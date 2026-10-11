هل يعود فولكروغ لتمثيل «المانشافت»؟

منح رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، الأمل لنيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن بشأن إمكانية استدعائه مجدداً لصفوف المنتخب الوطني.

وخرج فولكروغ (33 عاماً) من حسابات المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، يورغن كلوب، في مباريات دوري أمم أوروبا، لكنه واصل هز شباك المنافسين للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك في مواجهة انتهت بالتعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، الجمعة.

وصرح فولر عبر قناة «سبورت 1»، الأحد: «ولمَ لا؟»، وذلك رداً على إمكانية استدعاء فولكروغ مجدداً لصفوف منتخب ألمانيا، علما بأن مهاجم بريمن سجل 14 هدفاً في 24 مباراة دولية.

وأضاف: «لقد تأكدنا خلال بطولة يورو 2024 أن تواجد مهاجم فارع يجيد ضربات الرأس أمر مهم للغاية».

وتابع: «عودة فولكروغ إلى الدوري الألماني معاراً من وست هام يونايتد الإنجليزي، ومشاركته أساسياً مع بريمن، سيعززان فرص عودته لصفوف المنتخب».

وسجل فولكروغ مهاجم دورتموند وميلان السابق آخر أهدافه بقميص ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2024، فيما كانت مشاركته الدولية الأخيرة في يونيو (حزيران) 2025.

واستبعد فولكروغ إمكانية استدعائه للمشاركة في مباريات ألمانيا بدوري أمم أوروبا في نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد تسجيله هدفاً قاتلاً منح بريمن التعادل مع دورتموند، الجمعة.

وقال المهاجم الألماني: «أعتقد أن كلوب اتخذ مساراً مختلفاً، واختار لاعبين آخرين».