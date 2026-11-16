«مينا 12»: نزال مرتقب بين السعودية فاطمة العماري واللبنانية آنا واكيم
تعود المقاتلة السعودية فاطمة العماري إلى قفص الفنون القتالية حين تواجه اللبنانية آنا واكيم (دوري المقاتلين المحترفين)
تعود المقاتلة السعودية فاطمة العماري إلى قفص الفنون القتالية المختلطة حين تواجه اللبنانية آنا واكيم يوم الجمعة 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن منافسات «بي إف إل مينا 12 (دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)»، التي يستضيفها «الظهران إكسبو» في الخبر، في مواجهة تجمع بطلتين آتيتين من الملاكمة التايلندية.
وأعلنت «رابطة المقاتلين المحترفين» إقامة المواجهة ضمن نزالات الهواة للسيدات بوزن متفق عليه يبلغ 139 رطلاً (63 كيلوغراماً)؛ إذ تدخل العماري النزال بحثاً عن انتصار جديد بعدما حسمت ظهورها الأول في «دوري المقاتلين المحترفين» بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.
وتحمل المقاتلة السعودية رصيداً من الإنجازات في «رياضات الوقوف» بتتويجها ببطولة السعودية 4 مرات في الـ«مواي تاي» وأيضاً في الملاكمة، وهي الخبرة التي تسعى إلى توظيفها مجدداً داخل القفص، وكذلك البناء على بدايتها الناجحة مع «الرابطة».
في المقابل، تخوض واكيم تجربتها الأولى في الفنون القتالية المختلطة معتمدة على خلفيتها بطلة للبنان في الـ«مواي تاي» والـ«ووشو ساندا»، لتبدأ من الخبر مرحلة جديدة في مسيرتها أمام منافسِة سبق لها اختبار أجواء البطولة والخروج بانتصار.
وتمنح الخلفية القتالية المشتركة للمقاتلتين المواجهة طابعاً خاصاً؛ فالعماري تتطلع إلى مواصلة انتصاراتها، في حين تبحث واكيم عن بداية ناجحة في ظهورها الأول. وبين الطموحَين يترقب قفص الخبر مواجهة سعودية - لبنانية تنقل خبرات الـ«مواي تاي» إلى مساحة أوسع من التحديات في الفنون القتالية المختلطة.
«مينا 12»: نزال مرتقب بين السعودية فاطمة العماري واللبنانية آنا واكيم
تعود المقاتلة السعودية فاطمة العماري إلى قفص الفنون القتالية حين تواجه اللبنانية آنا واكيم (دوري المقاتلين المحترفين)
تعود المقاتلة السعودية فاطمة العماري إلى قفص الفنون القتالية المختلطة حين تواجه اللبنانية آنا واكيم يوم الجمعة 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن منافسات «بي إف إل مينا 12 (دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)»، التي يستضيفها «الظهران إكسبو» في الخبر، في مواجهة تجمع بطلتين آتيتين من الملاكمة التايلندية.
وأعلنت «رابطة المقاتلين المحترفين» إقامة المواجهة ضمن نزالات الهواة للسيدات بوزن متفق عليه يبلغ 139 رطلاً (63 كيلوغراماً)؛ إذ تدخل العماري النزال بحثاً عن انتصار جديد بعدما حسمت ظهورها الأول في «دوري المقاتلين المحترفين» بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.
وتحمل المقاتلة السعودية رصيداً من الإنجازات في «رياضات الوقوف» بتتويجها ببطولة السعودية 4 مرات في الـ«مواي تاي» وأيضاً في الملاكمة، وهي الخبرة التي تسعى إلى توظيفها مجدداً داخل القفص، وكذلك البناء على بدايتها الناجحة مع «الرابطة».
في المقابل، تخوض واكيم تجربتها الأولى في الفنون القتالية المختلطة معتمدة على خلفيتها بطلة للبنان في الـ«مواي تاي» والـ«ووشو ساندا»، لتبدأ من الخبر مرحلة جديدة في مسيرتها أمام منافسِة سبق لها اختبار أجواء البطولة والخروج بانتصار.
وتمنح الخلفية القتالية المشتركة للمقاتلتين المواجهة طابعاً خاصاً؛ فالعماري تتطلع إلى مواصلة انتصاراتها، في حين تبحث واكيم عن بداية ناجحة في ظهورها الأول. وبين الطموحَين يترقب قفص الخبر مواجهة سعودية - لبنانية تنقل خبرات الـ«مواي تاي» إلى مساحة أوسع من التحديات في الفنون القتالية المختلطة.
