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مسيرة ميسي مع الأرجنتين في أرقام

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)
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مسيرة ميسي مع الأرجنتين في أرقام

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)

ظهر النجم المخضرم ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين لكرة القدم، داخل المستطيل الأخضر، للمرة الأخيرة.

وسجل ميسي، الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في التاريخ، ظهوره الأخير مع منتخب الأرجنتين في مباراة مؤثرة انتهت بفوز فريقه 3-0 على ضيفه منتخب بنين، مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليضع بذلك حداً لمسيرة امتدت 21 عاماً في خدمة بلاده.

ونلقي الضوء في السطور التالية على أبرز أرقام ميسي خلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين.

فاز ميسي بكأس العالم مرة واحدة، وذلك في مونديال قطر عام 2022، كما وصل إلى المباراة النهائية في مناسبتين أخريين، عامي 2014 و2026، حيث خسر أمام ألمانيا وإسبانيا على الترتيب.

وعدد بطولات كأس العالم التي شارك فيها ميسي (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، و2026)، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل ميسي 21 هدفاً خلال مشاركاته في بطولات كأس العالم الست تلك، حيث يأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، خلف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 22 هدفا رغم مشاركته في ثلاث نسخ فقط بالبطولة.

ميسي يطوي صفحة مسيرته مع الأرجنتين (د.ب.أ)

وكان عمر ميسي 39 عاماً عندما أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد 21 عاما من ظهوره الأول مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية ضد المجر في أغسطس (آب) عام 2005، وهي المباراة التي لم يستمر فيها سوى دقيقة واحدة قبل أن يتم طرده بسبب ضربه أحد لاعبي الفريق المنافس بمرفقه.

وسجل ميسي 126 هدفا دوليا، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب أرجنتيني آخر، حيث كان الرقم القياسي السابق بحوزة غابرييل باتيستوتا، الذي سجل 54 هدفاً في 78 مباراة خاضها بين عامي 1991 و2002.

ورغم ذلك، يحل ميسي في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو (146 هدفاً) في قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الدولية للرجال.

وإجمالي عدد المباريات الدولية التي خاضها ميسي، وهو رقم قياسي على مستوى المنتخب الأرجنتيني، وإن لم يكن الرقم القياسي المطلق في كرة القدم الدولية للرجال.

ومرة أخرى، يحتل ميسي المركز الثاني في القائمة خلف رونالدو (المتصدر)، الذي خاض 234 مباراة مع المنتخب البرتغالي.

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دورة بكين: شفيونتيك تعادل سيرينا في طريقها إلى ربع النهائي وخروج غوف

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
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دورة بكين: شفيونتيك تعادل سيرينا في طريقها إلى ربع النهائي وخروج غوف

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)

عادلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى سابقاً وتاسعة حالياً، رقم الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز من حيث عدد الانتصارات في دورات الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزها الأربعاء في ثمن نهائي دورة بكين على الأميركية اليافعة إيفا يوفيتش 6-1 و6-3، فيما انتهى مشوار الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة.

ورفعت الفائزة بستة ألقاب في البطولات الكبرى وبدورة بكين عام 2023، رصيدها في دورات الألف نقطة إلى 148 فوزاً، في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبات تحقيقاً للانتصارات مشاركة مع سيرينا وليامز، فيما تتصدر البيلاروسية أرينا سابالينكا بـ156 فوزاً.

وفي أول مواجهة مع الأميركية البالغة 18 عاماً ومصنفة 10 في الدورة و13 عالمياً، فرضت شفيونتيك سيطرتها على المجموعة الأولى وفازت بالأشواط الخمسة الأولى، ثم حصلت على فرصتين لحسم المجموعة في الشوط السادس قبل أن تنجح يوفيتش في الحفاظ على إرسالها والفوز بأول شوط لها في المباراة.

لكن البولندية حافظت على إرسالها في الشوط التالي وحسمت المجموعة من فرصتها الخامسة.

وبدأت شفيونتيك المجموعة الثانية بكسر إرسال مبكر لتتقدم 2-0، لكن يوفيتش بدأت تجد إيقاعها وردت الكسر لتعادل النتيجة.

ونجحت يوفيتش التي دخلت المباراة على خلفية سلسلة من ستة انتصارات متتالية بعد إحرازها لقب غوادالاخارا الشهر الماضي، في إنقاذ فرصتين إضافيتين لكسر إرسالها في الشوط التالي لتتقدم 3-2، لكن شفيونتيك كسرت إرسال منافستها مرتين متتاليتين لتحسم اللقاء بعد ساعة و36 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك، الباحثة عن تتويجها الثاني للموسم (الأول كان في دورة تورونتو الألف نقطة في أغسطس (آب) حين فازت في النهائي على الكازخستانية إيلينا ريباكينا الأولى حالياً)، في ربع النهائي البلجيكية إيليز ميرتنز الثامنة عالمياً التي أقصت بدورها غوف الثالثة وبطلة بكين 2024 بالفوز عليها 6-3 و6-3، محققة فوزها الأول على منافستها من أصل ست مواجهات بينهما.

