استاد كارديف يطلب تصريحاً استثنائياً لنزال فيوري وجوشوا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الخميس، تفاصيل بطاقة «المكسيك ضد العالم»، التي تضم 10 مواجهات، يتصدرها نزال المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، المقرر إقامتها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على حلبة «ذا فينيو» في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتتضمن الأمسية 3 نزالات مصاحبة على ألقاب عالمية في أوزان فوق المتوسط والريشة وفوق الخفيف، إلى جانب 6 مواجهات أخرى، بمشاركة ملاكمين مكسيكيين أمام منافسين من جنسيات مختلفة، على أن تُنقل النزالات عبر منصة دازن.

وفي المواجهة الرئيسية، يعود كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ نزاله أمام الأميركي تيرينس كروفورد العام الماضي، لمنافسة مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط.

وسبق للملاكم المكسيكي أن حمل صفة بطل العالم بلا منازع في الوزن ذاته، ودافع عن ألقابه 9 مرات خلال نحو 5 أعوام، فيما يخوض مبيلي أول دفاع عن لقبه العالمي، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم.

وفي أبرز النزالات المصاحبة، يدافع المكسيكي خايمي مونغيا عن لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن فوق المتوسط أمام الروسي نيكيتا زون.

ويدخل مونغيا المواجهة بسجل يضم 46 انتصاراً مقابل خسارتين، بعدما أحرز اللقب بفوزه على أرماندو ريسينديز في مايو (أيار) الماضي، بينما يخوض زون أول نزال خارج بلاده، بسجل يتضمن 12 انتصاراً وتعادلاً واحداً دون خسارة.

كما يواجه المكسيكي رافاييل إسبينوزا الفنزويلي لورينزو بارا، المصنف الأول بين المتنافسين على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة.

ويمتلك إسبينوزا سجلاً خالياً من الهزائم يتضمن 28 انتصاراً، ودافع عن لقبه 4 مرات منذ إحرازه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، فيما حقق بارا 24 انتصاراً مقابل خسارة وتعادل.

وفي مواجهة أخرى على لقب عالمي، يلتقي المكسيكي ليندولفو ديلغادو والكندي أرتور بيارسلانوف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة الشاغر لوزن فوق الخفيف.

ويدخل الملاكم المكسيكي النزال بسجل يتضمن 24 انتصاراً دون خسارة، مقابل 21 انتصاراً لمنافسه الكندي، في أول ظهور لهما ضمن نزالات موسم الرياض.

ويواجه المكسيكي ديفيد بيكاسو، حامل الحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، الفلبيني كارل مارتن، المصنف الأول لدى منظمة الملاكمة العالمية في وزن فوق الديك.

ويعود بيكاسو إلى الرياض بعد مواجهته الياباني ناويا إينوي في ديسمبر الماضي، بسجل يتضمن 32 انتصاراً وخسارة وتعادلاً، بينما يدخل مارتن النزال بسجل خالٍ من الهزائم يضم 28 انتصاراً.

كما يلتقي المكسيكي رايموندو روخاس غارسيا، الذي حقق 16 انتصاراً مقابل خسارتين، الياباني ريتو تسوتسومي، صاحب الانتصارات الخمسة دون هزيمة، والذي سبقت له المشاركة في النزالات المصاحبة لمواجهة جوشوا وبرينغا في جدة خلال يوليو (تموز) الماضي.

وتستكمل البطاقة بمواجهة المكسيكي ماركوس فاسكيز رودريغيز والكازاخستاني بيك نورماغانبيت، ولقاء المكسيكي كارلوس إيميليانو روخو فاسكيز والروماني فلافيوس بيا، فيما يواجه المكسيكي هيكتور أوكتافيو أغيري الكوبي برايان ليون سالغادو.

وتشهد الأمسية مشاركة الملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي يلتقي إريك جاهير فيليغاس ضمن النزالات العشرة المقررة.