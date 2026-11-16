«مينا 12»: نزال مرتقب بين السعودية فاطمة العماري واللبنانية آنا واكيم

استعاد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب «سابقاً»، ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994، كأول لاعب سعودي ينال هذا التكريم، كاشفاً عن تفاصيل الرحلة التي نقلته من معسكر فريقه في مدينة العين الإماراتية إلى ماليزيا لتسلّم الجائزة، والمشاعر التي عاشها خلال الحفل، كما أشار إلى أن إنجاز التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 1994 وهدفه التاريخي أمام بلجيكا يظلان أهم بالنسبة إليه من الألقاب الفردية.

العويران محتفلا بهدفه التاريخي في بجيكا (موقع فيفا)

وفي حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، قبل أيام من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتنافس فيه السعوديان سالم الدوسري وفراس البريكان إلى جانب المرشح الإيراني علي رضا بيرانفاند، أعرب العويران عن أمله في استمرار حضور اللاعبين السعوديين على منصة التتويج بالجائزة القارية، موجهاً في الوقت ذاته نصيحة فنية إلى البريكان بشأن كيفية استثمار جهده داخل الملعب.

وقال العويران: «أنا أول لاعب سعودي حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994، وكنت سعيداً جداً بهذا الإنجاز، لكنني قبلها حققت جوائز أخرى، منها أفضل لاعب عربي، وهداف الدوري في موسم 1992-1993، وكذلك جائزة هداف العالم عام 1993».

وعن اللحظات الأولى لوصول خبر فوزه بالجائزة، أوضح أنه كان موجوداً في مدينة العين الإماراتية للمشاركة في بطولة أندية مجلس التعاون الخليجي، عندما تلقى نبأ اختياره أفضل لاعب في القارة.

العويران وجه نصيحه خاصة لفراس البريكان (تصوير: علي خمج)

وأضاف: «أتذكر أن الأمير سلطان بن فهد أبلغني بأن أغادر العين إلى ماليزيا لتسلُّم الجائزة، على أن أعود بعدها للالتحاق بمعسكر المنتخب استعداداً لكأس الخليج. غادرت برفقة عبد الرحمن الدهام، وذهبنا إلى ماليزيا لتسلُّم الجائزة».

وأشار العويران إلى أن فريقه كان لا يزال يخوض منافسات البطولة الخليجية، لكنه غادر قبل نهايتها، موضحاً أن فرص فريقه في تحقيق اللقب لم تكن كبيرة في تلك المرحلة.

هدف العويران في بلجيكا بات ذكرى يتردد صداها مع كل نسخة مونديالية (موقع فيفا)

واستعاد العويران تفاصيل الرحلة قائلاً: «غادرنا العين إلى ماليزيا، وكان القطري محمد بن همام موجوداً هناك، واحتفلنا معاً، ثم تسلمت الجائزة. وفي اليوم التالي عدنا إلى الرياض، حيث استقبلني الأمير سلطان بن فهد، وأقيم لي حفل تكريم قبل التحاقي بمعسكر المنتخب».

وأكد النجم السعودي المعتزل أن الاحتفاء الذي حظي به بعد عودته كان امتداداً للتقدير الذي لقيه من مسؤولي الرياضة السعودية، إلى جانب نادي الشباب وعدد من الشخصيات الرياضية التي حرصت على تكريمه.

وتابع: «نادي الشباب أقام لي حفلاً خاصاً بحضور الأمير خالد بن سلطان والأمير خالد بن سعد والأمير عبد الرحمن بن تركي والأمير خالد بن فيصل»، وأضاف: «كرموني بمبالغ مالية وأقاموا مأدبة عشاء».

وعن شعوره خلال حفل الجوائز، قال العويران إن اهتمامه في تلك المرحلة كان منصباً بدرجة أكبر على الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي في كأس العالم بالولايات المتحدة.

العويران أكد على أن المنجزات الوطنية في كرة القدم تحمل أهمية خاصة بالنسبة له (موقع فيفا)

وأوضح: «في البداية لم أكن أدرك حجم الجائزة بالشكل الكافي، لأن كأس العالم كان بالنسبة إليّ الإنجاز الأهم. لكن عندما حضرت الحفل، وشاهدت التنظيم والحضور والاهتمام الكبير، شعرت بأنني حققت شيئاً مهماً لبلدي».

وشدد العويران على أن القيمة الحقيقية لأي إنجاز رياضي تكمن في أثره على الوطن، مضيفاً: «كنت فخوراً بالجائزة، لكنني كنت أكثر فخراً بما حققناه في كأس العالم؛ لأن ذلك الإنجاز لم يكن شخصياً، بل شارك فيه زملائي وجميع من وقف خلف المنتخب السعودي».