وستخوض ميرتنز ربع النهائي للمرة الأولى في العاصمة الصينية في سبع مشاركات بعدما فازت بعشر من آخر 11 نقطة على إرسالها أمام غوف، الأربعاء، حاسمة الانتصار بإرسال ساحق ثانٍ لها في المباراة.

وكشفت بعد اللقاء أن لديها دافعاً إضافياً، لكنه ليس نابعاً من رغبة في الثأر، موضحة: «غدا عيد ميلاد مدربي وصديقي كريستوفر هايمان. لذلك أهدي هذا الفوز له».

وقدمت غوف أداء باهتاً تجسد بارتكابها 34 خطأ مباشراً في المباراة، من بينها ثمانية أخطاء مزدوجة على الإرسال، وأربعة منها جاءت خلال الشوط الأخير من المجموعة الأولى عندما خسرت إرسالها.

وعندما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الثانية، أخبرت أفراد فريقها الجالسين بجانب الملعب بأنها «من دون طاقة» وتشعر كما لو أنها ستفقد الوعي.

ويمثل هذا الفوز الانتصار العاشر لميرتنز في مسيرتها على لاعبة مصنفة ضمن الخمس الأوليات عالمياً، والثاني لها في عام 2026 بعد مفاجأتها أمام ريباكينا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، كما أنها المرة الثالثة في مسيرتها التي تحقق فيها أكثر من فوز واحد على لاعبات من بين الخمس الأوليات في موسم واحد.

ورغم سجلها السلبي أمام شفيونتيك التي تغلبت عليها في المواجهتين السابقتين بينهما، ستسعى ميرتنز إلى بلوغ أول نصف نهائي لها في دورات الألف نقطة منذ دورة دبي عام 2021.

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بيلينغهام: كين أعظم لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا

وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق» (رويترز)
وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق» (رويترز)
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بيلينغهام: كين أعظم لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا

وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق» (رويترز)
وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق» (رويترز)

وصف جود بيلينغهام زميله هاري كين بأنه «أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق»؛ وذلك بعد أن عادل المهاجم المخضرم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن كين من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون، البالغ 125 مباراة دولية، خلال فوز إنجلترا 3 - 0 على ضيفتها التشيك، مساء الثلاثاء، ببطولة «دوري الأمم الأوروبية».

واحتفل كين بهذه المناسبة بأفضل طريقة ممكنة، حيث أحرز هدفين وتسبب في هدف ثالث، ليقود منتخب إنجلترا إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني بترتيب المجموعة الـ3 في المستوى الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، ليصبح على مشارف التأهل إلى دور الـ8 في البطولة.

ومن المقرر أن ينفرد كين (33 عاماً)، الذي يمتلك في رصيده حالياً 91 هدفاً دولياً، بالرقم القياسي لعدد المشاركات مع المنتخب الإنجليزي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرى بيلينغهام أنه لم يرتدِ أحدٌ قميص إنجلترا بمثل هذا التميز.

وقال نجم ريال مدريد في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»: «في الحقيقة؛ لم يعد أي شيء يفعله كين يفاجئني. إنه قدوة مذهلة وشخص رائع، ويشرفني أن أشاركه اللعب داخل المستطيل الأخضر».

وأكد بيلينغهام: «كما قلت سابقاً: هو يستحق كل ما يحققه. فهو يعمل بجد واجتهاد، كما أنه شخص يتسم بالصدق والنزاهة».

وأردف: «أعلم أنه سجل هدفين الليلة، لكن الإنجاز الأهم هو معادلة رقم بيتر شيلتون القياسي. بالنسبة إليّ، هو أعظم لاعب لعب لإنجلترا على الإطلاق. إنه إنسان رائع، وتتعلم منه أشياء جديدة كل يوم».

ويسير بيلينغهام بخطى ثابتة ليكون ضمن دائرة الاهتمام والترشيحات، وذلك بعد معسكر تدريبي ممتاز جاء امتداداً لأدائه الاستثنائي في بطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعدّ اللاعب الشاب (23 عاماً) جزءاً من رباعي هجومي مثير يضم أيضاً كين وبوكايو ساكا وأنتوني جوردون، مع انضمام مورغان روجرز كذلك إلى هذه المجموعة.

وخلال فترة التوقف الدولي الماضية، حقق منتخب انجلترا 3 انتصارات ضد كل من التشيك (ذهاباً وإياباً)، وكرواتيا، مسجلاً حصيلة تهديفية إجمالية بلغت 12 هدفاً مقابل لا شيء، كما قدم أداء قوياً وندياً أمام أبطال العالم؛ المنتخب الإسباني، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3.

