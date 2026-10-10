«لا ليغا»: إلغاء مباراة رايو فايكانو وبلباو بسبب احتجاجات الجماهير

أُلغيت مباراة رايو فايكانو وضيفه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، بسبب إلقاء مشجعي الفريق المضيّف أجساماً على أرض الملعب في استاد فاييكاس بالعاصمة مدريد، احتجاجاً على رئيس النادي راوول مارتين بريسا.

وفي أول مباراة يخوضها رايو على ملعبه في الدوري، هذا الموسم، ألقى المشجعون في الدقيقة 13 طائرات ورقية وكرات مطاطية وأجساماً أخرى إلى أرض الملعب؛ ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة، وإرسال اللاعبين إلى غرف الملابس.

وبعد عودة الفريقين لاستئناف اللعب، واصل المشجعون إلقاء الأجسام إلى داخل الملعب، ليُتخذ في نهاية المطاف قرار بإلغاء المباراة، والنتيجة ما زالت على إيقاع التعادل السلبي.

واحتج المشجعون واللاعبون بشدة على طريقة إدارة بريسا للنادي، وكذلك على حالة الملعب ومرافق التدريب.

وظهر ثنائي رايو فاييكانو، أوسكار فالنتين وإيسي بالازون وهما يتحدثان مع أعضاء رابطة «بوكانيروس» المعروفين بتعصبهم للنادي، خلف أحد المرميين. وبعد عودة الفريقين إلى أرض الملعب وإجراء عمليات الإحماء قبل استئناف المباراة عقب توقف دام 10 دقائق، توقفت المباراة مرة أخرى بعد ثوانٍ معدودة بعد إلقاء المزيد من الأشياء على أرض الملعب.

حكم المباراة أجرى مشاورات عديدة قبل اتخاذ قرار إلغاء المباراة (إ.ب.أ)

وتحدث حكم المباراة مع الشرطة ومدربي الفريقين ومسؤولين آخرين، قبل أن يشير للفريقين بمغادرة الملعب وإلغاء المباراة.

وكان رايو قد خاض مبارياته الثلاث السابقة على أرضه، هذا الموسم، في ملعب بوتاركي التابع لليغانيس، بعدما احتاج ملعبه إلى إصلاحات عاجلة بسبب «نواقص خطيرة» تتعلق بالسلامة.

وشهد ملعب فاييكاس سوء صيانة خلال فترة استئجار رايو له، بينما تواصل السلطات في منطقة مدريد في إجراءات إنهاء عقد الإيجار.

وفي الموسم الماضي، خاض رايو إحدى مبارياته في الدوري على ملعب بوتاركي؛ لأن أرضية ملعب فاييكاس لم تكن صالحة لإقامة المباريات.