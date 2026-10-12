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الرياضة رياضة عالمية

«دورة شنغهاي»: الأميركي تومي بول إلى ثمن النهائي

الأميركي تومي بول يتألق في شنغهاي (أ.ف.ب)
الأميركي تومي بول يتألق في شنغهاي (أ.ف.ب)
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«دورة شنغهاي»: الأميركي تومي بول إلى ثمن النهائي

الأميركي تومي بول يتألق في شنغهاي (أ.ف.ب)
الأميركي تومي بول يتألق في شنغهاي (أ.ف.ب)

تأهل الأميركي تومي بول إلى دور الـ16 من منافسات فردي الرجال ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس.

ونجح بول، المصنف رقم 15 عالمياً، في التأهل لدور الـ16 بعد فوزه على فالنتين فاشيرو من موناكو بمجموعتين دون رد.

وفاز بول على منافسه بمجموعتين بواقع 6-4 و6-2.

وضرب بول موعداً مع البلجيكي زيزو بيرغيس في الدور المقبل، بعدما نجح بيرغيس في الإطاحة بالإسباني كارلوس ألكاراس من دور الـ32 للبطولة وتغلب عليه في وقت سابق من اليوم الاثنين.

كما بلغ الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب الدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيليس بمجموعتين دون رد.

وفاز اللاعب الهولندي على منافسه بواقع 7-5 و6-4.

وسيلتقي فان دي زاندشلوب مع الإسباني رافائيل غودار المصنف رقم 12 عالمياً في دور الـ16.

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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
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رغم تحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي... فالنسيان يُقيل مدربه

بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)
بيير بلوا أقيل من تدريب فالنسيان (النادي)

أقال فالنسيان الفرنسي مدربه، بيار بلوا، بعد يومين فقط من قيادة الفريق إلى أكبر انتصار في تاريخ النادي الممتد 113 عاماً، بفوزه الساحق 13 - 0 على هابارك، وذلك بسبب البداية المخيبة لموسمه في دوري الدرجة الثالثة.

ولم يشفع الفوز الكبير الذي حققه فالنسيان السبت في الدور الـ5 من «كأس فرنسا» أمام هابارك لبلوا، إذ يقبع الفريق في المركز الـ15 بدوري الدرجة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي، الذي ظهر آخر مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال موسم 2013 - 2014، في بيان الاثنين: «أُعفيَ بيير بلوا من مهامه مدرباً للفريق»، مضيفاً أن صامويل غوثالس سيتولى المسؤولية مؤقتاً.

وكان بلوا قد تولى تدريب فالنسيان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يحقق سوى فوزين في 9 مباريات خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
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ديميكيليس يطالب لاعبي لايبزيغ باستغلال الفوز العريض على فرانكفورت

مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)
مارتن ديميكيليس مدرب لايبزيغ (د.ب.أ)

لا يريد مارتن ديميكيليس، مدرب لايبزيغ، أن ينخدع فريقه بالفوز العريض على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6 - صفر في الدوري الألماني السبت، عند مواجهة آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديميكيليس أن مواجهة آيندهوفن الثلاثاء، ستكون مختلفة.

وقال مدرب لايبزيغ في مؤتمر صحافي الاثنين: «أهداف الفريقين واحدة، وآيندهوفن يقدم أداء ممتعاً، ويؤدي بفلسفتنا نفسها، لقد قدمنا أداء مميزاً في المباراة الأخيرة، ونريد البناء عليه».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لقد تميزنا في الضغط العالي أمام فرانكفورت، ونريد أن نكرر ذلك في مباراة آيندهوفن، ستكون مواجهة مثيرة في ظل سعي الفريقين للاستحواذ والضغط المبكر على المنافس».

ويدخل لايبزيغ مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا وسط ضغوط شديدة، ساعياً لتعويض خسارته الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 1 - 4 في الجولة الأولى.

واختتم ديميكيليس تصريحاته: «نركز في الأمور خطوة بخطوة، تركيزنا حالياً على المباراة المقبلة وحصد النقاط الثلاث».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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الغيابات تضرب مان يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
كوبي ماينو (يمين) قد يغيب عن مواجهة مان يونايتد وأتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو وكوبي ماينو في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب مايكل كاريك دخل في موجة من تراجع النتائج وفشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بعد أن افتتح مشواره بدوري الأبطال بالفوز على صباح الأذري 4 - صفر.

وجاء أحدث تراجع للفريق في مباراة السبت بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع توتنهام، وسجل الفريق الضيف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع رغم طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بينتانكور في الشوط الثاني.

ورغم أن شو واصل اللعب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني فيما أكمل زميله ماينو المباراة، لكنهما غابا عن تدريبات الفريق في مقره بكارينغتون قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان النادي الإنجليزي يعلن سابقاً عن قائمة اللاعبين المسافرين للمباريات الأوروبية، لكنه لم يعد يخطط للقيام بذلك بعد عودته للمنافسات القارية بعد غيابه عنها لعام.

وسيغيب كل من بنيامين سيسكو وباتريك دورغو ونصير مزراوي عن مواجهة أتلتيكو، لينضموا بذلك إلى مانويل أوغارتي في قائمة الغائبين لفترة طويلة.

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