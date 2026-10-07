دي مينو يترقب نتائج الفحوصات بعد انسحاب مؤلم من «نهائي بكين»

قال الأسترالي أليكس دي مينو، المصنف التاسع عالمياً، إنه سيتوجه إلى شنغهاي للخضوع لفحوصات طبية، بعد الإصابة التي تعرّض لها في العضلة الضامّة وأجبرته على الانسحاب من نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين، أمس الثلاثاء.

كان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، يقدم أداء قوياً أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي متكافئ، قبل أن يشعر بآلام عضلية دفعته إلى الانسحاب وهو متأخر 7-6 و1-0 في المجموعة الثانية، ليمنح منافسه اللقب السابع في العاصمة الصينية.

وقال دي مينو، للصحافيين: «كنت أشعر بأنني في حالة ممتازة، ثم شعرت بشيء ما في المراحل الأخيرة من المجموعة الأولى، وبدأ الأمر يزداد سوءاً تدريجياً».

وأضاف: «أشعر بألم في العضلة الضامّة، لكنني لا أعرف طبيعة الإصابة حتى الآن. سأخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، وأعتزم التوجه إلى شنغهاي لإجرائها».

ويعرف دي مينو جيداً مرارة الإصابات، إذ اضطر في 2024 إلى الانسحاب من مواجهة دور الثمانية في «ويمبلدون» أمام ديوكوفيتش بسبب إصابة في أعلى الفخذ، كما حرَمَته الإصابة من منافسات الفردي في «أولمبياد باريس»، قبل أن يعود إلى الملاعب في بطولة «أميركا المفتوحة» بعدها بسبعة أسابيع.

وكان من المقرر أن يشارك الأسترالي في بطولة شنغهاي للأساتذة، التي تنطلق، اليوم الأربعاء، بعدما بلغ دور الثمانية فيها، العام الماضي.

وإذا جاءت نتائج الفحوصات مطَمئنة، فسيظل أمامه أمل قوي في انتزاع أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، ولا سيما بعد أن أصبح أحد المراكز المتاحة شاغراً على أثر إعلان يانيك سينر انتهاء موسمه وعدم خوضه أي بطولات أخرى، هذا العام.

ورغم النهاية المخيِّبة في بكين، بدا دي مينور راضياً عن المستوى الذي قدّمه خلال البطولة، بعدما واصل عروضه القوية، ووصل إلى المباراة النهائية.

وقال: «كل شيء كان إيجابياً، باستثناء النهاية، بالطبع».

وأضاف: «قدمتُ أداء جيداً للغاية، ولعبتُ بعض أفضل نقاطي في البطولة. كنت أشعر براحة وثقة كبيرتين على أرض الملعب».