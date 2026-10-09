«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

بعد ثلاثة أيام من إحرازه اللقب الـ102 في مسيرته الاحترافية في دورة بكين، ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثامن عالمياً، دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، الجمعة، من مباراته الأولى في الدور الثاني.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاتش على نوفاك ​ديوكوفيتش للمرة الأولى، وأطاح باللاعب المتوج باللقب أربع مرات من بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بفوزه 6-4 و6-3 على الصربي في الدور الثاني الجمعة.

ووصل ديوكوفيتش، المصنف العاشر في الدورة، إلى شنغهاي ‌بعد فوزه ‌ببطولة الصين المفتوحة للمرة ​السابعة، ‌وهو ⁠رقم ​قياسي، عقب ⁠انسحاب الأسترالي أليكس دي مينو من المباراة النهائية، الثلاثاء، بسبب إصابة في الفخذ.

وفاز ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقباً في البطولات الكبرى وكان ⁠آخر ألقابه في شنغهاي عام 2018، ‌ثماني ‌مرات دون أي هزيمة ​في مواجهاته السابقة ‌مع هوركاتش (29 عاماً). لكن البولندي، ‌المصنف السادس عالمياً سابقاً، قدّم أداءً مميزاً، ولعب 13 ضربة إرسال ساحقة و28 ضربة ناجحة فيما لم ‌يخسر الكثير في ضربات إرساله ليهزم ديوكوفيتش بعد ساعة ⁠واحدة ⁠و27 دقيقة في ظهوره الأول بشنغهاي منذ فوزه باللقب في عام 2023.

وتمثل هذه الخسارة أحدث انتكاسة يتعرض لها الصربي (39 عاماً) في موسم صعب، شهد خروجه بشكل مفاجئ من الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة، وهي أسرع هزيمة يتعرض ​لها في ​البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006.