العويران لـ «الشرق الأوسط» : جائزة الأفضل في آسيا منحتني وهجاً لن أنساهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341705-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%87
العويران لـ «الشرق الأوسط» : جائزة الأفضل في آسيا منحتني وهجاً لن أنساه
العويران ضمن تشكيلة الأخضر في مونديال أميركا 1994 (موقع فيفا)
استعاد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب «سابقاً»، ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994، كأول لاعب سعودي ينال هذا التكريم، كاشفاً عن تفاصيل الرحلة التي نقلته من معسكر فريقه في مدينة العين الإماراتية إلى ماليزيا لتسلّم الجائزة، والمشاعر التي عاشها خلال الحفل، كما أشار إلى أن إنجاز التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 1994 وهدفه التاريخي أمام بلجيكا يظلان أهم بالنسبة إليه من الألقاب الفردية.
وفي حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، قبل أيام من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتنافس فيه السعوديان سالم الدوسري وفراس البريكان إلى جانب المرشح الإيراني علي رضا بيرانفاند، أعرب العويران عن أمله في استمرار حضور اللاعبين السعوديين على منصة التتويج بالجائزة القارية، موجهاً في الوقت ذاته نصيحة فنية إلى البريكان بشأن كيفية استثمار جهده داخل الملعب.
وقال العويران: «أنا أول لاعب سعودي حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994، وكنت سعيداً جداً بهذا الإنجاز، لكنني قبلها حققت جوائز أخرى، منها أفضل لاعب عربي، وهداف الدوري في موسم 1992-1993، وكذلك جائزة هداف العالم عام 1993».
وعن اللحظات الأولى لوصول خبر فوزه بالجائزة، أوضح أنه كان موجوداً في مدينة العين الإماراتية للمشاركة في بطولة أندية مجلس التعاون الخليجي، عندما تلقى نبأ اختياره أفضل لاعب في القارة.
وأضاف: «أتذكر أن الأمير سلطان بن فهد أبلغني بأن أغادر العين إلى ماليزيا لتسلُّم الجائزة، على أن أعود بعدها للالتحاق بمعسكر المنتخب استعداداً لكأس الخليج. غادرت برفقة عبد الرحمن الدهام، وذهبنا إلى ماليزيا لتسلُّم الجائزة».
وأشار العويران إلى أن فريقه كان لا يزال يخوض منافسات البطولة الخليجية، لكنه غادر قبل نهايتها، موضحاً أن فرص فريقه في تحقيق اللقب لم تكن كبيرة في تلك المرحلة.
واستعاد العويران تفاصيل الرحلة قائلاً: «غادرنا العين إلى ماليزيا، وكان القطري محمد بن همام موجوداً هناك، واحتفلنا معاً، ثم تسلمت الجائزة. وفي اليوم التالي عدنا إلى الرياض، حيث استقبلني الأمير سلطان بن فهد، وأقيم لي حفل تكريم قبل التحاقي بمعسكر المنتخب».
وأكد النجم السعودي المعتزل أن الاحتفاء الذي حظي به بعد عودته كان امتداداً للتقدير الذي لقيه من مسؤولي الرياضة السعودية، إلى جانب نادي الشباب وعدد من الشخصيات الرياضية التي حرصت على تكريمه.
وتابع: «نادي الشباب أقام لي حفلاً خاصاً بحضور الأمير خالد بن سلطان والأمير خالد بن سعد والأمير عبد الرحمن بن تركي والأمير خالد بن فيصل»، وأضاف: «كرموني بمبالغ مالية وأقاموا مأدبة عشاء».
وعن شعوره خلال حفل الجوائز، قال العويران إن اهتمامه في تلك المرحلة كان منصباً بدرجة أكبر على الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي في كأس العالم بالولايات المتحدة.
وأوضح: «في البداية لم أكن أدرك حجم الجائزة بالشكل الكافي، لأن كأس العالم كان بالنسبة إليّ الإنجاز الأهم. لكن عندما حضرت الحفل، وشاهدت التنظيم والحضور والاهتمام الكبير، شعرت بأنني حققت شيئاً مهماً لبلدي».