ورغم أن المعسكر التدريبي الأخير، الذي تضمن 4 مباريات، قد واجه بعض الانتقادات، فإن بيلينغهام يرى أنه ساعد الفريق على التطور والازدهار.

وأوضح النجم الإنجليزي: «أعتقد أن المعسكر الأطول يمنحنا فرصة للانسجام وتوطيد العلاقات وقضاء مزيد من الوقت معاً. وأرى أن ذلك ينعكس في النهاية على الأداء داخل الملعب».

واختتم بيلينغهام: «أحياناً يكون من الصعب الدخول في إيقاع اللعب الحقيقي عندما تقتصر الفترة على مباراتين فقط؛ إذ تكتسب الزخم ثم تفترق المجموعة مجدداً. لقد كانت تجربة لطيفة. حقاً؛ حقاً جيدة».

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«باناثينايكوس» يدعو لتعاون أوروبي أميركي في كرة السلة

ديميتريس غياناكوبولوس (حسابه في «إنستغرام»)
ديميتريس غياناكوبولوس (حسابه في «إنستغرام»)
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«باناثينايكوس» يدعو لتعاون أوروبي أميركي في كرة السلة

ديميتريس غياناكوبولوس (حسابه في «إنستغرام»)
ديميتريس غياناكوبولوس (حسابه في «إنستغرام»)

قال ديميتريس غياناكوبولوس، مالك نادي باناثينايكوس، اليوم الأربعاء، إن على كبار أندية كرة السلة الأوروبية العمل مع الدوري الأميركي للمحترفين، للتوصل إلى صيغة تعاون مشتركة، وذلك بعد يوم من رفضها عرضاً من الرابطة الأميركية لإطلاق بطولة جديدة في أوروبا.

كان أبرز الأندية الأوروبية قد رفضت، أمس الثلاثاء، عرضاً من رابطة دوري كرة السلة الأميركي، في قرار قد يمهد لمنافسة مباشرة بين الجانبين على استقطاب الأندية واللاعبين والعوائد التجارية في أوروبا.

وقالت مصادر مطّلعة، لـ«رويترز»، إن الأندية المساهِمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة رفضت، خلال اجتماعها في إيطاليا، عرضاً للتعاون قدَّمه الدوري الأميركي للمحترفين، لكنها لم تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق، في وقت لاحق.

وقال غياناكوبولوس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نجحنا جميعاً في الارتقاء بالرياضة التي نعشقها إلى مسابقة يرغب دوري السلة الأميركي، أفضل بطولة في العالم، في الاستثمار بها وأن تكون جزءاً من خططه المستقبلية».

وأضاف: «مع كامل الاحترام، وبكل الفخر بما حققناه، يجب أن نجد حلاً معاً».

ويُعد باناثينايكوس، ومقرُّه أثينا، من أبرز أندية الدوري الأوروبي، إذ أحرز لقب بطل أوروبا 7 مرات. وبينما يواصل الدوري الأوروبي تنفيذ خططه للتوسع، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان دوري السلة الأميركي سيقدم عرضاً جديداً أم لا.

وقال مسؤول رياضي بارز، لـ«رويترز»، إن أي تعاون محتمل لن يبدأ، على الأرجح، قبل عام 2028؛ نظراً لصعوبة إطلاق بطولة جديدة بحلول موسم 2027-2028.

ورغم أن الدوري الأوروبي لم يُشِر، في بيانه، إلى العرض الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، فإنه أبلغ «رويترز»، يوم الجمعة الماضي، بأنه لا يزال منفتحاً على التعاون. كما أن رفض الأندية المقترح الحالي لا يعني بالضرورة توقف المحادثات مع رابطة دوري السلة الأميركي.

وقال غياناكوبولوس إن بعض الأندية الأوروبية لا تنظر إلى تطوير اللعبة بوصفه أولوية.

وأضاف: «لا يزال البعض يعتقد أن النجاح يقاس بحجم الأموال التي تخسرها في نهاية العام. كرة السلة ليست لعبة للأثرياء فقط».

ولم تردَّ رابطة دوري السلة الأميركي، على الفور، على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يتحدث جورج أيفازوغلو، المدير التنفيذي لمشروع الدوري الأميركي للمحترفين في أوروبا، في مؤتمر يُعقد بلندن، غداً الخميس.

ويُشكل هذا الرفض انتكاسة كبيرة لمحاولات دمج مسابقة كرة السلة للنخبة الراسخة في أوروبا مع القوة المالية والتجارية لرابطة الدوري الأميركي، التي تخطط لإطلاق الدوري الأميركي للسلة في أوروبا، بمشاركة 16 فريقاً في عام 2027.

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