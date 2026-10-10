«البوندسليغا»: بايرن ينجو من فخ أوغسبورغ في مباراة «أسرع هدف في التاريخ»

تعادل بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم بشق الأنفس مع مضيّفه أوغسبورغ بنتيجة 2/ 2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من «بوندسليغا»، السبت.
تقدم أوغسبورغ بهدف هو الأسرع في تاريخ الدوري الألماني، سجله روبن فيلهاور بعد مرور 8 ثوانٍ فقط.
ومنح النجم المغربي إسماعيل الصيباري التعادل لبايرن في الدقيقة 55، قبل أن يتقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف رودريغو ريبيرو في الدقيقة 64.
وخطف بايرن نقطة التعادل بهدف ثانٍ للبديل ناثانيال براون في الدقيقة 80.
بهذه النتيجة، أحبط بايرن ميونيخ جماهيره في أول جولة بعد التوقف الدولي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويبقى في المركز الثاني أمامه بوروسيا دورتموند في الصدارة بـ13 نقطة.
ويستعد بايرن بقيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني لمواجهة فايكنغ النرويجي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، انتزع أوغسبورغ نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.
وفي التوقيت نفسه، صعد باير ليفركوزن للمركز الرابع في جدول الترتيب بفوز ثمين خارج أرضه أمام ماينز بنتيجة 4/ 3.
أحرز روبرت أندريتش وباتريك شيك وجاريل كوانساه وموسى ديابي رباعية ليفركوزن في الدقائق 5 و9 و55 و65، بينما سجل لماينز، أنتوني كاسي «هدفين» وبينيديكت هوليبرباخ في الدقائق 33 و42 و92.
رفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط، بينما تراجع ماينز للمركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.
وفي مواجهة أخرى، حقق يونيون برلين فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بتغلبه 1/ صفر على الصاعد حديثاً إلفيرسبيرغ، بينما فاز شتوتغارت 2/ صفر على مضيّفه الصاعد بادربورن بفضل هدفي جيف شابوت وكريس فوريتش في الدقيقتين 25 و83.
ورفع شتوتغارت رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط في المركز الـ15.
وعاد هامبورغ بثلاث نقاط ثمينة من خارج أرضه بالفوز 3/ 2 على هوفنهايم الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.