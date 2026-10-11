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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)

أشار الآيرلندي روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى أنه كان سيشعر بالاشمئزاز، لو كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي، وذلك في أعقاب صدور قرار مهم يدين النادي، حيث أثبتت لجنة مستقلة تورط سيتي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وُجهت إليه.

وقد تقدم النادي بالفعل بطلب استئناف، سيتم النظر فيه خلال جلسة منفصلة، ورغم أن كين برّأ ساحة نجوم الفريق من أي لوم، فإنه أكد أنهم يجب أن يشعروا بخيبة أمل كبيرة إزاء تصرفات النادي خلال الفترة التي غطتها تلك الاتهامات.

وفي حديثه قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، الأحد، قال كين، حسبما نقلت شبكة «سكاي سبورتس»: «الأمر لا يتعلق باللاعبين أو المشجعين، بل هي قضية تخص الملاك، عندما تسعى للفوز بالألقاب الكبرى، وقد حالفنا الحظ في الفوز بواحد أو اثنين منها، فإنك ترغب في تحقيق ذلك بنزاهة».

وأضاف: «إنك تريد أن تنظر إلى مسيرتك المهنية وتدرك أنك بذلت قصارى جهدك، ففي كرة القدم، قد تفوز في بعض المباريات وتخسر في أخرى».

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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)

قاد صانع الألعاب المخضرم إيسكو فريقه ريال بيتيس إلى استعادة المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في الفوز العريض على أوساسونا 5 - 2، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الرابع، ويتساوى مع أتلتيكو مدريد الثاني، متأخراً بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فوزه السادس في 8 مباريات بالدوري، بعدما قدم عرضاً هجومياً ممتعاً على ملعب «لا كارتوخا» الذي يخوض عليه مبارياته مؤقتاً في انتظار الانتهاء من أعمال تجديد ملعبه «بينيتو فيامارين»، المتوقع اكتمالها في عام 2028.

وافتتح إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق والبالغ 34 عاماً، التسجيل من ركلة جزاء احتُسبت إثر خطأ على رودريغو ريكيلمي، قبل أن يضاعف المغربي عبد الصمد الزلزولي تقدم أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبعد الاستراحة، عزز هدف عكسي سجله الكرواتي أنتي بوديمير في مرمى فريقه تقدم بيتيس بالهدف الثالث، لكن المهاجم الكرواتي عوّض خطأه بتسجيل هدف لأوساسونا، قبل أن يضيف راؤول غارسيا هدفاً آخر، ليعيد الأمل إلى الضيوف في العودة بالنتيجة.

غير أن إيسكو استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (67)، قبل أن يختتم خوسيه مورانتي مهرجان الأهداف بالخامس في الوقت بدلاً من الضائع، مؤكداً فوز بيتيس الكبير.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: ميلان يتعثر بتعادل مع ساسولو

التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يتعثر بتعادل مع ساسولو

التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)

فرّط ميلان في فرصة مزاحمة روما على المركز الثالث والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، وذلك بعدما أجبره مضيّفه ساسولو على التعادل 1/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثالث، والذي تعادل سلبياً مع كومو في وقت سابق الأحد، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، وصاحب المركز الثاني لاتسيو.

على الجانب الآخر، رفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي الدقيقة 63 سجل الفرنسي أدريان رابيو هدف التقدم لميلان، وبعد ذلك بخمس دقائق سجل ساسولو هدف التعادل عن طريق الهولندي كاس أودنتال.

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«الدوري الفرنسي»: رين يواصل صراع الصدارة بفوز «رباعي» على أوكسير

السنغالي بولاي ديا يحتفل بثنائيته في مرمى أوكسير مع جماهير رين (أ.ف.ب)
السنغالي بولاي ديا يحتفل بثنائيته في مرمى أوكسير مع جماهير رين (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: رين يواصل صراع الصدارة بفوز «رباعي» على أوكسير

السنغالي بولاي ديا يحتفل بثنائيته في مرمى أوكسير مع جماهير رين (أ.ف.ب)
السنغالي بولاي ديا يحتفل بثنائيته في مرمى أوكسير مع جماهير رين (أ.ف.ب)

بقي رين في صلب المنافسة على الصدارة بعدما سطّر فوزاً جديداً على أوكسير 4-1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع رين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليل الثاني ونقطة وحيدة عن موناكو المتصدر.

افتتح رين التسجيل بعد مرور ربع ساعة عبر إستيبان لوبول الذي أنهى هجمة جماعية منظمة.

لكن أوكسير نجح في إدراك التعادل بعد عشر دقائق بفضل الجامايكي كاميرون آرتشر الذي استغل تمريرة طويلة من حارس المرمى الموريتاني مامادو ديوب وانطلق نحو الكرة قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، رفع رين من نسق أدائه واستعاد زمام المبادرة، ليتمكن أدريان توماسون من تسجيل هدف التقدم، بضربة رأسية إثر عرضية من الأميركي براين رينولدز (53).

وفي الدقائق الأخيرة، فرض البديلان لودوفيك بلاس والسنغالي بولاي ديا نفسيهما على المشهد، بعدما تعاونا في حسم المواجهة.

وسجل ديا هدفه الأول في الوقت بدلاً من الضائع (90+2) إثر تمريرة من بلاس، قبل أن يعود ويضيف الرابع من صناعة رينولدز بعد دقيقتين.

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