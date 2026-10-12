«دورة شنغهاي»: الأميركي تومي بول إلى ثمن النهائي

تأهل الأميركي تومي بول إلى دور الـ16 من منافسات فردي الرجال ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس.

ونجح بول، المصنف رقم 15 عالمياً، في التأهل لدور الـ16 بعد فوزه على فالنتين فاشيرو من موناكو بمجموعتين دون رد.

وفاز بول على منافسه بمجموعتين بواقع 6-4 و6-2.

وضرب بول موعداً مع البلجيكي زيزو بيرغيس في الدور المقبل، بعدما نجح بيرغيس في الإطاحة بالإسباني كارلوس ألكاراس من دور الـ32 للبطولة وتغلب عليه في وقت سابق من اليوم الاثنين.

كما بلغ الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب الدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيليس بمجموعتين دون رد.

وفاز اللاعب الهولندي على منافسه بواقع 7-5 و6-4.

وسيلتقي فان دي زاندشلوب مع الإسباني رافائيل غودار المصنف رقم 12 عالمياً في دور الـ16.