وشدد العويران على أن القيمة الحقيقية لأي إنجاز رياضي تكمن في أثره على الوطن، مضيفاً: «كنت فخوراً بالجائزة، لكنني كنت أكثر فخراً بما حققناه في كأس العالم؛ لأن ذلك الإنجاز لم يكن شخصياً، بل شارك فيه زملائي وجميع من وقف خلف المنتخب السعودي».
وتطرق العويران إلى هدفه الشهير في شباك بلجيكا خلال مونديال 1994، الذي أسهم في بلوغ المنتخب السعودي دور الـ16 في مشاركته الأولى بالبطولة، معتبراً أن ذلك الإنجاز يتقدم على كل ما حققه من جوائز فردية.
وقال: «هدف بلجيكا والتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم هما الأهم بالنسبة إليّ. جائزة أفضل لاعب في آسيا وهداف العالم إنجازان شخصيان أعتز بهما، لكن التأهل في كأس العالم كان إنجازاً للوطن ولجميع اللاعبين».
وأضاف أن ما تحقق آنذاك كان ثمرة عمل جماعي، مشيراً إلى دعم القيادة السعودية والمسؤولين الرياضيين والجماهير والإعلام، إلى جانب جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
واستحضر العويران كلمات للملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، بشأن الأثر الذي تركته مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، موضحاً أن الإنجاز أسهم في تعريف العالم بالمملكة، وهو ما جعله يشعر بأن كرة القدم قدمت صورة مشرفة عن بلاده.
وتحدث العويران عن ذلك بقوله: «يكفي ما ذكره لنا الملك فهد رحمه الله بقوله: (نحن دفعنا ملايين ليعرف العالم بلدنا وأنتم في كأس العالم اختصرتم المواضيع والمليارات ونجحتم في ذلك بعد تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16)».
وعن العروض الخارجية التي تلقاها خلال تلك الفترة، كشف العويران عن وجود اهتمام من أندية خارج السعودية عقب تألقه في مونديال 1994 وحصوله على الجائزة الآسيوية.
وقال: «تلقيت عروضاً من إسبانيا والبرازيل، وأعتقد أنه كان هناك اهتمام من البرتغال أيضاً»، دون أن يحدد أسماء الأندية التي تقدمت بتلك العروض.
وتحدث النجم السعودي السابق عن جائزة هداف العالم التي نالها عام 1993، مشيراً إلى أنه سجل 18 هدفاً، وأن ذلك الإنجاز جاء قبل تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
وأضاف: «كنت قد حققت عدداً من الجوائز قبل التتويج الآسيوي، لكنني أعتبر أن كل هذه الإنجازات جاءت بفضل الله، ثم بمساعدة زملائي وكل من ساندني خلال مسيرتي».
وفي حديثه عن المنافسة المرتقبة على جائزة أفضل لاعب في آسيا، أشاد العويران بالمهاجم السعودي فراس البريكان، مؤكداً أنه يستحق الإشادة بما يقدمه من مستويات.
وقال: «البريكان يستحق، وأتمنى له التوفيق، سواء مع المنتخب السعودي أو مع النادي الأهلي، وأن يواصل تسجيل الأهداف وتحقيق الإنجازات».
ووجّه نصيحة فنية إلى المهاجم السعودي، تتعلق بكيفية توزيع جهده خلال المباريات، وعدم استنزاف طاقته في الركض المستمر بعيداً عن المواقف التي يمكن أن يصنع فيها الفارق.
وأوضح: «أنصح البريكان بألا يركض على كل كرة، سواء كانت تستحق أم لا. عليه أن يختار اللحظة التي يستطيع فيها الوصول إلى الكرة وتسجيل الهدف. الركض المستمر دون فائدة قد يستنزف طاقة المهاجم».
وأضاف: «عليه أن يتحرك مع الكرة، وأن يكون قريباً من لاعبي الوسط والمهاجمين الذين يلعبون بجواره، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالركض السريع طوال الوقت».
واستشهد العويران بعدد من المهاجمين السعوديين السابقين الذين تميزوا بحسن التحرك واختيار التوقيت المناسب، وفي مقدمتهم ماجد عبد الله وفهد المهلل، معتبراً أن ذكاء المهاجم في تحركاته لا يقل أهمية عن سرعته أو مجهوده البدني.