وتطرق العويران إلى هدفه الشهير في شباك بلجيكا خلال مونديال 1994، الذي أسهم في بلوغ المنتخب السعودي دور الـ16 في مشاركته الأولى بالبطولة، معتبراً أن ذلك الإنجاز يتقدم على كل ما حققه من جوائز فردية.

وقال: «هدف بلجيكا والتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم هما الأهم بالنسبة إليّ. جائزة أفضل لاعب في آسيا وهداف العالم إنجازان شخصيان أعتز بهما، لكن التأهل في كأس العالم كان إنجازاً للوطن ولجميع اللاعبين».

وأضاف أن ما تحقق آنذاك كان ثمرة عمل جماعي، مشيراً إلى دعم القيادة السعودية والمسؤولين الرياضيين والجماهير والإعلام، إلى جانب جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

واستحضر العويران كلمات للملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، بشأن الأثر الذي تركته مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، موضحاً أن الإنجاز أسهم في تعريف العالم بالمملكة، وهو ما جعله يشعر بأن كرة القدم قدمت صورة مشرفة عن بلاده.

وتحدث العويران عن ذلك بقوله: «يكفي ما ذكره لنا الملك فهد رحمه الله بقوله: (نحن دفعنا ملايين ليعرف العالم بلدنا وأنتم في كأس العالم اختصرتم المواضيع والمليارات ونجحتم في ذلك بعد تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16)».

وعن العروض الخارجية التي تلقاها خلال تلك الفترة، كشف العويران عن وجود اهتمام من أندية خارج السعودية عقب تألقه في مونديال 1994 وحصوله على الجائزة الآسيوية.

وقال: «تلقيت عروضاً من إسبانيا والبرازيل، وأعتقد أنه كان هناك اهتمام من البرتغال أيضاً»، دون أن يحدد أسماء الأندية التي تقدمت بتلك العروض.

وتحدث النجم السعودي السابق عن جائزة هداف العالم التي نالها عام 1993، مشيراً إلى أنه سجل 18 هدفاً، وأن ذلك الإنجاز جاء قبل تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وأضاف: «كنت قد حققت عدداً من الجوائز قبل التتويج الآسيوي، لكنني أعتبر أن كل هذه الإنجازات جاءت بفضل الله، ثم بمساعدة زملائي وكل من ساندني خلال مسيرتي».

وفي حديثه عن المنافسة المرتقبة على جائزة أفضل لاعب في آسيا، أشاد العويران بالمهاجم السعودي فراس البريكان، مؤكداً أنه يستحق الإشادة بما يقدمه من مستويات.

وقال: «البريكان يستحق، وأتمنى له التوفيق، سواء مع المنتخب السعودي أو مع النادي الأهلي، وأن يواصل تسجيل الأهداف وتحقيق الإنجازات».

ووجّه نصيحة فنية إلى المهاجم السعودي، تتعلق بكيفية توزيع جهده خلال المباريات، وعدم استنزاف طاقته في الركض المستمر بعيداً عن المواقف التي يمكن أن يصنع فيها الفارق.

وأوضح: «أنصح البريكان بألا يركض على كل كرة، سواء كانت تستحق أم لا. عليه أن يختار اللحظة التي يستطيع فيها الوصول إلى الكرة وتسجيل الهدف. الركض المستمر دون فائدة قد يستنزف طاقة المهاجم».

وأضاف: «عليه أن يتحرك مع الكرة، وأن يكون قريباً من لاعبي الوسط والمهاجمين الذين يلعبون بجواره، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالركض السريع طوال الوقت».

واستشهد العويران بعدد من المهاجمين السعوديين السابقين الذين تميزوا بحسن التحرك واختيار التوقيت المناسب، وفي مقدمتهم ماجد عبد الله وفهد المهلل، معتبراً أن ذكاء المهاجم في تحركاته لا يقل أهمية عن سرعته أو مجهوده البدني.

وتابع: «شاهد ماجد عبد الله وفهد المهلل، لم يكونا يركضان دون فائدة. المهم أن تركض نحو الكرة التي تستطيع الوصول إليها والاستفادة منها، لا أن تستهلك طاقتك في كل اتجاه».

واختتم العويران حديثه بالتعبير عن أمله في أن تبقى جائزة أفضل لاعب في آسيا حاضرة بين اللاعبين السعوديين، مؤكداً اعتزازه بأن يكون أول سعودي يحصل عليها، وتطلعه إلى مشاهدة المزيد من النجوم المحليين يكررون الإنجاز.

وقال: «أتمنى أن تستمر الجائزة مع اللاعبين السعوديين، وأن نراهم دائماً ينافسون عليها ويحصلون عليها. هذا فخر لنا جميعاً، والأهم أن يقدم اللاعب ما يخدم بلده ويرفع اسمها».