تجاوزت البرازيل والمغرب... البرتغال تخطف الأضواء في تصنيف «فيفا»

تقدم منتخب البرتغال مركزين في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليسجل الارتقاء الوحيد بين أول 10 منتخبات في التصنيف العالمي.

وأشار «فيفا» في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، إلى أن منتخب إسبانيا وسع الفارق في الصدارة بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري أمم أوروبا، وارتقى منتخب سويسرا للمركز 12، بينما سجلت منتخبات اليونان ومالي وجنوب أفريقيا أبرز حالات التقدم بين أول 50 فريقاً.

وأوضح أيضاً أنه منذ إسدال الستار على كأس العالم 2026 في 19 يوليو (تموز)، خاضت المنتخبات الوطنية 338 مباراة دولية أُقيمت أساساً ضمن دوري الأمم الأوروبية ودوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، إلى جانب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونوه إلى أن منتخب إسبانيا يعتلي التصنيف، موسعاً الفارق إلى 40 نقطة مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وخلفهما فرنسا في المركز الثالث.

ولكن منتخب البرتغال خطف الأضواء بين المنتخبات العشرة الأولى، بعدما تجاوز البرازيل «السادس» والمغرب «السابع»، بينما تقدم منتخب سويسرا خطوتين ليحتل المركز 12 ليتخطى ألمانيا الذي تراجع للمركز 13، وكرواتيا الذي تراجع أيضاً خطوة ليحتل المركز 14.

وعزّزت أفريقيا حضورها بين المنتخبات الخمسين الأولى في التصنيف بوجود مالي في المركز 47 خلفهما جنوب أفريقيا 48، وتقدم منتخب اليونان 5 خطوات للأمام ليحتل المركز 41 بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 4 مباريات.

وأصبح الاتحاد الأفريقي ممثلاً بـ10 منتخبات، بينما فقد كل من الاتحاد الأوروبي مقعداً لتوجد 24 منتخباً، وفقد اتحاد أميركا الجنوبية أيضاً مقعداً لتوجد 8 منتخبات، وذلك بعد تراجع منتخبي التشيك للمركز 51 وبيرو للمركز 53.

وفي المقابل، يواصل كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي امتلاك 4 منتخبات ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً، في حين تظل منتخبات اتحاد أوقيانوسيا بعيدة تماماً عن قائمة المنتخبات الخمسين الأفضل في العالم.

وكان لتصفيات كأس الأمم الأفريقية دور بارز أيضاً في التقدم الكبير الذي أحرزته منتخبات أخرى من القارة، منها رواندا بتقدمها 9 خطوات للأمام لتحتل المركز 119 وغينيا بيساو 8 خطوات لتوجد في المركز 119، وجامبيا 7 خطوات لتصل للمركز 109، وبوتسوانا 6 خطوات لتحتل المركز 141، وموزمبيق في المركز 98 بعدما قفزت 5 خطوات.

ومن المقرر أن تصدر النسخة المقبلة من جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.