وتابع: «شاهد ماجد عبد الله وفهد المهلل، لم يكونا يركضان دون فائدة. المهم أن تركض نحو الكرة التي تستطيع الوصول إليها والاستفادة منها، لا أن تستهلك طاقتك في كل اتجاه».
واختتم العويران حديثه بالتعبير عن أمله في أن تبقى جائزة أفضل لاعب في آسيا حاضرة بين اللاعبين السعوديين، مؤكداً اعتزازه بأن يكون أول سعودي يحصل عليها، وتطلعه إلى مشاهدة المزيد من النجوم المحليين يكررون الإنجاز.
وقال: «أتمنى أن تستمر الجائزة مع اللاعبين السعوديين، وأن نراهم دائماً ينافسون عليها ويحصلون عليها. هذا فخر لنا جميعاً، والأهم أن يقدم اللاعب ما يخدم بلده ويرفع اسمها».
صقارون محليون ودوليون سيشاركون في المهرجان (الشرق الأوسط)
يستعد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، لإطلاق نسخته الجديدة الثلاثاء، في مقر المركز بمَلهم شمال الرياض، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، موزعة على أكثر من ألف جائزة، ضمن 140 شوطاً في مسابقتي الملواح والمزاين، بمشاركة صقارين محليين ودوليين.
ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تطلعات لمواصلة النمو الذي سجله خلال السنوات الماضية، بعدما عزز مكانته بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم.
وتكشف الأرقام الرسمية للمهرجان عن ارتفاع أعداد الصقور المشاركة من 2205 صقور عام 2020 إلى 3536 صقراً في نسخة 2025، بزيادة بلغت نحو 60 في المائة، فيما ارتفع عدد الأشواط من 85 إلى 151 شوطاً خلال الفترة نفسها.
وشهدت النسخة الماضية مشاركة 1744 صقاراً من تسع دول، تنافسوا على 1114 جائزة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال، مقارنة بـ23 مليون ريال عام 2020.
وتُظهر البيانات تصاعداً في قيمة الجوائز خلال السنوات الماضية، إذ بلغت 25 مليون ريال عام 2021، و29 مليوناً في 2022، و33 مليوناً في 2023، قبل ارتفاعها إلى 36 مليوناً في 2024، وتجاوز هذا الرقم في 2025.
كما شهدت أعداد الصقور المشاركة نمواً متواصلاً، بعدما سجل المهرجان 2110 صقور عام 2021، و2256 صقراً في 2022، و2654 صقراً في 2023، ثم 3322 صقراً في 2024، وصولاً إلى 3536 صقراً العام الماضي.
وعلى مستوى الأشواط، ارتفع العدد من 106 أشواط في عامي 2021 و2022 إلى 121 شوطاً عام 2023، ثم 138 شوطاً في 2024، و151 شوطاً في نسخة 2025.
وفي نسخة 2026، تتوزع المنافسات على 138 شوطاً للتميز وشوطين لصقار المستقبل، وتشمل فئات متعددة من الصقور للمحليين والدوليين، فيما تُقام منافسات الملواح على مسافة 400 متر، وتتدرج وصولاً إلى الألقاب الكبرى، ومنها كؤوس الملك عبد العزيز وشلفا الملك وسيف الملك.
وحسب الجدول المعلن، تنطلق أشواط الملواح للمحليين خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر، تليها أشواط كؤوس الملك عبد العزيز والدوليين، إلى جانب عدد من أشواط المزاين، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، على أن تُختتم المنافسات في 30 نوفمبر بنهائيات سيف الملك وشلفا الملك.
ويضم المهرجان أجنحة متخصصة بمستلزمات الصقور، إلى جانب مسابقة المزاين التي تتيح التعرف على معايير جمال الصقور وخصائصها، وبرنامج «فرناس» الذي يقدم تغطية حية للفعاليات ويستضيف الصقارين والمتخصصين.
وكانت نسخة 2025 قد شهدت مشاركة 62 متسابقاً في أشواط المدارس وصقار المستقبل، وأكثر من 110 صقارين وصقارات في الفعاليات المصاحبة، إلى جانب أكثر من 440 عضواً في فريق العمل، وتسجيل أكثر من 2.5 مليار ظهور إعلامي.
ويأتي المهرجان امتداداً لجهود المحافظة على موروث الصقارة السعودي ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في هذا المجال.