسي مدربه، بيار بلوا، بعد يومين فقط من قيادة الفريق إلى أكبر انتصار في تاريخ النادي الممتد 113 عاماً، بفوزه الساحق 13 - 0 على هابارك، وذلك بسبب البداية المخيبة لموسمه في دوري الدرجة الثالثة.

ولم يشفع الفوز الكبير الذي حققه فالنسيان السبت في الدور الـ5 من «كأس فرنسا» أمام هابارك لبلوا، إذ يقبع الفريق في المركز الـ15 بدوري الدرجة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي، الذي ظهر آخر مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال موسم 2013 - 2014، في بيان الاثنين: «أُعفيَ بيير بلوا من مهامه مدرباً للفريق»، مضيفاً أن صامويل غوثالس سيتولى المسؤولية مؤقتاً.

وكان بلوا قد تولى تدريب فالنسيان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يحقق سوى فوزين في 9 مباريات خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم.